Антиплагиат 2.0 — Проверить текст на уникальность

Как проверить текст на плагиат?

Для удобства проверки и повышения уникальности текста наша система основана на трех принципах:

Без регистрации. Быстро. Качественно.

Вам не придется создавать аккаунт: перешли на страницу с проверкой — загрузили текст или документ — программа предоставит подробный отчет, который можно сохранить в формате pdf. Захотите — сможете поделиться результатом, сделав репост в социальные сети или просто скопировав ссылку.

Программа полностью автоматизирована, проверка текста не требует вмешательства сотрудников и работает круглосуточно. Если нет очереди, процесс занимает около 30 секунд.

Сервис позволяет бесплатно проверить тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб. Это стандартные среднестатистические объемы курсовых, рефератов, дипломных и диссертаций.

Решили бесплатно повысить уникальность текста или банально подстраховаться? Воспользуйтесь дополнительными услугами, чтобы точно пройти проверку: