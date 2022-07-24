Защита авторских прав на контент

Воровать нехорошо, даже чужие мысли и слова. За это могут наказать, и довольно серьезно в административном порядке. Есть соответствующий закон о защите интеллектуальной собственности.

Но есть ли способ определить, были ли заимствованы тексты работы у другого автора? Да, и таких способов очень много. Есть популярные программы, где можно проверить текст на плагиат онлайн, и специальные программы, которые можно установить на вашем компьютере.

Часто может случиться так, что вам необходимо установить ваше авторство, потому что вашу работу выдают за собственное сочинение. И хотя многие из нас в школьные годы не раз пытались списать у товарища домашнее задание, то и в этом случае такие действия можно отнести к плагиату.

Как можно проверить текст на наличие плагиата?

Если вы хотите знать, как работает антиплагиат, то можно представить себе такую картину, когда перед вами есть две рукописные работы, и нужно найти в них отличия.

Многие мастера слова пользуются технологией рерайта исходного текста. Так они стараются повысить антиплагиат, когда одна и та же мысль выражается в разных словосочетаниях. И очень хорошо, если совпадающие слова и целые фразы в тексте будут отсутствовать.

При помощи алгоритма программа ведет анализ, и сравнивает отдельные места текста. Даже если вы пытались поменять местами слова или их окончания, программа все равно их выявит и скажет вам процент совпадений после проведенного анализа. Если таких совпадений достаточно много, а вам просто некогда заниматься повышением уникальности, вы можете заказать эту услугу на нашем сайте. Мы знаем, как обойти программу-антиплагиат, и в считанные минуты доведем уникальность вашего текста до нужного уровня.