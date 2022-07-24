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Проверить текст курсовой на уникальность

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Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

Курсовая является одним из самых популярных видов студенческих работ. На некоторых специальностях иногда приходится писать сразу несколько курсовых за один семестр. Да, к ним меньше требований, чем, например, к диплому или диссертации, но все равно это такая же важная научная работа, от которой зависят итоговая оценка или «зачет».

Раньше студенты могли пользоваться чужими работами: находили подходящую курсовую в Интернете или библиотеке, меняли титульный лист, для приличия немного редактировали заголовки и сдавали. Преподавали знали, что все эти тексты уже проверялись коллегами, поэтому молча принимали. Но все изменилось в 2005 году, когда Министерство Образования РФ ввело обязательную проверку курсовых работ на плагиат.

Теперь, если студент решит выдать чужие труды за свои, онлайн-сервис для проверки курсовых на плагиат покажет низкий процент оригинальности текста, и учащегося не допустят к защите. Это выглядит справедливо, но у нововведения есть и серьезные недостатки. Например, согласно требованиям учебной методички, теоретическая часть каждой работы должна содержать ряд обязательной информации:

  • теории;
  • цитаты;
  • юридические законы.

А еще никак не обойтись без устойчивых речевых оборотов! Но все это есть в Интернете, и сервисы для проверки курсовых на антиплагиат снижают процент уникальности текста — они считают, что студент хотел обмануть преподавателей.

Получается безвыходная ситуации. Работа не может быть принята без теоретической информации, но ее использование приводит к низкой уникальности. А значит, необходимо заранее и бесплатно проверить курсовую на антиплагиат, чтобы успеть отредактировать работу перед сдачей в ВУЗ.

Онлайн-проверка курсовой работы на плагиат

Вы можете проверить курсовую на плагиат в любом онлайн-сервисе — их десятки. Но другой вопрос, что большинству этих сервисов доверять нельзя, потому что они используют устаревшие и некорректные алгоритмы. Есть и другие распространенные проблемы:

  • только платная проверка;
  • закрытый доступ (программой могут пользоваться исключительно представители ВУЗа);
  • отсутствие отчета и ссылок на первоисточники;
  • и т.д.

Поэтому мы решили создать свой бесплатный онлайн-сервис для проверки курсовых на плагиат. Он автоматизирован и работает круглосуточно. Если нет очереди, то для одной проверки достаточно 30 секунд. Мы работаем и с текстами (до 200 000 знаков), и с документами (до 20 Мб). Сайтом можно пользоваться без регистрации.

По итогам проверки вы:

  • узнаете процент оригинальности текста;
  • увидите все заимствованные фрагменты;
  • получите ссылки на первоисточники.

Отчет можно сохранить в формате pdf, а итоговым результатом — поделиться с друзьями в социальных сетях или с помощью ссылки.

Нам удалось учесть алгоритмы работы современных онлайн-сервисов для проверки курсовых на антиплагиат и привести их к единому формату, поэтому наша программа показывает реальный процент уникальности.

Представляем дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться для успешной сдачи курсовой работы:

  1. Повышение уникальности.
  2. Анализ текста (поиск и устранение технических ошибок и заимствований).
  3. Проверка курсовой на антиплагиат в других сервисах (например, в «Антиплагиат.ВУЗ»).

Что делать, если курсовая не прошла проверку на антиплагиат?т

Если вас не устраивает процент уникальности курсовой работы, то мы можем предложить два варианта:

  1. Кодирование.
  2. Профессиональный рерайт.

При кодировании текст остается прежним, а все изменения вносятся в программный код документа. Вы сами определяете процент оригинальности и сервис проверки, для которого курсовая должна стать уникальной. Срок выполнения — 5 минут, стоимость — 10 рублей за страницу.

Рерайт — ручная работа наших сотрудников. За 3 дня специалисты полностью перепишут работу, сохранят структуру и учтут все требования учебной методички. Как результат, вы получите оригинальный текст, который пройдет проверку в любом сервисе. Стоимость — 100 рублей за страницу.

Уже 300 000 студентов воспользовались нашими услугами! Обращайтесь — мы обязательно поможем и вам!

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