Проверить текст курсовой на уникальность

Курсовая является одним из самых популярных видов студенческих работ. На некоторых специальностях иногда приходится писать сразу несколько курсовых за один семестр. Да, к ним меньше требований, чем, например, к диплому или диссертации, но все равно это такая же важная научная работа, от которой зависят итоговая оценка или «зачет».

Раньше студенты могли пользоваться чужими работами: находили подходящую курсовую в Интернете или библиотеке, меняли титульный лист, для приличия немного редактировали заголовки и сдавали. Преподавали знали, что все эти тексты уже проверялись коллегами, поэтому молча принимали. Но все изменилось в 2005 году, когда Министерство Образования РФ ввело обязательную проверку курсовых работ на плагиат.

Теперь, если студент решит выдать чужие труды за свои, онлайн-сервис для проверки курсовых на плагиат покажет низкий процент оригинальности текста, и учащегося не допустят к защите. Это выглядит справедливо, но у нововведения есть и серьезные недостатки. Например, согласно требованиям учебной методички, теоретическая часть каждой работы должна содержать ряд обязательной информации:

теории;

цитаты;

юридические законы.

А еще никак не обойтись без устойчивых речевых оборотов! Но все это есть в Интернете, и сервисы для проверки курсовых на антиплагиат снижают процент уникальности текста — они считают, что студент хотел обмануть преподавателей.

Получается безвыходная ситуации. Работа не может быть принята без теоретической информации, но ее использование приводит к низкой уникальности. А значит, необходимо заранее и бесплатно проверить курсовую на антиплагиат, чтобы успеть отредактировать работу перед сдачей в ВУЗ.

Онлайн-проверка курсовой работы на плагиат

Вы можете проверить курсовую на плагиат в любом онлайн-сервисе — их десятки. Но другой вопрос, что большинству этих сервисов доверять нельзя, потому что они используют устаревшие и некорректные алгоритмы. Есть и другие распространенные проблемы:

только платная проверка;

закрытый доступ (программой могут пользоваться исключительно представители ВУЗа);

отсутствие отчета и ссылок на первоисточники;

и т.д.

Поэтому мы решили создать свой бесплатный онлайн-сервис для проверки курсовых на плагиат. Он автоматизирован и работает круглосуточно. Если нет очереди, то для одной проверки достаточно 30 секунд. Мы работаем и с текстами (до 200 000 знаков), и с документами (до 20 Мб). Сайтом можно пользоваться без регистрации.

По итогам проверки вы:

узнаете процент оригинальности текста;

увидите все заимствованные фрагменты;

получите ссылки на первоисточники.

Отчет можно сохранить в формате pdf, а итоговым результатом — поделиться с друзьями в социальных сетях или с помощью ссылки.

Нам удалось учесть алгоритмы работы современных онлайн-сервисов для проверки курсовых на антиплагиат и привести их к единому формату, поэтому наша программа показывает реальный процент уникальности.

Представляем дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться для успешной сдачи курсовой работы:

Повышение уникальности. Анализ текста (поиск и устранение технических ошибок и заимствований). Проверка курсовой на антиплагиат в других сервисах (например, в «Антиплагиат.ВУЗ»).

Что делать, если курсовая не прошла проверку на антиплагиат?т

Если вас не устраивает процент уникальности курсовой работы, то мы можем предложить два варианта:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

При кодировании текст остается прежним, а все изменения вносятся в программный код документа. Вы сами определяете процент оригинальности и сервис проверки, для которого курсовая должна стать уникальной. Срок выполнения — 5 минут, стоимость — 10 рублей за страницу.

Рерайт — ручная работа наших сотрудников. За 3 дня специалисты полностью перепишут работу, сохранят структуру и учтут все требования учебной методички. Как результат, вы получите оригинальный текст, который пройдет проверку в любом сервисе. Стоимость — 100 рублей за страницу.

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Вопросы и ответы

Какой должен быть процент оригинальности курсовой? Процент оригинальности курсовой работы должен быть как можно выше, но обычно приемлемым считается уровень не ниже 70-80%, в зависимости от требований вашего учебного заведения. Как сделать так чтобы курсовая прошла Антиплагиат? Чтобы курсовая работа успешно прошла проверку на плагиат, следует: Оригинально изложить материал, избегая копирования чужих текстов. Правильно оформить цитаты и ссылки на источники. Перефразировать информацию из использованных материалов. Использовать специализированные программы для предварительной проверки текста на уникальность. Что будет если не пройти антиплагиат курсовой? Если курсовая работа не пройдет проверку на антиплагиат, это может привести к отказу в приеме работы, необходимости её переработки или даже к дисциплинарным мерам в зависимости от политики образовательного учреждения. Что является плагиатом в курсовой работе? Плагиат в курсовой — это использование чужих идей, текстов, результатов исследований или их частей без указания источника и авторства, представленное как собственный оригинальный материал. Сколько стоит повысить оригинальность курсовой? Стоимость повышения оригинальности курсовой работы зависит от множества факторов: объема текста, требуемого процента уникальности, срочности задачи и выбранного исполнителя или сервиса. Цены могут варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Рекомендуется обращаться к проверенным специалистам или использовать надежные сервисы с четкими гарантиями качества.