9 лучших антиплагиат сервисов





Проверка текста на уникальность — частое требование, с которым сталкиваются студенты и авторы в интернете. Сложности бывают даже у тех, кто писал статью без копирования из источников. Несмотря на богатство русского языка, в нем есть тысячи устойчивых фраз и часто употребляемых грамматических конструкций, которые могут повысить процент плагиата и ухудшить оценку. По этой причине перед сдачей работы необходимо анализировать ее с помощью сервисов.

В интернете можно найти десятки разных платформ для проверки. Лучше всего выбирать те, которые используют университетские преподаватели, редакции научных журналов и заказчики. Чтобы помочь найти вам подходящий, мы сделали обзор девяти самых популярных сервисов для антиплагиата.

«Антиплагиат Фокс»

Сайт: https://anfox.ru

Одна из популярных платформ, которая объединяет несколько сервисов проверок в одной. Чтобы узнать свой результат, нужно загрузить файл, ввести e-mail, выбрать системы и оплатить. Помимо анализа, на сайте «Антиплагиат Фокс» вы можете заказать услугу уникализации.

Преимущества:

Использует несколько систем одновременно.

Вы получаете отчет, похожий на тот, который увидит преподаватель.

Скорость получения результата — несколько минут.

Недостатки:

Нет бесплатных функций.

Для уникализации используется принцип кодировки, который подходит не всем: некоторые преподаватели выявляют его и отправляют на пересдачу или ставят низкую оценку.

Неудобно использовать в процессе работы над курсовой — все правки стоит вносить сразу.

«eTXT»

Сайт: https://www.etxt.ru/

Изначально «eTXT» — это биржа контента, где можно найти копирайтеров, переводчиков или купить готовые статьи для своих сайтов. Помимо этого, платформа развивает свои сервисы, среди которых есть и проверка на антиплагиат. Сделать это можно двумя способами: скачать программу AntiPlagiarism.NET на компьютер или проверить уникальность онлайн. Программа пользуется алгоритмами «eTXT» и позволяет анализировать статьи бесплатно, однако объем ежедневных проверок ограничен нагрузками на серверы. Если нужно проанализировать небольшой отрывок, можно сделать это онлайн. Лимиты:

незарегистрированный пользователь — до 3000 знаков;

зарегистрированный, бесплатно — до 5000;

платно (1,5 рублей за 1000 знаков) — до 20000 разово.

Из-за этого проверять курсовые и дипломы здесь неудобно, потому что придется делить их по частям. Избежать этого можно только при работе со сторонними платформами, которые используют API. Они могут предоставить отчет по всему тексту. Также нужно учитывать, что в онлайн и десктопной версиях оценки могут отличаться на несколько процентов.

«FUTURUM»

Сайт: https://furtum.ru

Сайт с приятным интерфейсом, который помогает студентам повысить уникальность. Как и большинство сервисов в этой нише, он анализирует работы в трех системах:

Антиплагиат.ру.

Антиплагиат.ВУЗ.

eTXT.

Если вы точно знаете, какую из них использует ваш преподаватель, можно выбрать только ее — это дешевле. Такая проверка стоит 199 рублей. После оплаты отчет приходит на почту в течение одного дня. Уникализация текста на «FUTURUM» доступна в двух вариантах — с помощью кодировки или рерайт. Цены здесь выше, чем в среднем по рынку: минимальная ставка за страницу — 9,99 рублей при заказе от 100 страниц при использовании автоматического метода, а при переписывании рерайтером — 119 рублей. При ручной работе сроки зависят от объема.

«Plagiarism Checker»

Сайт: https://www.grammarly.com/

Grammarly — популярная платформа, которая помогает писать англоязычные тексты без ошибок. Сервис подсвечивает части предложений с грамматическими, пунктуационными и лексическими недочетами, показывая пользователю варианты редактирования. Кроме плагинов на сайте можно найти «Plagiarism Checker». Эта функция работает как антиплагиат:

система сканирует более 16 миллионов страниц в поисковой выдаче и академические файлы из базы данных ProQuest;

при обнаружении повторов вы получите уведомление.

В отличие от русскоязычных сервисов, за то, чтобы увидеть конкретные места с плагиатом и ссылкой на источник, нужно оплачивать премиум-подписку. В дополнение он предлагает варианты, как снизить процент повторений и повысить уникальность работы. Платный доступ — 30$ в месяц, а если выбрать план на год — скидка 60%. Если вы учитесь в зарубежном вузе или нужно постоянно писать эссе, это полезный инструмент, который поможет скрыть недостатки в уровне владения английским языком и подтянуть письменную речь.

«Content Watch»

Сайт: https://content-watch.ru/

Главное отличие Контент Воч от остальных — возможность регулярно проверять весь сайт в фоновом режиме и получать отчеты, если кто-то скопировал уникальный контент. Этот антиплагиат больше подходит не студентам, а копирайтерам и владельцам коммерческих проектов в интернете — его удобнее использовать для мониторинга сайтов, а не для анализа академических работ. Однако на сайте вы можете найти стандартную функцию проверки. В бесплатной версии есть несколько ограничений:

Длина — до 10000 знаков.

Можно проверять до 3 раз в день.

Если этого мало, можно оплатить месячную подписку — 140 рублей. Цены на автоматизированную проверку сайта начинаются от 270 рублей в месяц.

«Главред»

Сайт: https://glvrd.ru

Несмотря на то, что здесь нет стандартной проверки на уникальность, этот сервис нельзя не упомянуть. Работая над дипломом или курсовой, вы можете столкнуться с критикой стиля от преподавателя. Ненаучный стиль, слишком много воды или художественных описаний — все это может негативно сказаться на оценке. Чтобы избежать этого, можно почистить текст, убрав лишние выражения. В этом помогает «Главред»: он подсвечивает все лишнее и дает рекомендации по исправлению.

В подборку он попал, потому что комментарии можно использовать для сокращения доли повторений в тексте. Как это сделать:

проанализируйте отрывок на одной из платформ;

в соседнем окне откройте сервис и загрузите в него тот же текст;

редактируйте подсвеченные антиплагиатом места, используя рекомендации «Главреда».

Такой подход поможет упростить процесс рерайтинга и улучшить работу.

«Text.ru»

Сайт: https://text.ru

Каждый копирайтер знает, что такое «Text.ru», поскольку это самый простой способ проверить статью онлайн. Несмотря на ограничения в 20000 знаков в сутки и снижение скорости для бесплатных пользователей, им пользуются очень многие пользователи. Из-за его популярности преподаватели также нередко проверяют курсовые здесь. Это самый удобный инструмент для редактирования в процессе. Например, вы можете написать главу диплома и сразу проверить ее здесь, отредактировать подсвеченные повторы и переходить к следующей части.

Если не хочется дробить работу, можно оплатить себе пакет: стартовый — на 200 тысяч символов — 150 рублей.

Преимущества:

Помимо проверки плагиата, вы получаете проверку орфографии и пунктуации.

Вы получаете список сайтов с процентом пересечений по каждому.

Вместе с повторами анализируется качество — водность, двойные пробелы, использование латинских символов вместо кириллицы и т.д.

«Руконтекст»

Сайт: https://text.rucont.ru

Одна из самых продвинутых и дорогих систем. Для выявления плагиата используется искусственный интеллект, который ищет сходства не только в Google и Яндекс, но и в крупных базах данных с научными статьями и рефератами. Помимо шинглового метода выявления повторов система анализирует и содержание.

При выборе самого продвинутого тарифа «Руконтекст» анализирует свыше 2 млрд источников. Использовать его для анализа курсовой нет смысла — обычно для этого не нужна проверка по всем базам, но нужно учитывать, что у некоторых университетов есть доступ к этой системе. Стартовый тариф — 390 рублей в сутки. Ваш текст проверяется через группу индексов, которая включает авторефераты и базы вузовских работ. Анализ с поиском по всей системе стоит от 1790 рублей за день.

Оригинальные функции сервиса, которых нет у конкурентов:

Возможность отмечать отдельные фрагменты как цитирование, исключая их при оценке плагиата — это важно, например, для юридических статей, где ссылки на кодексы обязательны.

Автоматическое распознавание рукописных текстов, которое позволяет выявить списывание во время контрольных эссе и т.д.

Группировка повторов по источникам.

Выявление искусственных техник повышения уникальности, например, вставка невидимых символов.

«Antiplagius»

Сайт: https://antiplagius.ru/

«Antiplagius» объединяет плюсы всех перечисленных сервисов. Помимо своей системы, платформа дает студентам возможность проверить работу одновременно во всех популярных антиплагиатах: «eTXT», «Text.ru», «Руконтекст», StrikePlagiarism.com и даже в закрытой «Антиплагиат.ВУЗ». Для теста вы можете бесплатно проверить отрывок до 20000 символов. При заказе платной проверки лимиты меньше — до 300000 знаков. Этого хватает и на курсовые, и на дипломы, где много данных и пояснений.

Недостаточно высокий показатель оригинальности может стать причиной проблем с допуском до защиты. Однако вы можете повысить уровень уникальности на платформе сразу после проверки. Для этого используются два метода:

Моментальная кодировка документа под выбранные системы.

Экспертный рерайт, который выполняется за 1-3 дня.

Благодаря функционалу, отзывам и рекомендациям клиентов «Антиплагиус» стал самым популярным сервисом в этой нише в России. Чтобы воспользоваться услугой, не нужно регистрироваться — всё взаимодействие с платформой происходит анонимно. Просто добавьте свой документ, выберите системы — и вы получите полный отчет о плагиате.