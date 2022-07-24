Проверить текст курсовой на уникальность

Курсовая является одним из самых популярных видов студенческих работ. На некоторых специальностях иногда приходится писать сразу несколько курсовых за один семестр. Да, к ним меньше требований, чем, например, к диплому или диссертации, но все равно это такая же важная научная работа, от которой зависят итоговая оценка или «зачет».
Раньше студенты могли пользоваться чужими работами: находили подходящую курсовую в Интернете или библиотеке, меняли титульный лист, для приличия немного редактировали заголовки и сдавали. Преподавали знали, что все эти тексты уже проверялись коллегами, поэтому молча принимали. Но все изменилось в 2005 году, когда Министерство Образования РФ ввело обязательную проверку курсовых работ на плагиат.
Теперь, если студент решит выдать чужие труды за свои, онлайн-сервис для проверки курсовых на плагиат покажет низкий процент оригинальности текста, и учащегося не допустят к защите. Это выглядит справедливо, но у нововведения есть и серьезные недостатки. Например, согласно требованиям учебной методички, теоретическая часть каждой работы должна содержать ряд обязательной информации:
- теории;
- цитаты;
- юридические законы.
А еще никак не обойтись без устойчивых речевых оборотов! Но все это есть в Интернете, и сервисы для проверки курсовых на антиплагиат снижают процент уникальности текста — они считают, что студент хотел обмануть преподавателей.
Получается безвыходная ситуации. Работа не может быть принята без теоретической информации, но ее использование приводит к низкой уникальности. А значит, необходимо заранее и бесплатно проверить курсовую на антиплагиат, чтобы успеть отредактировать работу перед сдачей в ВУЗ.
Онлайн-проверка курсовой работы на плагиат
Вы можете проверить курсовую на плагиат в любом онлайн-сервисе — их десятки. Но другой вопрос, что большинству этих сервисов доверять нельзя, потому что они используют устаревшие и некорректные алгоритмы. Есть и другие распространенные проблемы:
- только платная проверка;
- закрытый доступ (программой могут пользоваться исключительно представители ВУЗа);
- отсутствие отчета и ссылок на первоисточники;
- и т.д.
Поэтому мы решили создать свой бесплатный онлайн-сервис для проверки курсовых на плагиат. Он автоматизирован и работает круглосуточно. Если нет очереди, то для одной проверки достаточно 30 секунд. Мы работаем и с текстами (до 200 000 знаков), и с документами (до 20 Мб). Сайтом можно пользоваться без регистрации.
По итогам проверки вы:
- узнаете процент оригинальности текста;
- увидите все заимствованные фрагменты;
- получите ссылки на первоисточники.
Отчет можно сохранить в формате pdf, а итоговым результатом — поделиться с друзьями в социальных сетях или с помощью ссылки.
Нам удалось учесть алгоритмы работы современных онлайн-сервисов для проверки курсовых на антиплагиат и привести их к единому формату, поэтому наша программа показывает реальный процент уникальности.
Представляем дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться для успешной сдачи курсовой работы:
- Повышение уникальности.
- Анализ текста (поиск и устранение технических ошибок и заимствований).
- Проверка курсовой на антиплагиат в других сервисах (например, в «Антиплагиат.ВУЗ»).
Что делать, если курсовая не прошла проверку на антиплагиат?т
Если вас не устраивает процент уникальности курсовой работы, то мы можем предложить два варианта:
- Кодирование.
- Профессиональный рерайт.
При кодировании текст остается прежним, а все изменения вносятся в программный код документа. Вы сами определяете процент оригинальности и сервис проверки, для которого курсовая должна стать уникальной. Срок выполнения — 5 минут, стоимость — 10 рублей за страницу.
Рерайт — ручная работа наших сотрудников. За 3 дня специалисты полностью перепишут работу, сохранят структуру и учтут все требования учебной методички. Как результат, вы получите оригинальный текст, который пройдет проверку в любом сервисе. Стоимость — 100 рублей за страницу.
Уже 300 000 студентов воспользовались нашими услугами! Обращайтесь — мы обязательно поможем и вам!
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