О проекте
Antiplagius — это сервис для студентов и специалистов, которые работают с текстами. Проверка на плагиат, повышение уникальности, рерайт, очистка от скрытых символов и технического кодирования — все это можно сделать на одной платформе за пару кликов. Мы предлагаем удобный сервис, которым ежедневно пользуются десятки тысяч клиентов.
Мы в цифрах
уникальность текстов
клиентов
пользователей в день пользуются услугами
Миссия компании
Наша главная задача — помогать клиентам в создании хороших уникальных текстов, которые пройдут через любые антиплагиат-фильтры и требования. Мы постоянно общаемся со своей аудиторией и понимаем, с какими трудностями сталкиваются клиенты, поэтому мы развиваемся по двум направлениям:
- Развитие автоматизированной системы для снижения показателей плагиата.
- Ручная обработка текстов с помощью рерайта.
- Проверка текстов на уникальность.
Этот подход позволяет нам помогать разным людям: от студентов с небольшими бюджетами, которым срочно нужно сдать оригинальную работу, до бизнес-клиентов, которым необходимо уникализировать сайт для роста в поисковой выдаче.
История компании
с функцией повышения уникальности.
добавляем услугу рерайта.
на ней появились функции проверки на плагиат и чистки текстов.
Наши сервисы
Проверка уникальности
Вы можете проверить бесплатно до 15 тысяч знаков или заказать полноценный анализ работы до 300 тысяч символов в одной или нескольких системах.
Повышение уникальности
Если у вас высокий показатель плагиата, вы можете в течение нескольких минут улучшить оценку. Для этого загрузите работу, выберите необходимый процент оригинальности и систему проверки.
Рерайт
Если нужна ручная проработка текста, вы можете заказать рерайт.
Чистка текста
Избавиться от скрытых символов или следов технического кодирования поможет функция очистки.
Партнерская программа
Для веб-мастеров, постоянных клиентов и всех, кто хочет заработать, мы разработали реферальную программу. Стать нашим партнером легко:
- Зарегистрируйтесь, чтобы получить партнерскую ссылку — процесс занимает 1 минуту.
- Рассказывайте другим людям о сервисе. Вы можете отправить ссылку друзьям, добавить в статью или прикрепить к комментарию на профильные темы в социальных. Допускается использование разных каналов продвижения.
- Ссылка дает скидку 5%, поэтому людям выгоднее заказывать услуги через вас.
- Вы получаете 50% за каждый оплаченный заказ.
Подробнее об условиях программы вы можете узнать на странице с ее описанием.