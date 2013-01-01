Обязательства компании Antiplagius перед клиентами

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да / нет

да / нет

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Компания Антиплагиус была основана в 2013 году. Основные направление деятельности: повышение уникальности текстов студенческих работ, консультационные услуги в сфере образования.

Сервис Антиплагиус полностью автоматизирован и работает круглосуточно в режиме онлайн. Посетители сайта могут в любой момент повысить уникальность текста, для этого достаточно уделить 5 минут свободного времени, результат предоставляется мгновенно.