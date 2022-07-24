Повышение оригинальности дипломной работы

По статистике, лишь 17% дипломных работ проходят проверку на плагиат с первого раза. Остальные отправляются на доработку. Вне зависимости от качества самой работы. Нововведение Рособрнадзора подбросило жирную “свинью” и студентам, и преподавателям. Посудите сами.

Если раньше студенты должны были концентрироваться на содержании своей работы, то теперь они обременены бесполезной задачей: шлифовать текст, чтобы он понравился (!) машине (!). И все ради того, чтобы быть уверенными: проверка на антиплагиат пройдет успешно. И какой в этом смысл? Тот, кто скачивал диплом из Интернета, будет продолжать это делать. Благо, способов обойти антиплагиат масса. Преподавателей обязывают проверять работы снова и снова, до тех пор, пока студент не “попадет в яблочко” и уникальность его диплома не станет выше условных 85%. Главная проблема в том, что после переписывания и уникализации текста устойчивые фразы и термины искажаются (чтобы не совпадать с нормативной документацией, банком сданных работ, учебниками и т.д.). Порой доходит до абсурда: работа становится уникальной, но любая проверка комиссии скажет, что с академической точки зрения диплом никуда не годится.

Закулисье написания дипломных работ

Индустрия написания дипломных работ на заказ сейчас достигла своего пика. Их пишут студенты, коммерческие фирмы, фрилансеры и… даже преподаватели. И всех выбивает из колеи введение обязательной проверки на плагиат. Доказательство тому – история Марины (назовем ее так), преподавателя одного из известных российских ВУЗов и по совместительству специалиста по написанию дипломных работ на заказ.

Преподаватель ВУЗа: «Проверка работ на плагиат – это полный бред!»

«Написанием дипломных работ я занималась около десяти лет. Сотрудничала с одной крупной фирмой. Это давало мне хороший приработок. В ВУЗах-то платят сущие копейки. В фирме я была на хорошем счету: писала быстро, работы принимались профессорами без претензий. Последнее неудивительно: я же сама преподаватель и знаю, как и что надо написать, чтобы работу гарантированно приняли. Но после введения системы проверки на плагиат дипломных работ все изменилось. Работы одна за другой мне стали возвращать на доработку. В каждой из них обнаруживался какой-то процент плагиата. И вместо того чтобы писать новые, я переписывала старые. Никто мне, разумеется, за это не доплачивал. Честно говоря, это полный бред. Однажды в качестве эксперимента я написала работу по своему предмету и на тему, на которую – я в этом совершенно уверена – ранее ничего не писалось. Проверила ее через нашу вузовскую систему проверки, “Антиплагиат.ВУЗ”. Это закрытая система, студенты не имеют к ней доступа. Работы она проверяет сразу по нескольким базам. И что в итоге? Уникальность всего 70%. Программа посчитала плагиатом список используемой литературы, цитаты и другие общие фразы. А вообще, студенты списывали во все времена. Тот факт, что дипломная работа написана им самостоятельно или скачана в интернете, ровным счетом ничего не решает. Сейчас главное не теория, а практика. Я знаю отличников, которые стали посредственными специалистами, и знаю троечникам, которые стали хорошо оплачиваемыми профессионалами. Все зависит от личных качеств». Даже если дипломная работа написана самим преподавателем, она может не пройти проверку на плагиат.

Как сделать, чтобы работу не “завернули”

Даже идеальный диплом могут обвинить в плагиате и отправить на доработку. Решить эту проблему можно тремя способами:

Обратиться к рерайтерам (специалистам по переписыванию). У них вы можете заказать антиплагиат диплома. Однако расценки на такие услуги начинаются от 200 рублей за страницу. И, увы, работа рерайтеров еще ничего не гарантирует. Повысить уникальность диплома самостоятельно. Очень трудоемкая задача, особенно когда диплом пишется на техническую или юридическую тему и содержит большое количество специальной лексики. Доработка может потребовать до 200 часов времени, то есть почти две недели ежедневного 16-часового труда. Воспользоваться онлайн-сервисом Antiplagius. Самый простой, быстрый и экономичный способ. Сервис позволяет повысить уникальность текста дипломной работы до 90-95% и успешно пройти проверку в любой из существующих систем, включая закрытую преподавательскую систему глубокой проверки - «Антиплагиат.ВУЗ».

Antiplagius: просто проверьте почту

Сервис Antiplagius позволяет обойти антиплагиат гораздо быстрее и проще:

Загрузка. Загрузите текст своей дипломной работы в пару кликов. Проверка. Сервис автоматически проверяет уникальности по общим базам документов и интернету. Также возможна проверка через другие антиплагиат программы и системы, включая преподавательскую систему “Антиплагиат. ВУЗ”, которая проверяет по закрытым базам (кольцо ВУЗов, архив сданных работ и др.). Настройка. Если уникальность низкая, перейдите в личный кабинет и выберите уровень ее повышения: 70%, 83%, 91% и т.д. Повышение уникальности. Сервис обрабатывает ваш текст и повышает его уникальность до нужного уровня. Это занимает 2-3 минуты. Оценка. Чтобы Вы могли оценить качество сервиса, пример обработанной страницы (без плагиата) отправляется Вам на почту. Вы не заметите в ней особых изменений, т.к. Antiplagius повышает уникальность текста на уровне машинного кода. После таких изменений текст гарантированно проходит проверку антиплагиата. Оплата. Если пример текста с повышенной уникальностью (проверочная страница) вас устраивает, то переходите к оплате. Полная стоимость повышения уникальности вашей дипломной работы указана в счете, который тоже пришел на вашу почту. Оплатите услуги Antiplagius любым из 50-и доступных способов. Зачет. Через несколько минут после оплаты скачайте готовый текст, и смело сдавайте его преподавателю. Ваш диплом пройдет проверку на антиплагиат с первого раза и будет гарантированно принят.

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Вопросы и ответы

Как проверяют на оригинальность диплом? Для проверки на оригинальность диплома обычно используют специализированные программы антиплагиата, которые сравнивают текст с базами данных публикаций. Какой процент оригинальности должен быть у дипломной? Процент оригинальности дипломной работы обычно устанавливается учебным заведением, но стандартно он должен быть не менее 70-80%. Что является плагиатом в дипломной работе? Плагиат в дипломной работе — это использование чужого материала (текста, идей, графиков) без указания источника и автора. Можно ли менять диплом после антиплагиата? Менять диплом после проверки антиплагиатом можно, но необходимо уточнить требования в своём учебном заведении к сдаче и пересдаче работ. Как быстро поднять оригинальность диплома? Поднять оригинальность диплома можно путём переработки текста: переформулировать заимствованные участки, добавить собственный анализ и выводы, обозначить цитирование и выделить его кавычками с указанием ссылки на источник.