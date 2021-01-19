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Антиплагиат 2.0 — Проверить текст на уникальность

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Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

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82%

Проверена уникальность заказа #8924080

66%

Проверена уникальность заказа #8924077

96%

Проверена уникальность заказа #8924068 для клиента из Орла

70%

Проверена уникальность заказа #8924056 для клиента из Москвы

59%

Проверена уникальность заказа #8924052 для клиента из Москвы

60%

Повышена уникальность заказа #8924046 для клиента из Москвы

14%

Проверена уникальность заказа #8924045 для клиента из Москвы

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607 ВУЗов с превосходной статистикой принятия работ в нашу пользу

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10 отзывов студентов о нашем сервисе

Отзыв клиента

Марина Миронова

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Данил Захаров

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Юля Задорнова

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Миша Носко

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Киррил Петриков

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Андрей Письменный

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Лиана Акобян

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Сергей Сергиенко

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Иван Присяжнюк

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Леонид Околелов

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Более 700 положительных отзывов

Как проверить текст на плагиат?

Отчет о проверке программой антиплагиат

Для удобства проверки и повышения уникальности текста наша система основана на трех принципах:

  1. Без регистрации.
  2. Быстро.
  3. Качественно.

Вам не придется создавать аккаунт: перешли на страницу с проверкой — загрузили текст или документ — программа предоставит подробный отчет, который можно сохранить в формате pdf. Захотите — сможете поделиться результатом, сделав репост в социальные сети или просто скопировав ссылку.

Программа полностью автоматизирована, проверка текста не требует вмешательства сотрудников и работает круглосуточно. Если нет очереди, процесс занимает около 30 секунд.

Сервис позволяет бесплатно проверить тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб. Это стандартные среднестатистические объемы курсовых, рефератов, дипломных и диссертаций.

Решили бесплатно повысить уникальность текста или банально подстраховаться? Воспользуйтесь дополнительными услугами, чтобы точно пройти проверку:

  1. Платная проверка в сервисах, одобренных Министерством Образования РФ (включая закрытый для студентов «Антиплагиат.ВУЗ»).
  2. Квалифицированная оценка текста научной работы и последующее устранение плагиата и различных ошибок.
  3. Повышение уникальности с помощью кодирования или профессионального рерайта.
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