Доцент и профессор — в чем разница?

Несмотря на то, что профессии доцента и профессора относятся к образовательным, обязанности у них не одинаковые. Они могут работать в одном ВУЗе, при этом их функции не совпадают. Доцент может вырасти до профессора, но для этого ему понадобится защитить докторскую степень. Если вы рассматриваете возможность карьерного роста в преподавательской области, понимание основных различий между двумя этими званиями будет иметь для вас значение. В статье разберем тонкости каждого звания и расскажем, как их получить.





Ученая степень и ученое звание — что это такое?

Под ученой степенью понимается квалификация, которую дают научному сотруднику после того, как он завершил обучение и успешно сдал итоговую работу. Выделяют несколько ученых степеней:

Кандидат наук. Она присваивается тем, кто отучился в аспирантуре и смог успешно защитить диссертацию. Если просто окончить аспирантуру и сдать экзамены, ученую степень не присвоят. Кандидат должен доказать, что ему интересно заниматься исследовательской деятельностью. Также у него должно быть хотя бы 2-3 опубликованные от его имени научные работы. После получения кандидата можно претендовать на звание доктора или профессора. С ученой степенью можно продолжить работать в ВУЗе и рассчитывать на получение надбавки к заработной плате.

Доктор наук. Эта ученая степень присваивается кандидатам, которые давно занимаются своей деятельностью или преподают в институте. Получить ее достаточно сложно — нужно подготовить сложную работу и защитить ее. Все свои исследования будущий доктор наук проводит самостоятельно, у него нет помощника и наставника в лице научного руководителя.

Только после одобрения доктора наук, кандидат может получить доцента или профессора. Когда научный работник получает ученые звания, он автоматически попадает в список уважаемых членов вуза, чье мнение считается одним из самых значимых для коллег и студентов. Доценты и профессоры также имеют право занимать руководящие должности.

Кто такой доцент?

Это вторая по старшинству должность после профессора. Доцент занимается научной деятельностью, а также может проводить любые исследования. Доцентами становятся исключительно кандидаты и доктора наук, имеющие преподавательский стаж от 3 лет. Обычно доцента получают на конкурсной основе, но можно попробовать получить его без конкурса. В обязанности доцента входит ведение лекций, подготовка аспирантов, исследования, разработки, написание пособий, соавторство в изданиях.

Что нужно, чтобы получить степень доцента?

Иметь кандидатскую степень.

Иметь стаж научно-преподавательской деятельности от 5 лет (в вузе нужно отработать хотя бы 3 года).

Выпустить или пособие, или учебник, или две методички и три исследовательских работы по своей специальности.

Опубликовать от 20 статей.

Если будущий доцент соответствует этим требованиям, ему нужно подать заявление в Ученый совет и приложить подтверждение соответствия. Далее кандидатура попадает в МОН. Сроки рассмотрения и утверждения могут достигать 6 месяцев.

Если хотя бы одно из требований не будет соблюдено, кандидату откажут в присвоении доцента.

Документы

Чтобы получить звание доцента, нужно предоставить утвержденный список документов, часть из которых придется взять на кафедре.

Перечислим основные из них:

справка, подтверждающая стаж работы в институте;

письмо с просьбой утвердить звание;

перечень подготовленных научных работ и публикаций;

заверенная копия трудовой книжки;

данные о количестве студентов и аспирантов, у которых кандидат был руководителем;

копия диплома, заверенная нотариально.

Профессор — кто это такой?

Профессор — наивысшая должность в учебном заведении. Получить ее можно только после удачной защиты диссертации и прохождения открытого конкурса. Для одобрения профессора также необходимо соответствовать таким же критериям, как и для доцента, но стаж работы в институте должен быть не менее 5 лет. Профессор имеет право вести научную деятельность, преподавать и руководить группой студентов, которые занимаются научными разработками. Еще одним направлением в работе профессора является подготовка молодых специалистов, которым он может передать весь свой опыт и знания.

Процесс получения степени профессора подразумевает обучение на магистра и защиту кандидатской. После этого можно поступить в аспирантуру и готовить докторскую. После защиты диссертации и победе в конкурсе открывается дорога к получению степени профессора.

Звание профессора дает такие преимущества:

Статус преподавателя становится самым высоким в вузе, к его мнению прислушиваются коллеги и студенты.

Наличие такого статуса подтверждает, что преподаватель обладает глубокими знаниями и опытом, он получает уважение студентов.

Можно принимать участие в конференциях и исследовательских проектах.

Повышается оклад, положены льготы.

Каким критериям должен отвечать будущий профессор?

Чтобы получить профессора, нужно соответствовать таким критериям:

иметь степень доктора наук;

преподавательский стаж от 10 лет (общий) и не менее 5 лет по специальности;

официальный стаж работы на должности от 2 лет;

наличие степени доцента, которое получено не позже 3 лет назад;

50 опубликованных статей;

минимум 3 методических пособия и 5 научных работ (за 5 лет);

авторский учебник или 3 учебника, где кандидат выступает соавтором (за 10 лет);

опыт работы научным руководителем у аспирантов, из которых хотя бы 3 человека успешно защитились.

Если сравнивать доцента и профессора именно в части одобрения звания, то они одинаковые, привилегий ни у кого нет. Если Ученый совет не устраивает предлагаемая кандидатура или она не соответствует выдвинутым критериям, звание не присвоят.

Документы для получения профессора

Список документов для получения этой степени немного больше. Нужно предоставить:

заявление о допуске к защите звания;

опись документов;

сопроводительное письмо, подписанное ректором;

справку к аттестационному делу;

копию диплома;

копию о присвоении доктора наук;

справку из отдела кадров;

копию трудовой;

список научных работ;

ФИО аспирантов, успешно защитившихся под руководством будущего профессора;

справку, которая подтверждает опыт работы;

2 фото.

Все документы направляются в ВАК на рассмотрение, а после этого передаются в МОН или обратно кандидату.

Разница и совпадения

Из вышесказанного уже можно сделать вывод, что между доцентом и профессором есть схожие характеристики:

Одинаковая деятельность: преподавательская работа, подготовка студентов к защите.

Не обязательно получать доктора.

Для одобрения нужно подготовить документы по списку и направить их в Ученый совет.

Отличия:

Доцента можно получить без степени ученого. Достаточно отработать не менее 3 лет в ВУЗе, стать научным руководителем и опубликовать несколько работ.

Профессора обычно дают кандидатам или докторам наук.

Доценту для получения звания придется выполнить намного меньше требований, чем профессору (с 2014 года они сильно ужесточились).

Если у соискателя нет звания доцента, сразу стать профессором у него не получится.

Через сколько можно получить профессора или доцента?

Многие ученые влюблены в свою исследовательскую деятельность и считают ее важнейшей частью своей жизни. До того, как они станут профессорами или доцентами, может пройти достаточно много времени. Бакалавры даже не подозревают, что когда-то они будут носить такое звание. Многие из них именно на бакалавриате получают первую академическую степень, но решают остаться совсем по другой причине. Перейдя в магистратуру, многие, чувствуя тягу к исследовательской деятельности, получают возможность проявить свои знания на практике. Аспиранты отдают вузу 9 лет и уже начинают вести преподавательскую работу. Если она успешная, студент остается на 0,25 ставки, активно работая над кандидатской. После завершения аспирантуры большинство получают первую ученую степень.

Дальше каждый самостоятельно принимает решение, по какому пути ему двигаться. Если поступать в докторантуру, придется потратить еще 3 года. Также не нужно забывать, что потребуется написать и опубликовать множество научных работ, поработать над методическими пособиями, заниматься преподавательской деятельностью. То есть, прежде чем вы получите доцента или профессора, может уйти много времени, но обычно для обладателей этих званий они не являются основной целью. Такое звание в большинстве случаев — это приятный бонус за труд и годы научной деятельности.

Защита диссертации

На пути к достижению заветного звания придется защищать диссертации: в магистратуре, аспирантуре, докторантуре. Все работы проверяются научным руководителем и комиссией. Одним из основополагающих критериев для допуска к защите является уникальность готовой работы в сервисе Антиплагиат ВУЗ. В него входит множество модулей, по которым проходит сверка с другими диссертациями. К сожалению, вузовская программа платная, так просто получить к ней доступ не получится.

Заранее проверить работу можно в Antiplagius. Мы используем те же самые базы данных, поэтому вы получите аналогичный преподавательский отчет, как в платной программе. Также у нас можно заказать повышение уникальности работы до требуемого порогового значения. Для этого используется машинное кодирование — ваша работа останется неизменной, но при этом будет оригинальной. Это позволит пройти проверку на плагиат и стать еще на один шаг ближе к заветному званию.