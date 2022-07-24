Как проверяют дипломные на плагиат

Все дипломные работы в обязательном порядке проходят проверку на плагиат. В Интернете можно найти десятки сервисов для оценки уникальности текста, но это не означает, что можно воспользоваться любым из них:
- некоторые системы недоступны для простых студентов (ими могут пользоваться только представители ВУЗа);
- алгоритмы сервисов могут безнадежно устареть, и вы получите необъективный результат;
- иногда за проверку диплома нужно заплатить;
- не все системы предлагают отчет (вы узнаете общий процент уникальности, но не увидите заимствованные фрагменты и не получите ссылки на первоисточники).
Сразу же предостерегаем от распространенной ошибки: не стоит ориентироваться исключительно на тот сервис, который вам порекомендуют в деканате. В любой момент ВУЗ может проверить вашу работу в другой программе, и процент уникальности не совпадет.
Хотите убедиться — выберете несколько сервисов для онлайн проверки уникальности текста и проверьте в каждом из них один и тот же документ. Результаты будут кардинально отличаться:
- разный шингл (количество слов подряд, воспринимаемые системой как единая фраза);
- отношение к цитированию (одни программы считают цитаты плагиатом, другие — пропускают, если мысли автора помещены в кавычки);
- распространенные речевые обороты (некоторые сервисы считают выражения «рассмотрим результаты», «приведем пример», «обратите внимание» плагиатом, потому что они содержатся в каждой работе);
- и т.д.
Где проверить диплом
Мы создали свою бесплатную систему проверки, в которой учли алгоритмы всех современных и распространенных сервисов.
Во-первых, для того чтобы узнать процент уникальности дипломной работы, вам не придется регистрироваться на сайте, вводить паспортные данные, подтверждать номер телефона и т.д.
Во-вторых, сервис полностью автоматизирован и работает круглосуточно. Если нет очередь, то вы сможете проверить документ за 30 секунд.
В-третьих, мы предлагаем лимиты, которых с запасом хватит для объемных научных работ: тексты — до 200 000 знаков, документы — до 20 Мб.
Чтобы проверить работу, загрузите текст или документ и выберите систему.
В отчете вы получите ссылки на первоисточники.
А также увидите все заимствованные фрагменты — они будут выделены цветом.
Если итоговый процент выше минимальной планки для вашей специальности, то вы можете спокойно готовиться к защите. Если ниже — обязательно читайте следующий пункт.
Минимальный процент уникальности дипломной работы для вашей специальности можно узнать в деканате, у научного руководителя или на сайте Министерства Образования — эта информация не является конфиденциальной.
Как повысить процент уникальности
Представляем две услуги, направленные на борьбу с низкой уникальностью дипломных работ:
- Кодирование.
- Профессиональный рерайт.
Кодирование — изменение программного кода документа, при котором не затрагивается текст. Ваша задача — указать необходимый сервис проверки и желаемый процент уникальности. Уже через 5 минут вы получите готовый оригинальный документ.
Стоимость услуги — 10 рублей за одну страницу.
Профессиональный рерайт выполняют наши сотрудники вручную. За 3 дня они полностью перепишут дипломную работу, сохранив ее структуру и смысл. Как результат, текст пройдет любую, даже самую строгую, проверку.
Стоимость услуги — 100 рублей за одну страницу.
Уже более 300 000 студентов воспользовались услугами нашего сайта и победили низкую уникальность. Мы уверены, что сможем помочь и вам!
Антиплагиат: