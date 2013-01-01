Самый популярный в России
сервис проверки и повышения уникальности

Нажмите и выберите файл
8-800-500-15-46 Служба поддержки
Партнерам

Тарифы и цены на антиплагиат

Повышение уникальности

Цена зависит от выбранной системы и объема документа

Антиплагиат.ру

Антиплагиат.ВУЗ

Strikeplagiarism

Руконтекст

ETXT

По всем системам

менее 30 стр.

от31до60
стр.

от61до90
стр.

от91до150
стр.

от151стр.

23руб.

18руб.

22руб.

17руб.

21руб.

16руб.

20руб.

15руб.

15руб.

10руб.

23руб.

18руб.

22руб.

17руб.

21руб.

16руб.

20руб.

15руб.

15руб.

10руб.

23руб.

18руб.

22руб.

17руб.

21руб.

16руб.

20руб.

15руб.

15руб.

10руб.

46руб.

36руб.

44руб.

34руб.

42руб.

32руб.

40руб.

30руб.

30руб.

20руб.

Срок выполнения 5 минут

Повысить уникальность

Профессиональный рерайт

Профессиональная ручная обработка текста по всем системам, в том числеGoogle и Yandex

от 140 руб.

180 руб.

за страницу

Срок выполнения 1-3 дня

Заказать рерайт

Дополнительные услуги

Сопровождение до защиты

Сопровождение до защиты

Вы получаете индивидуальное консультирование по всем вопросам и сопровождение до защиты работы

100 руб.

150 руб.

Преподавательский отчет

Преподавательский отчет

Вы получаете доступ к отчету закрытой системы Антиплагиат.ВУЗ

472 руб.

672 руб.