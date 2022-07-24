Программы для проверки антиплагиата





Плагиат — проблема, с которой сталкиваются даже те авторы, которые пишут тексты с нуля, без опоры на источники. Количество контента в интернете постоянно растет, а алгоритмы проверки становятся строже, поэтому добиться уникальности становится все сложнее. Студенты сталкиваются с еще более тяжелыми условиями, поскольку у вузов есть закрытые базы рефератов, курсовых и дипломов. Из-за этого показатели онлайн-сервисов не совпадают с университетскими оценками. Один из способов, который позволяет проанализировать работу до отправки научному руководителю — скачать программу для проверки на антиплагиат.

Зачем они нужны?

Антиплагиат-программы появились в ответ на постоянное копирование материалов из интернета при подготовке рефератов, домашних заданий и других студенческих работ. Система используется добровольно по желанию преподавателя или факультета, но большинство считает важным оценивать уникальность текстов. Для заказчиков материалов под коммерческие проекты это важно по другим причинам:

Скопированные статьи хуже ранжируются в поисковой выдаче, а иногда мешают SEO-продвижению.

Плагиат негативно влияет на репутацию.

Компании не хотят сталкиваться с юридическими проблемами по поводу авторского права.

Поэтому проверки уникальности — это стандартная практика, которая продолжает распространяться. Чаще всего для этого используются сайты, например, ContentWatch или Текст.ру. Однако из-за лимитов и ограничений, это может быть неудобно даже при оплате подписки. В отличие от онлайн-версии, программа антиплагиат скачивается на компьютер и разрешает проверять большие объемы бесплатно.

Обзор программы «ETXT Антиплагиат» (Antiplagiarism.NET)

Одна из наиболее популярных программ антиплагиат создана биржей контента eTXT. У платформы есть две варианта проверки уникальности — онлайн-сервис и софт, который можно скачать на компьютер. Обе версии используют одну методику — анализ с помощью метода шинглов, проверяющего совпадения по последовательностям слов. После разбивки текста алгоритм ищет повторы с помощью запросов в поисковых системах.

Главное отличие проверки с помощью программы — в лимитах. На сайте вы можете загрузить текст до 3 тысяч знаков, если не зарегистрированы, после регистрации — до 5 тысяч, а оплатив подписку — до 15 тысяч. Это связано с ограничением мощности серверов. Если вы скачиваете программу, то его функции берет на себя ваш компьютер, поэтому можно проверять большие объемы. Единственная проблема — капча поисковых систем, которую нужно либо вводить вручную, либо скачивать антикапчу.

Что еще может делать эта программа антиплагиат:

сравнить два текста;

исключить из проверки уникальности цитаты;

настроить параметры, например, выбор поисковой системы, методов проверки (копии или рерайт), определение размера шингла и т.д.;

проверить изображения — эта функция может подвести вас, если вы скопировали в исследовании чужие диаграммы;

сохранить результаты проверки в файле.

Приложение на Windows, Mac или Linus можно скачать без регистрации на сайте eTXT в разделе «Проверка уникальности». Скачать «ETXT Антиплагиат».

Обзор программы «Advego Plagiatus»

Еще один софт, где можно проверять работы — «Advego Plagiatus». По логике она похожа на Antiplagiarism.NET, но в ней есть несколько дополнительных полезных функций. Например, помимо шинглов для проверки, используется поиск лексических совпадений. Это более сложный процесс, который может выявить поверхностный рерайтинг с синонимизацией и перестановкой. Эта программа антиплагиат умеет выявлять и попытки автоматического повышения уникальности с помощью сервисов обработки текста.

В результате вы получаете две оценки:

по фразам (метод шинглов);

по словам (лексический анализ).

Отчет также можно сохранить и отправить вместе с работой. Результаты сохраняются автоматически.

Эта программа антиплагиат до сих пор тестируется, поэтому обновления могут быть критически важными для корректной работы приложения. Скачать последнюю версию можно с официального сайта (доступна для всех операционных систем). Скачать «Advego Plagiatus».

Что лучше: программа или онлайн-сервис?

С точки зрения настроек, установка софта дает больше возможностей для проверок на уникальность. Вы можете определить длину шингла, выбрать способ анализа, сформировать отчет и т.д. Здесь меньше лимитов — антиплагиат на Windows позволяет загружать большие объемы.

Онлайн-сервис лучше, если:

нужна проверка с мобильного телефона;

загружается небольшой текст;

у вас низкая скорость интернета.

В отличие от десктопной версии, здесь не нужно периодически вводить капчу. Если вам нужно проверить только процент уникальности небольшого поста или статьи для сайта, можно не скачивать приложение и проанализировать содержание на платформе. Но когда задачи требуют проверки картинок, больших текстов или целого сайта — удобнее это сделать с компьютера.

Как повысить уникальность текста бесплатно?

При плохой оценке антиплагиата необходимо редактировать свою работу. Есть два способа, как можно это сделать:

С помощью сервисов, которые подбирают синонимы или вставляют скрытые символы. Главная проблема — это легко считывается большинством программ для проверки: что Antiplagiarism, что Advego Plagiatus легко выявят этот тип обработки. Еще один недостаток — при автоматической синонимизации речь выглядит неестественной. Рерайт. Здесь нужно исправлять работу самостоятельно, переписывая отдельные абзацы или целые главы. Главная сложность — время: если нет опыта, то на редактуру может уйти несколько недель, как на написание исходного текста.

Повышение уникальности текста с помощью Antiplagius

Сэкономить время и получить результат с гарантией прохождения проверки на уникальность вам поможет сервис Antiplagius. Выберите одну из двух услуг — кодирование документа под систему, которая используется в вузе, или глубокий рерайт, который позволяет обойти любой алгоритм.