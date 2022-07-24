Как написать уникальную дипломную работу: 5 главных правил.

Диплом — последняя научная работа студента, завершающая процесс обучения. В отличие от привычных курсовых и рефератов, к дипломной работе куда больше требований. Это касается и объема, и научной значимости, и выбора литературы, и масштабности проводимых исследований.

В зависимости от специальности, на написание диплома дается от 3 до 6 месяцев. Но многие тянут до последнего, полагая, что им удастся схитрить:

скачать чужую работу в Интернете;

купить готовый диплом;

собрать текст по частям, копируя главы из работ предшественников;

и т.д.

Предупреждаем: все это уже давно не работает. Почему? Потому что теперь вашу работу проверяет не только преподаватель, но и сервисы проверки уникальности. Если научного руководителя еще можно обмануть, то беспристрастную «машину» — нет.

Современные антиплагиаты умеют различать замену текста синонимами, лишние вставки, изменение структуры и другие хитрости. Поверьте, ваши шансы обмануть автоматизированные сервисы стремятся к нулю.

А значит, единственная возможность получить грамотную и уникальную дипломную работу — написать ее самостоятельно. В рамках данной статьи мы расскажем о 5 главных правилах, позволяющих избежать плагиата.

Правило 1. Не копируйте большие фрагменты.

Каким бы вы ни были честным, вам придется скопировать следующую информацию:

теории;

цитаты;

юридические законы;

и т.д.

Ее нельзя изменить или переписать своими словами, но и диплом без нее не примут — таковы требования учебной методички.

Наш совет: копируйте как можно меньше, отказывайтесь от объемных фрагментов. Нужно процитировать ученого? Укажите только самые важные тезисы его речи, а всю «воду» и вводные конструкции — пропустите. Требуется указать пункт уголовного или административного кодекса? Укажите, но откажитесь от цитирования всей статьи и дополнительных приложений.

Правило 2. Не ищите уникальную литературу.

Некоторые студенты ищут непроиндексированную информацию:

в библиотеках;

на зарубежных сайтах;

в платных каталогах;

и т.д.

Они думают, что, составив из нее диплом, добьются высокого процента уникальности. С одной стороны, идея выглядит разумно, но на практике — все иначе.

Во-первых, на поиск требуется много времени.

Во-вторых, за контент приходится платить. Например, оплачивать «читательский билет» или доступ к каталогам.

В-третьих, нет никаких гарантий, что уникальная информация останется уникальной вплоть до контрольной проверки в ВУЗе.

Поверьте, за время поисков вы успеете самостоятельно написать раздел-другой. Ваш текст точно окажется уникальным, а вот найденный или купленный — не факт. Это доказано — можете не проверять.

Правило 3. Откажитесь от синонимайзеров.

Кажется, уже все знают, что сервисы для замены текста синонимами не срабатывают. И антиплагиаты легко распознают такую хитрость, и синонимайзеры превращают нормальную работу в бред.

Но каждую сессию находятся студенты, желающие перепроверить это утверждение и поохотиться за «халявой». Говорим в последний раз: не существует ни одного синонимайзера, способного повысить уникальность и не навредить качеству текста. Это касается и платных программ, и бесплатных — все одинаково не работают.

Поэтому перестаньте верить в сказки старшекурсников и интернет-мошенников — забудьте про синонимайзеры.

Правило 4. Не занимайтесь рерайтом самостоятельно.

Да, с помощью рерайта можно повысить уникальность. Мы не спорим. Но этим должны заниматься профессионалы, а не студенты.

Даже если у вас всегда была «пятерка» по русскому языку в школе, даже если вы написали ЕГЭ на 100 баллов, даже если сдали русский на «отлично» в ВУЗе — не занимайтесь рерайтом диплома самостоятельно.

У вас может получиться рерайт обычного текста, но рерайт масштабной научной работы — совсем другая история. Слишком много требований:

выдержать стиль;

использовать только определенные слова;

сохранить логику;

правильно выстроить порядок теоретической информации, необходимой для проведения исследований;

и т.д.

Лучше не пожалейте денег и обратитесь к специалистам! А если все-таки займетесь рерайтом самостоятельно, будьте готовы к бесконечным доработкам. Мы предупреждали.

Правило 5. «Болванка» — хорошо, переработка «болванки» — плохо.

Большой «плюс», если вы найдете похожий по теме диплом, получивший «пятерку» в свое время. Вы сможете опираться на структуру, черпать идеи для исследований, частично позаимствовать список литературы и т.д.

Но мы рекомендуем не превращать такой диплом в «болванку», в которой вы просто измените данные, цифры в расчетах и перечень приложений.

Во-первых, вам будет трудно добиться высокой уникальности.

Во-вторых, велик риск, что вы просто запутаетесь в чужой работе.

В-третьих, нет гарантий, что эта работа действительно хороша, и предшественнику не поставили высокий балл просто так, по дружбе или за другие достижения.

Читайте предыдущие работы, делайте выводы, но ни в коем случае не превращайте их в образец.

Заключение

Наш главный совет: пишите дипломную работу самостоятельно (с чистого листа) и регулярно проверяйте ее уникальность, чтобы оперативно устранять заимствованные фрагменты.

Например, вы можете воспользоваться нашим сайтом и проверить диплом на антиплагиат в системе Antiplagius или любой другой.

Это позволит увидеть заимствованные фрагменты.

А также получить ссылки на первоисточники.

Не устроит результат — сможете заказать повышение уникальности:

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