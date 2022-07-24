



Система Антиплагиат ВУЗ

На данный момент даже самостоятельно написанная научная работа может не пройти проверку на антиплагиат ВУЗ. Проблема в огромной базе словосочетаний и несовершенных алгоритмов, от которых испытывают трудности студенты и научные работники. Решение – проверить работу на уникальность по всем базам, бороться с проблемой техническими способами или заказать профессиональный рерайт.

Что такое антиплагиат ВУЗ

В 2005 году многие ВУЗы решили бороться с теми, кто скачивает материалы для курсовых, рефератов, дипломных из интернета или других источников. Была создана система «Антиплагиат.ВУЗ». Изначально все задумывалось как хорошее дело:

Разрабатывается сервис Антиплагиат ВУЗ, в который загружается огромный массив научных и студенческих работ;

Преподаватель получает диплом, курсовую или реферат, проверяет работу в этой системе;

Если процент уникальности текста совсем небольшой, система автоматически отправляет текст на доработку;

Если процент в отчете антиплагиат вуз близок к минимуму, преподаватель может внимательнее изучить работу. Например, убедиться, что неуникальные фрагменты - цитаты из законов, которые нельзя переписывать своими словами.

На деле вышло все иначе – практически любой оригинальный документ в отчете не дотягивает до минимальных значений уникальности. Почему так происходит?

Да, все эти фразы “антиплагиат” считает неуникальными. Нужно переделывать

Как работает антиплагиат вуз

Система антиплагиат вуз – это закрытый сервис, который может показать низкий процент уникальности даже для работы, которую вы написали сами. Он ищет совпадения по открытым источникам и закрытым базам — например, по «Кольцу ВУЗов» с 11 млн документов, по базе РГБ и другим. Например, если студент принесет преподавателю работу, которую до этого кто-то сдавал в другом ВУЗе, антиплагиат пометит ее как неуникальную за пару секунд.

Для проверки сервис использует так называемый шингл. То есть разбивает текст на отрывки, и ищет их в разных источниках. Сейчас шингл «Антиплагиат ВУЗ» составляет 3–4 слова. Система находит аналогичный отрывок в интернете, начинает анализировать окружающий текст. Если он тоже совпадает с текстом в источниках, система понижает процент уникальности. Проблема в том, что невозможно написать технически уникальную работу: вам придется использовать термины, цитаты, какие-то факты из предыдущих исследований. Значит, вы обязательно потеряете значительный оригинальности при итоговой проверке.

Объясним проще. Для примера, студент пишет научным языком работу по юриспруденции. Естественно, использует конструкции типа «Федеральный закон №214 от такой-то даты». Фактически это не плагиат – как и положено по образовательным гостам ВАК, идет ссылка на источник информации. Для программы же это заимствование, и никаких логических отличий нет – машина просто видит неуникальный текст.

Правила и ГОСТы говорят, что нужно ссылаться на официальные названия. Антиплагиат.ВУЗ назовет это плагиатом

Что говорят по этому поводу официальные источники? Попробуйте зайти на официальный сайт antiplagiat.vuz. Не работает? Все верно, ответа нет.

Никто – ни программа, ни высшие учебные заведения, не пытаются решить эту проблему. Каждый год базы пополняются миллионами студенческих работ, и в итоге найти уникальное словосочетание практически невозможно. Все, что напишет студент, скорее всего использовали другие в текстах на аналогичную тему. Даже великий русский язык не имеет такого количества синонимов, чтобы сделать каждую работу уникальной.

Решение есть – можно повысить уникальность техническим кодированием и профессиональным рерайтом

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В чем разница между антиплагиат вуз и антиплагиат ру

Некоторые преподаватели сами не разбираются в сути проблемы и советуют ученикам перед сдачей проверять работы на общедоступных антиплагиатах. Этим они подставляют вас, потому что обычные сервисы и «Антиплагиат.ВУЗ» очень отличаются. Их алгоритмы схожи, но первые ищут совпадения только в текстах, опубликованных в интернете. Аналоги «Антиплагиат.ВУЗ» не имеют доступа к закрытым базам, они не могут читать документы.

ETXT Антиплагиат – это проверка на плагиат по открытым интернет-источникам. Система проверит уникальность и покажет определенный процент, но результат не имеет смысла – сервис проверяет только опубликованные web-страницы. Базы же рефератов и диплом загружены в doc-файлах - система ETXT их просто не увидит. Подобные сервисы подходят скорее копирайтерам, а не студентам. Зато бесплатно.

Антиплагиат.ру - это частная разработка, которую владельцы позиционируют как аналог государственной системы. Студенты часто путают этот сайт с системой антиплагиат ВУЗ. Это неправильно: Антиплагиат.ру ищет совпадения в небольших базах. В нем нет доступа ко всем модулям государственного сервиса, поэтому он обычно показывает высокий процент уникальности. Ваш преподаватель получит отчет из закрытых баз и увидит низкий показатель, после чего поставит неуд или отправит работу на доработку.

Не пытайтесь скачать антиплагиат вуз. Это закрытая система для преподавателей, доступа студентам к ней нет.

Список ВУЗов подключенных к антиплагиат вуз

Всего список насчитывает более 450-ти учебных заведений. Если вы учитесь в государственном вузе – можете считать, что он в списке вузов и документы будут проверять в системе.

Среди крупных заведений есть, например:

Проще всего узнать, подключен ли вуз к системе антиплагиата, в вашем деканате. Спокойно спросите: «Я написал оригинальную работу, но боюсь не пройти по техническим требованиям уникальности. Диплом/курсовую/реферат, все ВКР будут проверять по системе антиплагиат вуз»? Или посмотрите список подключенных вузов, он постоянно дополняется.

Получить доступ к Антиплагиату ВУЗ

Antiplagiat.ВУЗ – государственная система. Логин и пароль к антиплагиат вуз может получить только преподаватель. Бывает, что лектор поделится со студентами доступом, но такое встречается крайне редко. Плюс во многих вузах работы «прогоняют» по всем сервисам, чтобы не получить проблем во время неожиданной проверки министерства образования и прочих государственных органов.

Antiplagius позволяет проверить текст по всем сервисам, которые могут использовать в учебных заведениях, в том числе и по «Антиплагиат.ВУЗ». Все автоматизировано, регистрация не нужна. Проверка по государственному сервису платная, стоимость — 299 рублей. Если хотите узнать процент уникальности по другим системам, отметьте их галочкой.

Проверяйте работу на плагиат сразу во всех сервисах

Как пройти проверку антиплагиат вуз

Загрузите свою работу в Antiplagius. Если нужна проверка в государственной системе, отмечайте галочкой Антиплагиат ВУЗ. Цена – 299 рублей.

Системе потребуется от 5 до 20 минут, чтобы войти в закрытый сервис и проверить работу. Получили результат с низким процентом уникальности? Не проблема. Есть два варианта:

Автоматизированное кодирование – технические алгоритмы сделают ваш текст уникальным. Это займет максимум 2 минуты. В 97% случаев этого достаточно.

Профессиональный рерайт. За 1-3 дня наши специалисты сделают работу уникальной. Это 100% гарантия прохождения проверки в любом вузе.

Стоимость кодирования - от 10 рублей. Профессиональный рерайт - от 100 рублей.

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Если преподаватель лояльный - достаточно сделать кодирование. Если придирчивый - рерайт. Присоединяйтесь к более чем 1 000 000 студентов, которые успешно прошли проверку на плагиат и оставили множество положительных отзывов!

Егор Меисов, 21-11-2018

Вопросы и ответы

Как проверить документ в «Антиплагиат.ВУЗ»? Чтобы проверить документ в системе «Антиплагиат.ВУЗ», нужно загрузить текст работы в специализированную систему проверки. После загрузки система проанализирует текст на совпадения с интернет-источниками и базами научных работ, выдав отчет с процентом уникальности. Как «Антиплагиат.ВУЗ» проверяет на плагиат? «Антиплагиат.ВУЗ» проверяет работы на плагиат путем сравнения текста с базой данных, содержащей научные статьи, интернет-ресурсы и работы студентов. Система выявляет совпадения и оценивает уникальность текста, выраженную в процентах. Что не видит «Антиплагиат.ВУЗ»? «Антиплагиат.ВУЗ» не видит тексты, находящиеся за пределами его базы данных, например, недавно опубликованные работы или исключительно печатные издания, не внесенные в электронную библиотеку. Также система не распознает перефразированный контент, если он значительно отличается от исходного по структуре и словоупотреблению. Сколько процентов съедает «Антиплагиат.ВУЗ»? «Антиплагиат.ВУЗ» не «съедает» проценты, а анализирует текст на уникальность, выявляя совпадения с другими источниками. Процент уникальности определяется в результате проверки. Сколько стоит проверка на «Антиплагиат.ВУЗ»? Antiplagius позволяет проверить текст по всем сервисам, которые могут использовать в учебных заведениях, в том числе и по «Антиплагиат. ВУЗ». Все автоматизировано, регистрация не нужна. Проверка по государственному сервису платная, стоимость — 299 рублей.