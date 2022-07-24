Как правильно цитировать в дипломе для антиплагиата?

До 2007 года российские студенты, выполняя дипломные работы, пользовались любыми источниками и не боялись, что их обвинят в заимствовании чужих текстов. Сейчас все поменялась, и абсолютно все письменные работы проверяются на антиплагиате. Если процент уникальности оказывается ниже нормы, то до защиты учащийся не допускается.

Это кажется правильным решением, если не сталкиваться с прохождением проверки лично. Существенная часть любой работы – цитирование. Некоторые дипломные даже строятся на том, чтобы доказать или опровергнуть труды какого-либо предшественника. А если это работа на юридическую тему? Как в ней обойтись без цитат законов? Но любая цитата есть в Интернете, и антиплагиат занизит процент, посчитав, что вы хотите обмануть преподавателя. Давайте разбираться и находить пути решения.

Различает ли антиплагиат цитирование

Существует мнение, что если студент оформит цитату правильно, то бояться ему нечего, – антиплагиат увидит это и не будет учитывать фрагмент при определении общего результата. На деле все иначе:

Antiplagiat.ru распознает цитаты, но все равно снижает уникальность из-за них;

ETXT, Advego DC Finder даже не реагируют на цитаты, приравнивая их к остальному тексту; самый популярный сервис «Антиплагиат.ВУЗ» только планирует различать цитаты, но пока считает их плагиатом.

Каков итог? Правильно оформить цитату важно, но только для прохождения проверки преподавателя, а не «машины». Но мы этот вопрос все равно раскроем в надежде, что когда-нибудь антиплагиат научится различать цитаты и текст студента.

Как сделать правильное цитирование в дипломе?

В этом вопросе мы полагаемся на правила последних версий учебных методичек, согласно которым, оформление цитаты производится по определенному алгоритму:

Обязательная вводная конструкция перед цитатой. Например, «По мнению историка Иванова И. И.» или «Известный ученый Петров П.П утверждал». Сама цитата, помещенная в кавычки. Квадратные скобки, где указывается порядковый номер источника в библиографическом списке, а также номер страницы. Например, [5, c. 55].

Воспользовавшись этим алгоритмом, вы не сможете сделать цитаты уникальным текстом, но хотя бы избежите замечаний преподавателей по оформлению.

Но как тогда проходить проверку на уникальность, если правильное цитирование не помогает? Воспользоваться нашим сайтом!

Повышение уникальности курсовой и диплома в сервисе Antiplagius

Мы можем помочь студентам двумя способами: профессиональный рерайт и кодирование.

Конечно, наши специалисты не будут переписывать цитаты, но они могут сделать абсолютно уникальной всю остальную часть теста, и проверка будет вам не страшна. У нас есть доступ ко всем сервисам проверки, даже к «закрытому» «Антиплагиат.ВУЗ», поэтому мы проверим работу и передадим вам отчет. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу, срок выполнения – не более 3 дней.

Кодирование – повышения уникальности без вмешательства в текст. За 5 минут антиплагиат-киллер онлайн изменит программный код документа таким образом, что работа станет уникальной для указанного вами сервиса. Стоимость услуги – 10 рублей за страницу.

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