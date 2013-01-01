Список ВУЗов
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Вы узнаете, как проверить текст на антиплагиат, повысить оригинальность
научной работы и обойти любой сервис — читайте и применяйте на практике.
Студенты которые уже не первый год обращаются к нам за помощью с проверкой на антиплагиат.
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РГУФКСиТ
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
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РИБиУ
Рязанский институт бизнеса и управления
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РИНХРостовский государственный экономический университет
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РПА
Российская правовая академия Минюста РФ
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РТАРоссийская таможенная академия
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РУДНРоссийский университет дружбы народов
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РУКРоссийский университет кооперации
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РЭУ
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова
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РЭУРоссийский экономический университет им. Г.В.Плеханова
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РЮИ МВДРостовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
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СамГТУСамарский государственный технический университет
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СамГУ
Самарский государственный университет
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Санкт-Петербургский университет МВД
Санкт-Петербургский университет МВД
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САФПД
Сибирская академия финансов и банковского дела
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САФУСеверный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова