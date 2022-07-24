Перефразирование текста онлайн (синонимайзер)

С проверкой на уникальность чаще остальных сталкиваются студенты при сдаче дипломных и курсовых работ. Что такое уникальность? Это сравнение вашего текста с другими, написанными ранее и размещенными в Интернете и различных базах данных. Работы, которые частично или полностью скопированы - являются плагиатом и не допускаются к защите.

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Конечно, проще всего найти в сети подходящий материал и сдать проверяющему. Но как тогда быть с низкой уникальностью? Многие студенты считают, что в этом им помогут синонимайзеры (онлайн-сервисы, заменяющие слова в тексте синонимами). На первый взгляд идея кажется хорошей, но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Недостатки синонимайзеров

Многие студенты считают, что в этом им помогут синонимайзеры (онлайн-сервисы, заменяющие слова в тексте синонимами).Все онлайн-сервисы, которые позволяют перефразировать текст для антиплагиата работают по одному принципу. В программу заложена база синонимов к каждому слову, и сервис автоматически подставляет их в исходный текст в случайном порядке. И вот несколько серьезных «минусов» такого подхода:

синонимайзер путает окончания;

не выдерживается стиль;

некоторые слова неприемлемы для конкретной работы;

профессиональные термины заменяются просторечными словами;

нарушается логика.

Как итог, получается работа, которую не просто сдать стыдно, а самому читать смешно. Хотите пример? Пожалуйста. Как обычный синонимайзер обработает фразу «математика – царица наук»? Примерно так: «алгебра – императрица исследовательской деятельности».

Не имеет смысла пробовать подобные сервисы, потому что все сайты с перефразированием текста в режиме онлайн будут выдавать подобные «шедевры».

Более того, современные системы проверки на плагиат способны различать замену слов синонимами, поэтому вы не добьетесь высокой уникальности, а только превратите хорошую работу в нечитаемый бред.

Поэтому сперва прочитайте, как проверить уникальность текста, а затем — мы расскажем о наиболее эффективных способах повышения уникальности.

Повышение уникальности текста с помощью сервиса Antiplagius

Наш сервис может решить проблему двумя способами: кодирование и профессиональный рерайт текста.

При повышении уникальности с помощью кодирования текст не меняется. Работа с документом идет на уровне машинного кода, который изменяется для каждой конкретной системы антиплагиата. В течении 5 минут вы получите документ с перефразированным текстом, который будет оцениваться системами проверки, как уникальный. Стоимость услуги всего 7 рублей за одну страницу.

Хотите, чтобы работа прошла проверку в любой системе? Тогда вам нужен профессиональный рерайт. Всего за 3 дня наши специалисты полностью перепишут вашу работу, при этом сохранят смысл, структуру и логику. Это обойдется немного дороже, чем кодирование, но зато к ней не сможет придраться ни один антиплагиат.

Нашим сервисом воспользовались уже более 300 000 студентов. Низкая уникальность текста больше не является проблемой. Загрузите работу онлайн и убедитесь в этом лично!