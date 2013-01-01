Обязательства компании Antiplagius перед клиентами
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|другая компания
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Повышение уникальности текста до нужного Вам процента
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да
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да / нет
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Предоставление результата мгновенно после оплаты
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да
|
да / нет
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Сохранность изначальных параметров документа
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да
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да / нет
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Бесплатную корректировку процента уникальности без ограничений по срокам и количеству запросов
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да
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нет
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Предоставление отчета из закрытой системы Антиплагиат.ВУЗ (по запросу)
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да
|
нет
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Бесплатные консультации и сопровождение до полной сдачи работы
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да
|
нет
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Соблюдение конфиденциальности личных данных пользователя
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да
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нет
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Возврат денежных средств в случае невыполнения обязательств
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да
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нет
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100% гарантия качества
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100% гарантия результата
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возврат денег гарантирован
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полная анонимность
Компания Антиплагиус была основана в 2013 году. Основные направление деятельности: повышение уникальности текстов студенческих работ, консультационные услуги в сфере образования.
Сервис Антиплагиус полностью автоматизирован и работает круглосуточно в режиме онлайн. Посетители сайта могут в любой момент повысить уникальность текста, для этого достаточно уделить 5 минут свободного времени, результат предоставляется мгновенно.