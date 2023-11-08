В чем разница между уникальностью и оригинальностью текста

Контент, или текст любой научной работы, должен быть уникальным с технической точки зрения. Реферат, курсовая или ВКР несут в себе определенную новизну, но это не значит, что в материале присутствует принципиально новая информация, которой ранее не было в научном сообществе. В статье мы подробно рассмотрим уникальность и оригинальность. Расскажем, как учитывать оба понятия при подготовке учебной работы.

Уникальность

Уникальность ― это формальное отличие текста от других материалов в интернете. Подразумевается отсутствие в точности скопированных фраз из других источников. Именно это проверяют преподаватели с помощью сервисов на антиплагиат. Уникальным считается контент, у которого нет абсолютных копий или близких дубликатов.

Например, в параграфе курсовой работы может быть изложена информация из любых источников по теме, но она не должна быть точной копией. Все предложения нужно переформулировать.

Проверить текст можно в онлайн-сервисе. Преподаватели пользуются программами «Антиплагиат.ВУЗ» и «Антиплагиат.ру». Система сопоставляет контент с другими материалами, опубликованными в интернете, и выдает процент уникальности. Эти же сервисы доступны для студентов на сайте Antiplagius.

Уникализировать текст научной работы можно вручную ― сделать рерайт. Этот вариант предпочтителен, так как предполагает глубокую проработку контента. Смысл заключается в том, что вы переписываете материал своими словами, сохранив суть.

Другой способ ― автоматизированный. Текст можно просто закодировать для сервисов антиплагиата. При проверке они будут выдавать более высокий процент, чем есть на самом деле. Но фактически материал останется неуникальным. Кроме того, можно использовать нейросети.

Почему техническая уникальность важна

Существует понятие авторского права. Копировать материалы, разработанные другими людьми, запрещено. В университетах за этим внимательно следят.

Автор, который представляет уникальные материалы, укрепляет свою репутацию. Такую работу оценит преподаватель и комиссия на защите. Неуникальный текст точно вернут на доработку.

Оригинальность

Это про креативность и новизну. Автор может разработать свой подход к проблеме, добавить творческие элементы, провести и предоставить результаты исследования ― сделать то, чего действительно до него не делали.

Студенты творческих профессий пишут картины, создают музыкальные мелодии и другие оригинальные работы, анализируют их в дипломных работах. Представители технических направлений, например, инженеры, разрабатывают чертежи. Будущие учителя, маркетологи, социологи и другие проводят исследования по выбранным темам.

Почему важна оригинальность

Оригинальный контент ― это самая интересная часть работы как для студента, так и для преподавателей. Она показывает, как обучающийся мыслит, что усвоил, каких целей хочет достичь.

В научных работах оба аспекта важны. Текст должен быть уникальным и в определенной степени оригинальным. Чтобы пройти проверку на уникальность с первого раза, можно приобрести доступ к сервисам «Антиплагат.ВУЗ» и «Антиплагиат.ру». Результаты полностью совпадут с теми, которые получит преподаватель.