Проверить текст реферата на уникальность

Реферат — самый распространенный вид студенческих научных работ. На некоторых специальностях за один учебный семестр приходится сдавать по 12–15 рефератов. Конечно, к ним меньше требований, чем к курсовой или дипломной, но все равно это такая же важная научная работа.

Раньше проблем у студентов было гораздо меньше. Они находили подходящий документ в Интернете, меняли фамилию, немного редактировали текст и сдавали. Преподаватели понимали, что все эти работы уже проверялись коллегами, поэтому просто ставили хорошую оценку.

Но все изменилось в 2005 году, когда Министерство Образования РФ ввело обязательную онлайн-проверку рефератов на плагиат. Теперь, если студент попробует сдать чужую работу, то сервис проверки покажет низкий процент оригинальности текста. А значит, придется все переписывать.

Получается, что для достижения высокой уникальности необходимо писать самостоятельно, не пользуясь трудами других. Но даже это не гарантирует успех, потому каждая работа содержит ряд обязательной информации, размещенной в Интернете:

законы и теории;

цитаты;

юридические законы;

распространенные речевые обороты и т.д.

Чтобы вы смогли убедиться в высокой уникальности вашего текста и успели устранить все замечания, мы расскажем, как заранее и бесплатно проверить реферат на плагиат.

Как проверить реферат на антиплагиат?

На данный момент существуют десятки онлайн-программ, предлагающих проверить реферат на уникальность. Но не каждой из них можно доверять. Вот, проблемы, с которыми вы можете столкнуться:

доступ только для представителей ВУЗа;

платная проверка;

устаревшие алгоритмы;

отсутствие отчета и ссылок на первоисточники;

и другие.

Поэтому мы создали свой онлайн-сервис для удобства студентов и научных сотрудников. Он полностью автоматизирован, работает бесплатно 24 часа в сутки. Мы проверяем и тексты (до 200 000 символов), и документы (до 20 Мб). Если нет очереди, то на одну проверку требуется не более 30 секунд.

По завершению проверки реферата на уникальность вы узнаете не только процент оригинальности, но и получите подробный отчет, в котором будут выделены заимствованные фрагменты и указаны ссылки на первоисточники. Отчет можно сохранить в формате pdf, а результатом — поделиться с друзьями в социальных сетях или с помощью ссылки.

Не сомневайтесь в объективности проверки и точности полученного результата — мы учли все алгоритмы современных онлайн-сервисов и привели их к единому формату.

Можем предложить и дополнительные услуги, которые потребуются, когда вы узнаете процент уникальности своего реферата:

Дополнительная проверка в других сервисах (например, в «Антиплагиат.ВУЗ). Профессиональный анализ текста, устранение заимствований и технических ошибок. Повышение уникальности.

Что делать, если реферат не прошел проверку на уникальность

Не устраивает процент уникальности научной работы? Предлагаем 2 варианта решения:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

Кодирование подразумевает изменение программного кода документа, а текст — остается прежним. Вы сами указываете желаемый процент уникальности и сервис, которым будут проверять вашу работу.

Стоимость услуги — 10 рублей за страницу, срок выполнения — не более 5 минут.

Профессиональный рерайт — переписывание текста вручную нашими специалистами. Как результат, вы получите абсолютно уникальную работу, которой не будет страшна любая, даже самая строгая, проверка. Наши сотрудники сохранят структуру реферата и учтут все требования учебной методички.

Стоимость услуги — 100 рублей за страницу, срок выполнения — 3 дня.

Мы помогли уже 300 000 студентов! Все они предварительно проверили свою работу на уникальность, повысили процент оригинальности текста и успешно защитились. Обращайтесь и вы!

Вопросы и ответы

Как проверить свой реферат на антиплагиат? Чтобы проверить реферат на антиплагиат, воспользуйтесь специализированным онлайн-сервисом Antiplagius.ru. Загрузите текст реферата в систему, и после обработки вы получите отчет о проценте уникальности и обнаруженных совпадениях с другими источниками. Как избежать плагиата в реферате? Чтобы избежать плагиата в реферате, следует создавать оригинальный контент, тщательно перефразировать информацию из источников, корректно цитировать, использовать сноски и список литературы, а также проверять работу через специализированные сервисы антиплагиата перед сдачей. Какой процент оригинальности должен быть в реферате? Для большинства образовательных учреждений приемлемый процент оригинальности реферата находится в диапазоне от 70% до 90%. Однако конкретные требования могут варьироваться в зависимости от политики института и уровня строгости проверки на плагиат.