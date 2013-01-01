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сервис проверки и повышения уникальности

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Обязательства компании Antiplagius перед клиентами

  другая компания

Повышение уникальности текста до нужного Вам процента

да

да / нет

Предоставление результата мгновенно после оплаты

да

да / нет

Сохранность изначальных параметров документа

да

да / нет

Бесплатную корректировку процента уникальности без ограничений по срокам и количеству запросов

да

нет

Предоставление отчета из закрытой системы Антиплагиат.ВУЗ (по запросу)

да

нет

Бесплатные консультации и сопровождение до полной сдачи работы

да

нет

Соблюдение конфиденциальности личных данных пользователя

да

нет

Возврат денежных средств в случае невыполнения обязательств

да

нет

  • 100% гарантия качества

  • 100% гарантия результата

  • возврат денег гарантирован

  • полная анонимность

Компания Антиплагиус была основана в 2013 году. Основные направление деятельности: повышение уникальности текстов студенческих работ, консультационные услуги в сфере образования.

Сервис Антиплагиус полностью автоматизирован и работает круглосуточно в режиме онлайн. Посетители сайта могут в любой момент повысить уникальность текста, для этого достаточно уделить 5 минут свободного времени, результат предоставляется мгновенно.