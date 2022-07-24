Как проверяют дипломные на плагиат

Все дипломные работы в обязательном порядке проходят проверку на плагиат. В Интернете можно найти десятки сервисов для оценки уникальности текста, но это не означает, что можно воспользоваться любым из них:

некоторые системы недоступны для простых студентов (ими могут пользоваться только представители ВУЗа);

алгоритмы сервисов могут безнадежно устареть, и вы получите необъективный результат;

иногда за проверку диплома нужно заплатить;

не все системы предлагают отчет (вы узнаете общий процент уникальности, но не увидите заимствованные фрагменты и не получите ссылки на первоисточники).

Сразу же предостерегаем от распространенной ошибки: не стоит ориентироваться исключительно на тот сервис, который вам порекомендуют в деканате. В любой момент ВУЗ может проверить вашу работу в другой программе, и процент уникальности не совпадет.

Хотите убедиться — выберете несколько сервисов для онлайн проверки уникальности текста и проверьте в каждом из них один и тот же документ. Результаты будут кардинально отличаться:

разный шингл (количество слов подряд, воспринимаемые системой как единая фраза);

отношение к цитированию (одни программы считают цитаты плагиатом, другие — пропускают, если мысли автора помещены в кавычки);

распространенные речевые обороты (некоторые сервисы считают выражения «рассмотрим результаты», «приведем пример», «обратите внимание» плагиатом, потому что они содержатся в каждой работе);

и т.д.

Где проверить диплом

Мы создали свою бесплатную систему проверки, в которой учли алгоритмы всех современных и распространенных сервисов.

Во-первых, для того чтобы узнать процент уникальности дипломной работы, вам не придется регистрироваться на сайте, вводить паспортные данные, подтверждать номер телефона и т.д.

Во-вторых, сервис полностью автоматизирован и работает круглосуточно. Если нет очередь, то вы сможете проверить документ за 30 секунд.

В-третьих, мы предлагаем лимиты, которых с запасом хватит для объемных научных работ: тексты — до 200 000 знаков, документы — до 20 Мб.

Чтобы проверить работу, загрузите текст или документ и выберите систему.

В отчете вы получите ссылки на первоисточники.

А также увидите все заимствованные фрагменты — они будут выделены цветом.

Если итоговый процент выше минимальной планки для вашей специальности, то вы можете спокойно готовиться к защите. Если ниже — обязательно читайте следующий пункт.

Минимальный процент уникальности дипломной работы для вашей специальности можно узнать в деканате, у научного руководителя или на сайте Министерства Образования — эта информация не является конфиденциальной.

Как повысить процент уникальности

Представляем две услуги, направленные на борьбу с низкой уникальностью дипломных работ:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

Кодирование — изменение программного кода документа, при котором не затрагивается текст. Ваша задача — указать необходимый сервис проверки и желаемый процент уникальности. Уже через 5 минут вы получите готовый оригинальный документ.

Стоимость услуги — 10 рублей за одну страницу.

Профессиональный рерайт выполняют наши сотрудники вручную. За 3 дня они полностью перепишут дипломную работу, сохранив ее структуру и смысл. Как результат, текст пройдет любую, даже самую строгую, проверку.

Стоимость услуги — 100 рублей за одну страницу.

Уже более 300 000 студентов воспользовались услугами нашего сайта и победили низкую уникальность. Мы уверены, что сможем помочь и вам!