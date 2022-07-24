Повысить уникальность текста онлайн





Уникальность текста — один из главных критериев при проверке научных, курсовых и дипломных работ. Проблемы с оригинальностью возникают даже у тех, кто пишет рефераты сам. Это связано со стилем научного языка: сухие фразы с минимальным использованием описаний ограничивают возможности замены формулировок. Несмотря на необходимость цитирования в некоторых сферах и точных определений терминов, которые невозможно написать своими словами, требования едины для всех.

В этом материале мы расскажем, как обходить антиплагиат и подготовить уникальную работу.

Пошаговая инструкция подготовки уникального текста

Задумываться об оригинальности текста стоит с самого начала. Продумайте структуру — если вы берете за основу какую-то работу, поменяйте расположение пунктов в плане, насколько это возможно без нарушения логики. Перед написанием изучите критерии, которые используют известные антиплагиаты или программы, установленные в вашем вузе. Это поможет сразу подбирать слова для повышения уникальности.

Этап №1: написание работы

При подготовке текста опирайтесь на несколько принципов:

При использовании источников меняйте структуру, поскольку при проверке важны не только фразы, но и расположение слов в абзацах. Чем меньше пересечений в одних и тех же местах, тем меньше совпадений увидит программа. Если раньше вы не использовали антиплагиат, прогоняйте отрывки сразу. Тексты до 15 тысяч символов можно проанализировать бесплатно на нашем сайте. Например, после написания введения, проверьте его — онлайн-система отобразит процент совпадений и подсветит повторяющиеся предложения. Поменяйте формулировки, чтобы повысить уникальность. Используя это упражнение, вы быстро научитесь писать оригинальные тексты и сэкономите время на редактуру. Приводите цитаты, только когда их нельзя заменить — например, когда речь идет о юридических источниках или строгих терминах. В остальных случаях пишите своими словами. Хороший метод — использовать несколько источников одновременно, особенно на иностранных языках. Перемешивайте формулировки для повышения уникальности фрагмента.

Этап №2: проверка текста на антиплагиате

Когда вы закончили свой текст, нужно проверить его целиком с помощью сервисов. В зависимости от задачи, используются разные системы: SEO статьи чаще анализируют на биржах контента, например, ETXT или Text.ru, а в вузах и научных журналах — через Антиплагиат.ВУЗ. Результаты проверок в этих программах часто отличаются. В Антиплагиус есть доступ ко всем указанным сервисам.

После анализа вы увидите процент уникальности и получите «раскрашенный» текст. Цветом отмечаются предложения, которые копируют уже использованные в других источниках формулировки. Желтый показывает небольшие совпадения, а красный — явные повторы. Чтобы повысить оригинальность, нужно проработать эти фразы.

Этап №3: повышение уникальности текста

Бесплатно повысить уникальность текста можно несколькими способами. Лингвистические методы, например, рерайт, подбор синонимов и пересказ, помогают не только обходить антиплагиат, но и улучшать первоначальную работу. Их главный недостаток — время и усилия, которые нужны для ручной редактуры.

Часто авторы используют полуавтоматические методы:

Синонимайзер — программа, которая автоматически заменяет слова на синонимы, снижая долю плагиата. С точки зрения содержания получается не всегда корректно, поэтому могут появиться проблемы при смысловой проверке курсовой или реферата.

Онлайн-переводчик — вы копируете отрывок, система переводит его на другой язык, а затем вы повторяете эту процедуру в обратном порядке. Качество текста получается хуже, но уникальность повышается.

Объединение слов — в некоторых фразах специально пропускаются пробелы. Использовать этот способ можно изредка, в ситуациях, когда остальные совсем не подходят, поскольку он портит работу и может броситься в глаза.

Хотя применение таких методов сокращает время на проработку, в результате текст становится хуже по содержанию и передаче смысла.

Этап №4: повторный анализ

После исправлений для повышения уникальности нужно ещё раз проверять текст. Нередко бывает так, что в результате рерайта общая оценка может стать хуже, поскольку на практике научные формулировки ограничены. Обязательно сохраняйте исходные фрагменты, чтобы при ухудшении показателей некоторые моменты можно было откатить до первой версии.

Минимизировать вероятность такой ситуации помогает ручная редактура, в рамках которой используется несколько способов для проработки текстов.

ТОП-5 методов бесплатного повышения уникальности текста

Если ваша задача — написать хорошую научную статью или курсовую для сдачи в вузе, лучше обрабатывать фрагменты с совпадениями вручную. Повысить уникальность текста онлайн можно разными способами, но самых эффективных среди них пять.

№1. Замена слов на синонимы

Есть два пути для синонимизации текста — автоматический и ручной. Первый метод работает так:

Вы загружаете работу в онлайн-синонимайзер; Программа ищет слова, у которых есть пары; Система автоматически меняет их на термины с похожим значением; В результате уникальность повышается.

Несмотря на скорость обработки, у этого способа есть один большой недостаток — искажение смысла. Ни одна система не может учитывать контекст, поэтому после замены некоторые фразы звучат странно или ошибочно. В случае сдачи диплома или научной статьи, которые внимательно вычитываются рецензентами, это может привести к плохой оценке или отказу в публикации.

По этой причине лучше обрабатывать тексты вручную. У многих терминов и описаний есть пары. Открывайте подсвеченный сервисом отрывок и поэтапно заменяйте слова там, где это не искажает содержание. Упростить работу поможет онлайн-словарь синонимов.

№2. Метод пересказа

Один из наиболее надежных способов, который поможет бесплатно повысить уникальность текста — пересказ. Это долгая и кропотливая работа, но она помогает справиться с требованиями любого антиплагиата.

Как им пользоваться?

Шаг №1: загрузите статью в сервис онлайн проверки, чтобы найти совпадения с уже опубликованными ранее источниками.

Шаг №2: выберите фрагмент, который хотите исправить.

Шаг №3: прочитайте его несколько раз.

Шаг №4: откройте заметки или пустой документ и попробуйте воспроизвести содержание по-своему.

Поскольку вы пишете самостоятельно, процент оригинальности растет. Этот метод хорошо подходит для проработки абзацев целиком, потому что мелкие совпадения переписывать сложнее — их лучше обрабатывать по словам. Главное — правильно передать содержание первоначального фрагмента. Если сложно, и вы всё равно повторяетесь, прочитайте эту же информацию в другом источнике. Синтез двухстатей позволяет создать новый текст.

№3. Вставка слов паразитов

Хотя большинство преподавателей не любят, когда студенты «льют воду», иногда вставка бесполезных фраз — единственная возможность сократить плагиат. Русский язык богат на обороты, которые используются в речи для усиления эмоциональной окраски, подчеркивание важности момента и т.д. В научных текстах не стоит злоупотреблять ими — лучше выбирать нейтральные выражения, однако это может помочь в повышении уникальности текста.

Какие это фразы?

Вводные фразы — «действительно», «таким образом», «без всякого сомнения» и т.д. Канцеляризмы, например, вместо глагола «говорят» использовать «принято говорить», или заменить слово «помощь» на «оказание помощи». Усилительные частицы — «ведь», «разве», «только». Тавтологии или использование синонимичных выражений в одном месте: «прозрачный и просвечивающий», «главный приоритет» и др.

С речевой точки зрения паразиты портят текст, утяжеляют его и осложняют восприятие, поэтому копирайтерам стоит избегать их в маркетинговых сообщениях. В курсовой это не такая большая проблема.

№4. Рерайт текста

Рерайт — один из универсальных способов, который используют рекламщики, студенты, ученые, чтобы повысить оригинальность своего текста. В нем смешиваются все известные методы обхода антиплагиата: пересказ, вставка паразитов, синонимизация, исправление формулировок, изменение структуры и т.д.

Если классический пересказ используется для крупных абзацев, то рерайт — это работа над предложениями. Например:

Первоначальная фраза — «Компания X помогает сохранить экосистему, используя чистые методы производства и экономии ресурсов.

Рерайт — «Одна из задач фирмы X — сохранение природы, поэтому в основе работы лежат принципы экологического производства и экономного использования материалов».

Смысл тот же, а формулировки разные. Если посмотреть на предложения, некоторые слова заменены на синонимы, фразы перенесены в другую часть, изменены части речи (глаголы стали существительными).

№5. Метод шингла на примере отчета проверки Антиплагиат ВУЗ

Шингл — это единица, которую используют все системы проверки уникальности текстов. С ее помощью сравнивается последовательность слов в предложениях и выявляются повторы. Вы можете обойти ее, если знаете, с помощью какого сервиса происходит анализ работы.

Если нужно бесплатно исправить курсовую, вы можете получить онлайн-отчет проверки закрытой системы Антиплагиат ВУЗ с помощью нашего сайта. В результате вы увидите все места, которые она считает скопированными. От вас требуется техническая работа — каждые 2-3 слова вставлять новое. Таким способом вы разбиваете шинглы и обходите систему проверки.

Чтобы сдать уникальную работу и получить хорошую оценку за нее, используйте несколько методов в зависимости от фрагмента и возможностей русского языка. Главное — не допустить искажения смыслов и не испортить первоначальный текст