Повысить оригинальность курсовой работы

Вот казалось бы, чего преподавателям не хватает? Дали задание, приняли работу, оценили. Зачет. Все просто, понятно и без выноса мозга. А ведь так и было на протяжении десятков лет. До тех пор, пока не ввели автоматическую проверку на плагиат.

Сказать, что автоматическая проверка бессмысленная - это не сказать ничего. Да, она позволяет выявить явные заимствования в тексте курсовой работы. Но какой в этом смысл, если всего за 5 минут даже 100% плагиат можно уникализировать так, что любая система проверки будет показывать 95-98% авторского текста?

Получается что, все эти нововведения с громкими названиями а-ля «уникальность антиплагиат» просто усложнили жизнь студентам, но никак не влияют на качество получаемых знаний. А раз так, то вы должны знать, как эту проверку можно обойти.

Как обойти антиплагиат онлайн: пошаговое руководство

Сейчас более 450 университетов подключены к системам «Антиплагиат» (открытая система) и «Антиплагиат.ВУЗ» (закрытая система, доступ к которой имеют лишь преподаватели).

Каждый раз, когда вы сдаете курсовую, диплом или реферат, ваша работа пропускается через систему проверки, которая «пробивает» текст по пяти основным базам:

Базе сданных работ (банк из 40+млн. документов) Базам нормативной документации (30+ млн. документов) Базе РНБ (Российской Национальной Библиотеки) - свыше 1 млн. документов Базе «Кольца ВУЗов» (свыше 11 млн. документов) В Интернете (более 120 млн. страниц)

При обнаружении совпадений более 85% курсовая работа признается скомпрометированной и отправляется на доработку.

Никого не волнует, что есть устойчивые выражения, которые не могут быть уникальны. Машина скажет: «Плагиат!» - и разговор окончен.

Тем не менее, есть масса способов пройти проверку, не используя рерайт курсовых работ (который, к слову, отнимает уйму времени и сил; порой даже больше, чем написание самой работы).

Самый простой способ - это проверить текст и повысить уникальность, используя сервис антиплагиат Antiplagius. Этот сервис имеет доступ ко всем системам проверки текста и в том числе - к закрытой системе «Антиплагиат.ВУЗ». Более того, сразу после проверки вы можете заказать повышение уникальности текста.

Поэтому...

Шаг №1: проверьте уникальность своего текста

Нажмите на кнопку, загрузите текст работы и посмотрите, какие у нее показатели уникальности.

Вы сможете проверить текст на уникальность онлайн всего за 1–2 минуты (в зависимости от объема работы). Просто расслабьтесь, сделайте себе чашку чая или кофе. Результат не заставит себя долго ждать.

По окончании проверки у вас есть два варианта:

Если уникальность выше 85%, вы спокойно сдаете работу и получаете зачет. Если уникальность ниже 85%, переходите к шагу №2

Шаг №2: уникализируйте текст курсовой

Благодаря сервису Antiplagius мы помогаем обойти антиплагиат различными способами, в зависимости от времени, бюджета и требуемого процента уникальности.

Важно: услуга повышения уникальности платная. Но ее стоимость сравнима с ценой шоколадки. И с ее помощью вы экономите до 200 часов времени.

Шаг №3: получите преподавательский отчет

Антиплагиат обмануть - это еще половина решения. Самое интересное начинается, если преподаватель проверяет работу через закрытую ВУЗовскую систему «Антиплагиат.ВУЗ». Если нет, то этот шаг для вас неактуален. Можете смело его пропустить.

Но если ВУЗовская проверка висит над душой и не дает покоя, то очень полезной становится услуга «Преподавательский отчет».

Ее фишка в том, что вы получаете не только уникальный текст, но и отчет, который выдает система «Антиплагиат.ВУЗ» преподавателю при проверке вашей работы. Другими словами, вы видите свою работу глазами преподавателя, и если уникальность выше 85%, можете быть спокойны: проверка на антиплагиат курсовой работы больше не является вашей проблемой, и успешная сдача вам гарантированна.

Существуют разные способы обхода антиплагиата, однако если вам нужны гарантии, воспользуйтесь «Преподавательским отчетом».

Резюме

Проверка на плагиат резко усложнила задачу сотням тысяч студентов из стран СНГ. А сервис Antiplagius так же резко эту задачу упрощает. Проверка, пройти которую раньше было сложно и затратно теперь превращается в 5-минутное дело с ценой шоколадного батончика. Согласитесь, это неплохая сделка, особенно когда на кону ваше время, силы, нервы и здоровье.

Сделайте первый шаг - проверьте свой текст на уникальность. Сейчас. Бесплатно.

P.S. Если курсовой работы еще нет, закажите ее написание с нуля.