Тарифы и цены на антиплагиат

Сопровождение до защиты
Вы получаете индивидуальное консультирование по всем вопросам и сопровождение до защиты работы
100 руб.
150 руб.
Самый популярный в России
сервис проверки и повышения уникальности
Повышение уникальности
Цена зависит от выбранной системы и объема документа
Антиплагиат.ру
Антиплагиат.ВУЗ
Strikeplagiarism
Руконтекст
ETXT
По всем системам
менее 30 стр.
от31до60
стр.
от61до90
стр.
от91до150
стр.
от151стр.
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Срок выполнения 5 минутПовысить уникальность
Профессиональная ручная обработка текста по всем системам, в том числеGoogle и Yandex
от 140 руб.
180 руб.
за страницу
Срок выполнения 1-3 дняЗаказать рерайт
Вы получаете индивидуальное консультирование по всем вопросам и сопровождение до защиты работы
100 руб.
150 руб.
Вы получаете доступ к отчету закрытой системы Антиплагиат.ВУЗ
472 руб.
672 руб.
Новый заказ на сайте
Клиент из Славянска-на-Кубани только что заказал повышение уникальности по системе Антиплагиат.ВУЗ на сумму 1500 c