Антиплагиат 2.0 — Проверить текст на уникальность
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Проверена уникальность заказа #8924080
Проверена уникальность заказа #8924077
Проверена уникальность заказа #8924068 для клиента из Орла
Проверена уникальность заказа #8924056 для клиента из Москвы
Проверена уникальность заказа #8924052 для клиента из Москвы
Повышена уникальность заказа #8924046 для клиента из Москвы
Проверена уникальность заказа #8924045 для клиента из Москвы
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Как проверить текст на плагиат?
Для удобства проверки и повышения уникальности текста наша система основана на трех принципах:
- Без регистрации.
- Быстро.
- Качественно.
Вам не придется создавать аккаунт: перешли на страницу с проверкой — загрузили текст или документ — программа предоставит подробный отчет, который можно сохранить в формате pdf. Захотите — сможете поделиться результатом, сделав репост в социальные сети или просто скопировав ссылку.
Программа полностью автоматизирована, проверка текста не требует вмешательства сотрудников и работает круглосуточно. Если нет очереди, процесс занимает около 30 секунд.
Сервис позволяет бесплатно проверить тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб. Это стандартные среднестатистические объемы курсовых, рефератов, дипломных и диссертаций.
Решили бесплатно повысить уникальность текста или банально подстраховаться? Воспользуйтесь дополнительными услугами, чтобы точно пройти проверку:
- Платная проверка в сервисах, одобренных Министерством Образования РФ (включая закрытый для студентов «Антиплагиат.ВУЗ»).
- Квалифицированная оценка текста научной работы и последующее устранение плагиата и различных ошибок.
- Повышение уникальности с помощью кодирования или профессионального рерайта.