Antiplagius — это сервис для студентов и специалистов, которые работают с текстами. Проверка на плагиат, повышение уникальности, рерайт, очистка от скрытых символов и технического кодирования — все это можно сделать на одной платформе за пару кликов. Мы предлагаем удобный сервис, которым ежедневно пользуются десятки тысяч клиентов.

Мы в цифрах 9 лет повышаем

уникальность текстов Более 7 миллионов

клиентов Около 20000

пользователей в день пользуются услугами

Миссия компании

Наша главная задача — помогать клиентам в создании хороших уникальных текстов, которые пройдут через любые антиплагиат-фильтры и требования. Мы постоянно общаемся со своей аудиторией и понимаем, с какими трудностями сталкиваются клиенты, поэтому мы развиваемся по двум направлениям:

Развитие автоматизированной системы для снижения показателей плагиата. Ручная обработка текстов с помощью рерайта. Проверка текстов на уникальность.

Этот подход позволяет нам помогать разным людям: от студентов с небольшими бюджетами, которым срочно нужно сдать оригинальную работу, до бизнес-клиентов, которым необходимо уникализировать сайт для роста в поисковой выдаче.

История компании Запускаем сервис

с функцией повышения уникальности. Расширяемся и

добавляем услугу рерайта. Развиваем платформу. За год

на ней появились функции проверки на плагиат и чистки текстов. Сейчас сервис работает с несколькими программами антиплагиата. Вы можете получить оценку одновременно от Antiplagius, eTXT, Руконтекст, Text.ru и даже от закрытой системы Антиплагиат.ВУЗ.

Наши сервисы

Проверка уникальности

Вы можете проверить бесплатно до 15 тысяч знаков или заказать полноценный анализ работы до 300 тысяч символов в одной или нескольких системах.

Повышение уникальности

Если у вас высокий показатель плагиата, вы можете в течение нескольких минут улучшить оценку. Для этого загрузите работу, выберите необходимый процент оригинальности и систему проверки.

Рерайт

Если нужна ручная проработка текста, вы можете заказать рерайт.

Чистка текста

Избавиться от скрытых символов или следов технического кодирования поможет функция очистки.

Партнерская программа

Для веб-мастеров, постоянных клиентов и всех, кто хочет заработать, мы разработали реферальную программу. Стать нашим партнером легко:

Зарегистрируйтесь, чтобы получить партнерскую ссылку — процесс занимает 1 минуту. Рассказывайте другим людям о сервисе. Вы можете отправить ссылку друзьям, добавить в статью или прикрепить к комментарию на профильные темы в социальных. Допускается использование разных каналов продвижения. Ссылка дает скидку 5%, поэтому людям выгоднее заказывать услуги через вас. Вы получаете 50% за каждый оплаченный заказ.

Подробнее об условиях программы вы можете узнать на странице с ее описанием.