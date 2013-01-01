Вопросы и ответы

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Сайт полностью автоматизирован, работает без перерывов и выходных, круглосуточно. Вы можете повысить уникальность в любое время, Antiplagius всегда к вашим услугам.
Самый популярный в России
сервис проверки и повышения уникальности
Вы узнаете, как проверить текст на антиплагиат, повысить оригинальность научной работы и обойти любой сервис — читайте и применяйте на практике.
Сайт полностью автоматизирован, работает без перерывов и выходных, круглосуточно. Вы можете повысить уникальность в любое время, Antiplagius всегда к вашим услугам.
К Вашим услугам наша круглосуточная горячая линия 8-800-333-85-21(Бесплатные звонки по России), так же Вы можете задать вопросы в онлайн-чате на нашем сайте или отправить нам email.
Мы бесплатно консультируем и сопровождаем всех наших клиентов до момента сдачи работ.
Вы можете отправить письмо через раздел Контакты. Мы проверим уникальность вашей работы и предоставим вам Отчет. Так же вы можете самостоятельно проверить уникальность, ниже описано как это сделать:
Как проверить уникальность своей работы при помощи сайта www.antiplagiat.ru?
Зарегистрируйтесь на www.antiplagiat.ru и загрузите работу целиком в личный кабинет. Для этого нажмите кнопку Проверить документ.
Как проверить уникальность своей работы при помощи программы ETXT Антиплагиат?
Скачайте программу, нажмите Файл, Открыть файл, затем нажмите Операции и Проверить уникальность. http://www.etxt.ru/downloads/etxt_antiplagiat.zip
Как проверить уникальность своей работы при помощи программы Advego Plagiatus?
Скачайте программу, скопируйте и вставьте текст из вашего Word документа, проверьте уникальность. http://advego.ru/plagiatus/advego_plagiatus.exe
Замена букв и подстановка синонимов уже давно не работают. Система Antiplagius кодирует сам файл, при этом Ваш текст остается неизменным. Наши методы повышения уникальности не имеют аналогов, это лучшее предложение на рынке.
Все очень просто, загружаете документ, вводите Ваш email, выбираете систему, по которой нужно поднять уникальность и указываете желаемый процент. После этого оплачиваете заказ и моментально получаете результат.
Да, конечно. Скидка предоставляется постоянным клиентам, оптовым заказчикам и партнерам, можете уточнить подробней, отправив запрос через раздел Контакты.
Вы можете загрузить любой файл в формате .doc, .docx, .rtf или .txt для этого просто перетащите ваш документ на кнопку Загрузить текст или же кликните на неё и выберите нужный Вам файл.
1. Прежде всего проверьте, есть ли ваш ВУЗ в списке по этой ссылке
. Если есть – заказывайте обработку по Antiplagiat.ru/Антиплагиат.ВУЗ
2. Если Вашего ВУЗа нет в списке, тогда уточните у преподавателя или одногруппников, в какой системе будут проверять уникальность. После этого заказывайте конкретно в той системе, в которой Вас будут проверять.
3. Если у Вас нет возможности узнать, в какой системе будут проверять, тогда заказывайте повышение по всем сразу.
Система считывает количество страниц по общим стандартам, шрифт Times New Roman 14, интервал 1.5. Стоимость обработки зависит только от объема(количества страниц) работы, процент уникальности не влияет на стоимость.
Например, Вы можете загрузить текст с уникальностью 0% и заказать 100%, это никак не повлияет на стоимость.
Нет, Вы получите точно такой же документ. Система Antiplagius повышает уникальность за счет кодирования самого файла, при этом текст и сама работа остаются неизменными.
После оплаты вы моментально получаете доступ к работе с повышенной уникальностью.
Конечно. Вы можете вносить любые изменения, если речь идет о небольших корректировках, это не отразится на проценте уникальности. Если же речь идет о серьезных правках, удалении, переписывании больших кусок текста и т.д., то это может повлиять.
Вместе с полученной работой каждому клиенту предоставляется доступ к бесплатной корректировке процента. Вы можете поменять процент уникальности в любой момент.
Вы можете оплатить заказ не выходя из дома, любым удобным для Вас способом, доступно более 50 вариантов. Оплата станет доступной сразу после оформления заказа.
Новый заказ на сайте
Клиент из Славянска-на-Кубани только что заказал повышение уникальности по системе Антиплагиат.ВУЗ на сумму 1500 c