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сервис проверки и повышения уникальности

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Вопросы и ответы

Вы узнаете, как проверить текст на антиплагиат, повысить оригинальность научной работы и обойти любой сервис — читайте и применяйте на практике.

Какой у Вас график работы?

Сайт полностью автоматизирован, работает без перерывов и выходных, круглосуточно. Вы можете повысить уникальность в любое время, Antiplagius всегда к вашим услугам.

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У меня есть вопросы по поводу антиплагиата, к кому я могу обратиться за консультацией?

К Вашим услугам наша круглосуточная горячая линия 8-800-333-85-21(Бесплатные звонки по России), так же Вы можете задать вопросы в онлайн-чате на нашем сайте или отправить нам email.
Мы бесплатно консультируем и сопровождаем всех наших клиентов до момента сдачи работ.

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Как проверить работу на антиплагиат? Вы можете мне в этом помочь?

Вы можете отправить письмо через раздел Контакты. Мы проверим уникальность вашей работы и предоставим вам Отчет. Так же вы можете самостоятельно проверить уникальность, ниже описано как это сделать:

Как проверить уникальность своей работы при помощи сайта www.antiplagiat.ru?
Зарегистрируйтесь на www.antiplagiat.ru и загрузите работу целиком в личный кабинет. Для этого нажмите кнопку Проверить документ.

Как проверить уникальность своей работы при помощи программы ETXT Антиплагиат?
Скачайте программу, нажмите Файл, Открыть файл, затем нажмите Операции и Проверить уникальность. http://www.etxt.ru/downloads/etxt_antiplagiat.zip

Как проверить уникальность своей работы при помощи программы Advego Plagiatus?
Скачайте программу, скопируйте и вставьте текст из вашего Word документа, проверьте уникальность. http://advego.ru/plagiatus/advego_plagiatus.exe

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Как вы повышаете уникальность? Вы меняете русские буквы на латиницу, делаете замену синонимами?

Замена букв и подстановка синонимов уже давно не работают. Система Antiplagius кодирует сам файл, при этом Ваш текст остается неизменным. Наши методы повышения уникальности не имеют аналогов, это лучшее предложение на рынке.

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Как происходит сам процесс оформления и выполнения заказа?

Все очень просто, загружаете документ, вводите Ваш email, выбираете систему, по которой нужно поднять уникальность и указываете желаемый процент. После этого оплачиваете заказ и моментально получаете результат. 

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Если постоянно буду обращаться к вам, существует ли какая-нибудь система накопительных скидок?

Да, конечно. Скидка предоставляется постоянным клиентам, оптовым заказчикам и партнерам, можете уточнить подробней, отправив запрос через раздел Контакты.

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В каком виде нужно загружать текст и как это сделать?

Вы можете загрузить любой файл в формате .doc, .docx, .rtf или .txt для этого просто перетащите ваш документ на кнопку Загрузить текст или же кликните на неё и выберите нужный Вам файл.

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Не знаю в какой системе преподаватель будет проверять мой реферат, курсовую или дипломную работу. Как определится, по какой системе заказывать повышение уникальности?

1. Прежде всего проверьте, есть ли ваш ВУЗ в списке по этой ссылке . Если есть – заказывайте обработку по Antiplagiat.ru/Антиплагиат.ВУЗ
2. Если Вашего ВУЗа нет в списке, тогда уточните у преподавателя или одногруппников, в какой системе будут проверять уникальность. После этого заказывайте конкретно в той системе, в которой Вас будут проверять.
3. Если у Вас нет возможности узнать, в какой системе будут проверять, тогда заказывайте повышение по всем сразу.

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После оформления заказа система посчитала больше(меньше) страниц чем было в моей работе, почему? Зависит ли цена от нужного процента?

Система считывает количество страниц по общим стандартам, шрифт Times New Roman 14, интервал 1.5. Стоимость обработки зависит только от объема(количества страниц) работы, процент уникальности не влияет на стоимость.
Например, Вы можете загрузить текст с уникальностью 0% и заказать 100%, это никак не повлияет на стоимость.

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После повышения уникальности, в документе что нибудь изменится, например шрифт, интервал, расположение таблиц? Каким образом Вы повышаете уникальность?

Нет, Вы получите точно такой же документ. Система Antiplagius повышает уникальность за счет кодирования самого файла, при этом текст и сама работа остаются неизменными.

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Как быстро я смогу получить свою работу?

После оплаты вы моментально получаете доступ к работе с повышенной уникальностью.

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Могу ли я в дальнейшем редактировать документ, вносить изменения, правки? Это может отразиться на проценте уникальности?

Конечно. Вы можете вносить любые изменения, если речь идет о небольших корректировках, это не отразится на проценте уникальности. Если же речь идет о серьезных правках, удалении, переписывании больших кусок текста и т.д., то это может повлиять.

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Могу ли я изменить полученный процент уникальности, например я заказал 60%, а оказалось, что нужно минимум 80, или наоборот, если я заказал слишком большое процент и нужно его понизить? Это платно?

Вместе с полученной работой каждому клиенту предоставляется доступ к бесплатной корректировке процента. Вы можете поменять процент уникальности в любой момент.

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Как можно оплатить заказ?

Вы можете оплатить заказ не выходя из дома, любым удобным для Вас способом, доступно более 50 вариантов. Оплата станет доступной сразу после оформления заказа.

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