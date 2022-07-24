Что такое глубокий рерайт текста?

Написать оригинальный текст без пересечений с другими — непростая задача даже для автора с опытом. В публикациях СМИ допускается цитирование, а в научных статьях невозможно избежать повторений при описании терминов. С теми же проблемами сталкиваются студенты при сдаче диплома — цитирование, мнение экспертов со ссылкой на источник, определения, юридические отсылки к нормативно-правовым актам — все это повышает процент плагиата. Несмотря на рациональные доводы, иногда правила требуют высокой уникальности. Добиться хорошей оценки и улучшить работу поможет глубокий рерайт.

Чем глубокий рерайт отличается от поверхностного?

Если важна исключительно оценка антиплагиата, то для изменения текста можно использовать любые доступные техники. Однако если преподаватель вчитывается в работу, научный совет изучает детали статьи или заказчик требует оригинального контента с соблюдением авторского права конкурентов, техническое переписывание не поможет. В этом случае нужна проработка структуры и содержания. В этом главное отличие поверхностного рерайта от глубокого — в первом случае нужно просто заменять некоторые слова, а во втором — работать со всеми характеристиками текста.

Для простой подгонки под алгоритмы антиплагиата используется четыре метода:

Перетасовка — меняется порядок слов.

Разбивка и слияние — большие предложения дробятся на маленькие и наоборот.

Вставка — в разные места добавляют вводные фразы или выражения, не меняющие смысл.

Замена — подбираются синонимы или близкие по значению словосочетания.

Сама работа сводится к техническому редактированию — рерайтер двигается по предложениям, исправляя отдельные слова. Глубокий рерайт не запрещает использование этих техник, а с точки зрения задачи работа больше похожа на школьное изложение. Цель — сохранить смысл, но изменить подачу. Этот подход приближает его к копирайтингу.

Отличия от авторских статей

Хотя на биржах контента цены на рерайт ниже, чем на авторские статьи, на практике эта работа может быть сложнее. При написании своего текста с нуля специалист сам решает, что нужно сказать для раскрытия темы, а что можно упустить; где рассказать подробности, а где сократить. Если же есть исходный материал, который нужно изменить, задачи усложняются.

Чтобы написать глубокий рерайт правильно, требуется:

точно передать смысл источника;

избегать личного мнения и комментариев;

не выходить за рамки первоначального текста.

В результате в работе не должно появиться новой информации, но при этом она должна быть уникальной.

Как научиться грамотно писать глубокий рерайт?

Чтобы хорошо выполнять эту задачу, нужно развивать несколько навыков.

Анализ источника

Работать с исходным текстом, выявлять основной посыл и ключевые тезисы в каждом разделе — это главное, чему нужно научиться. Чем лучше вы понимаете, как расставлены акценты в источнике, тем точнее сможете передать смысл в своей статье.

Работа со структурой

Качественный рерайт подразумевает не только игру слов. Вы можете получить оригинальный материал и улучшить источник за счет изменения структуры. Для этого:

Составьте тезисный план исходника, который нужно переписать. Чтобы было больше возможностей для изменений, сделайте его многоуровневым. Ответьте на вопросы: «Как связаны мысли между собой?», «Какая логика построения используется?». Разобравшись с этим, вы сможете переставлять части, как детали конструктора, и сделать текст понятнее для читателя.

Работа над планом при подготовке курсовой или диплома помогает не только повысить уникальность, но и заслужить дополнительные баллы за последовательность изложения темы.

Пересказ

Еще один навык, который нужно развивать для хорошего рерайта — формулирование прочитанного материала своими словами. Тренировать его легко — читайте литературу или новости и пересказывайте их друзьям. Это вырабатывает умение подбирать разные выражения для подачи информации.

Редактирование

Нередко для переработки текста достаточно его просто отредактировать. Источники не всегда идеальны — в них могут быть ошибки и неточности. Если вы умеете находить их и подбирать правильные фразы для более корректной передачи смысла, то рерайтить будет проще.

Синтез

Еще один вариант повысить уникальность через глубокий рерайт — синтезировать данные из нескольких материалов. Процесс выглядит так:

Вы изучаете отрывок, который нужно переписать.

Гуглите другие статьи об этом.

Читаете информацию в разных источниках.

Компилируете новый текст на основе изученного контента.

Для начала достаточно научиться делать что-то одно из списка — на это вы будете опираться при переписывании. Однако, когда вы освоите все навыки, вы сможете быстрее обрабатывать источники и получать хорошие материалы в результате.

Этапы рерайтинга

Вы загрузили текст в антиплагиат и получили низкий процент уникальности или преподаватель после проверки сказал, что курсовая списана, и он уже много раз читал похожие работы. Что можно с этим сделать? С чего начать?

Шаг №1: исправить заголовки

Самая простая методика, которая помогает быстро снизить процент повторов — изменение названия пунктов плана. Программы и онлайн-сервисы начинают анализ со структуры, которая выявляется по подзаголовкам. Если подкорректировать их формулировки, можно быстро улучшить результат.

Это правило работает и для преподавателей. Заголовки всегда выделяются на фоне остального текста. Если вы используете оригинальные формулировки, то при беглом просмотре работы мыслей о плагиате не возникнет.

Шаг №2: выстроить новую логику

В каждой грамотной работе есть введение и заключение, а остальные пункты в содержании можно выстраивать в удобной для изложения последовательности. Средства выразительности русского языка позволяют высказывать одну и ту же мысль десятками разных способов. Существуют разные системы аргументации и построения логики. Их можно использовать при рерайтинге. Для этого выделите основные мысли в каждой главе, а потом попробуйте переставить их в обратном порядке.

Прорабатывать структуру лучше на нескольких уровнях:

Общее содержание: например, если в источнике используется способ изложения «от общего к частному», то вы можете сделать, наоборот, и начать с примеров, переходя к теоретической базе.

Отдельная глава: внутри нее можно изменить тип обоснования — если используется прямое доказательство, то заменить его на метод «от противного».

Подпункты внутри: перестановка в рамках списка может также улучшить показатели.

В результате изменения структуры на трех уровнях вы получите более уникальный текст.

Шаг №3: рерайтинг по частям

Удобнее всего переписывать работу отрывками. Минимальный фрагмент — предложение, но можно делать это и более крупными частями — по абзацам, страницам или целым разделам. Как это сделать?

Прочитайте выбранную часть. Запишите для себя главную мысль и несколько важных тезисов. Выделите все термины, в которых вы не очень хорошо разбираетесь, и проверьте их значение. Если ваша задача — раскрыть тему лучше, поищите в интернете статьи со смежной тематикой, чтобы углубиться в предмете. Напишите отрывок своими словами, стараясь точно передать выписанные ранее тезисы.

Естественность текста

Помимо доли плагиата, для оценки статей используется показатель естественности. Он рассчитывается с опорой на закон Ципфа, выявляя частоту использования слов. Плохой рерайтинг обычно легко выявить по этому параметру. На практике это важнее для тех, кто пишет коммерческие тексты для роста в поиске, поскольку параметр является важным для позиции при выдаче.

Студенты часто сталкиваются с другой проблемой — содержательная естественность. После рерайтинга работа может стать странной и сложной для восприятия. Обычно трудности возникают у тех, кто плохо разбирается в теме. Когда нужно переписывать диплом из-за низкой оценки антиплагиата, времени на обучение и практику не хватает.

Есть несколько советов, которые помогут избежать этого:

Пишите простыми предложениями с меньшим количеством деепричастных и причастных оборотов.

Избегайте незнакомых терминов, но если в работе их обязательно упоминать, то изучите определения.

Работая со структурой, не забывайте про логику и последовательность — не стоит перепрыгивать с темы на тему, потому что преподаватель заметит это при проверке.

Еще один элемент, о котором часто забывают — стилистика. Плохой пример — вставка в курсовую по физике художественных описаний, среди которых теряются факты. При прочтении будет заметно, что работа плохо переписана, а значит, хорошую оценку вы не получите.

Правила для написания глубокого рерайта

Получить хороший новый текст после переработки помогут правила качественного рерайтинга:

Правило №1: копируйте смыслы, идеи и выводы, а не формулировки

Ваша задача — передать мысль другими словами, поэтому при переписывании думайте о том, что хотел сказать автор, а не как. Русский язык богат на синонимичные выражения, которыми легко уникализировать текст, но еще больше — способов донесения одной и той же информации.

Пример:

Источник — «Мама с папой сходили в магазин и купили яблоки».

Рерайт формулировок — «Родители ходили за покупками и принесли яблок».

Другая подача информации — «Дома появились свежие яблоки».

Правило №2: добавляйте факты, но не мнения

При переписывании работу можно как сокращать, так и добавлять информацию для раскрытия темы. Однако даже глубокий рерайт текста не допускает добавление своего мнения и изменения тезисов. А факты для улучшения аргументации — это всегда плюс к уникальности.

Правило №3: изменения в структуре не должны нарушать логику

Не нужно переставлять местами параграфы, если они связаны по цепочке. Когда новый тезис вытекает из предыдущей главы, а изменение в глобальной структуре может нарушить правильность работы. Поэтому на первом этапе нужно делать подробный тезисный план и выявлять связи между пунктами.

Сколько времени занимает рерайтинг?

Чем глубже проработка текста, тем больше времени нужно, чтобы переписать его. Если после проверки диплома в вузе у вас нет замечаний по содержанию, но оценка антиплагиата низкая, то можно переписать отдельные части, не затрагивая структуру. Однако, когда нет опыта с подобными задачами, процесс растягивается на недели. Чтобы спать ночами и набраться сил перед защитой, закажите рерайт в Antiplagius. Эксперты переделают вашу работу и поднимут уникальность до нужных показателей за 1-3 дня, в зависимости от объема.