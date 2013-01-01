Вопросы и ответы

1. Прежде всего проверьте, есть ли ваш ВУЗ в списке по этой ссылке . Если есть – заказывайте обработку по Antiplagiat.ru/Антиплагиат.ВУЗ

2. Если Вашего ВУЗа нет в списке, тогда уточните у преподавателя или одногруппников, в какой системе будут проверять уникальность. После этого заказывайте конкретно в той системе, в которой Вас будут проверять.

3. Если у Вас нет возможности узнать, в какой системе будут проверять, тогда заказывайте повышение по всем сразу.