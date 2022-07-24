Как повысить уникальность текста самостоятельно?

Уже более 10 лет все научные работы в обязательном порядке проверяются на уникальность. Это касается и дипломных, и курсовых, и рефератов, и даже преподавательских диссертаций. Министерство Образования РФ считает, что автор должен пользоваться только своими знаниями, а не копировать труды других людей.

С одной стороны, это справедливо. С другой, можно написать работу самостоятельно, но все равно не пройти проверку на уникальность.

Сервисы проверки снижают процент уникальности из-за цитат, определений, распространенных речевых оборотов и т.д. Любая информация, которая размещена в Интернете и различных базах данных, негативно влияет на оригинальность текста вашей работы.

В данном материале мы расскажем, как повысить уникальность текста по-честному, используя только законные и «белые» методы.

Проверка уникальности текста

Слышали фразу «врага нужно знать в лицо»? Она идеально подходит к нашей ситуации: чтобы победить плагиат, вы должны знать не просто общий процент уникальности, а все конкретные неуникальные фрагменты. Воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом.

Загрузите текст или документ и выберете систему проверки (мы работаем даже с “закрытой” системой “Антиплагиат.ВУЗ”).

Получите ссылки на первоисточники (они пригодятся в дальнейшем, когда вы будете повышать уникальность).

Затем откройте отчет, в котором заимствованные фрагменты будут выделены цветом.

Измените структуру текста

Самый простой метод — вы потратите на него не более 15 минут. Выберите наиболее объемные фрагменты плагиата, разбейте их на части и рассредоточьте по страницам работы.

Формально изменение структуры не повышает уникальность, но все же вы снизите плотность плагиата на определенных участках и выиграете несколько десятых процента.

Перепишите плагиат в тексте самостоятельно

Самостоятельный рерайт в большинстве случаев приведет только к новым проблемам:

нарушите структуру;

отклонитесь от научного стиля;

допустите грамматические и пунктуационные ошибки.

Но переписать несколько небольших фраз и предложений сможет каждый. «Рассмотрим результаты исследований» и «ознакомимся с итогами исследований» — уже разные фразы. Такими небольшими корректировками вы повысите уникальность еще на 1–2 процента. Двигаемся дальше!

Уберите распространенные речевые обороты (штампы)

В 99 процентах научных работ используются штампы: «нами были рассмотрены», «согласно статистике», «комплекс мер» и т.д. Да, эти фразы в научном стиле необходимы, но вы ничего не испортите, если либо откажетесь от них, либо замените синонимами («статистика» — «показатели», «меры» — «действия»).

Обратите внимание, что любую вводную конструкцию можно упразднить без ущерба для смысла. Например, в предыдущем предложении мы могли и не писать «обратите внимание» — кардинально ничего бы не поменялось.

Поздравляем, уникальность вашего текста увеличилась еще на несколько процентов!

Сократите количество цитат в тексте

От цитат никуда не деться — они должны быть в теоретической части, согласно требованиям учебных методичек. Но зачем копировать цитату полностью, если можно взять лишь самое важное?!

В правилах русского языка не существует каких-либо ограничений для использования цитат: можно приводить несколько предложений автора, можно — только одну фразу или даже одно единственное слово.

Лейте «воду»

За «воду» (информацию, которая не несет смысловой нагрузки) ругают журналистов и копирайтеров, но в научных работах все иначе: чем подробнее вы объясняете, тем даже лучше.

Поэтому не стесняйтесь разбавлять определения, цитаты и законы своими мыслями. Во-первых, вы снижаете плотность плагиата. Во-вторых, изменяете структуру. В-третьих, добавляете в работу уникальный текст.

Увеличьте объем текста

Проведем небольшой урок математики, чтобы вы все поняли на конкретном примере.

Допустим, объем вашей работы — 100 страниц, уникальность — 70 процентов. Это значит, что плагиат составляет 30 процентов (30 страниц). Но если к тексту добавить еще 20 страниц уникального текста, то общая оригинальность повысится до 75 процентов, потому что изменилось соотношение уникальной информации и плагиата (с 70/30 процентов на 75/25).

Вывод простой. Если хотите повысить процент уникальности текста, то увеличьте общий объем работы.

Как повысить оригинальность текста, если ни один метод не помог?

Рассмотрим ситуации, когда “белые” методы повышения уникальности не способны решить проблему:

Процент уникальности изначально был критично низким (0–50%), вы испробовали все методы, но до минимальной планки так и не добрались У вас нет времени всем этим заниматься.

Главное — не спешите отчаиваться! Мы можем предложить две услуги, которые гарантируют положительный результат.

Во-первых, кодирование документа. Это работа не с текстом, а с программным кодом документа. Вы указываете сервис проверки уникальности вашего ВУЗа и необходимый итоговый процент оригинальности, а уже через 5 минут получаете готовую работу. Стоимость услуги — всего 10 рублей за страницу.

Во-вторых, профессиональный рерайт. Наши сотрудники за 3 дня полностью перепишут текст работы, и она станет уникальной для абсолютно любого сервиса проверки. Стоимость услуги — 100 рублей за страницу.

К нам уже обратились более 300 000 студентов! Мы уверены, что сможем помочь и вам!