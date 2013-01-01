Проверить уникальность текста

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Любая научная работа (дипломная, курсовая, реферат, статья, диссертация и т.д.) перед сдачей должна пройти обязательную проверку на антиплагиат (уникальность текста). Согласно требованиям Министерства Образования, студент или научный сотрудник при написании текста обязан пользоваться только собственными знаниями: если работа скопирована — университет не допускает автора до защиты.

Но самостоятельное написание не является гарантией высокого процента уникальности текста, потому что любая работа содержит ряд обязательной информации:

теории;

юридические законы;

цитаты;

распространенные речевые обороты.

Онлайн проверка текста на антиплагиат

Поэтому лучше проверять уникальность текста заранее — это позволит устранить все замечания антиплагиата еще до проверки преподавателями. В Интернете можно найти десятки платных и бесплатных антиплагиат-сервисов, но не каждому из них можно доверять. Одни программы используют устаревшие алгоритмы, другие — не предоставляют отчет, третьи — недоступны для студентов.

Поэтому мы создали свою программу для проверки текста и контента на плагиат. Она полностью автоматизирована, работает круглосуточно и без регистрации. На проверку одного текста или документа требуется не более 30 секунд.

Как происходит анализ уникальности документа?

За те 30 секунд, пока идет анализ, онлайн-сервис для проверки антиплагиата, проделывает огромную работу. Она сопоставляет исходный текст с миллионами других документов, которые опубликованы в интернете или хранятся в закрытых базах данных библиотек и университетов.

Для этого текст разбивается на фрагменты определенной величины — шинглы. Вот «постулат теории относительности» — это шингл из 3 слов. Программа по специальным алгоритмам ищет эту фразу в других документах. Если находит, то отмечает фрагмент как заимствованный и снижает процент уникальности. К примеру, показатель 80% означает, что в документе содержится 80% авторского материала, а оставшиеся 20% — это плагиат.

Программа антиплагиата учитывает порядок слов в предложении, общую структуру повествования. Как определить оригинальность текста:

Загружаете текст, который нужно проверить на уникальность. Поддерживаются все основные форматы: doc, docx, odt, pdf, rtf, txt. Выбираете алгоритм, по которому будет осуществляться онлайн проверка. Нужно использовать ту систему антиплагиата, которую применяют в вашем учебном заведении. Просто уточните у преподавателя — это не тайна, такая информация является открытой. Если нужны дополнительные опции, отметьте их галочками. Можно поискать в файле следы технического кодирования и скрытый текст. Это признаки того, что документ подвергался искусственному увеличению уникальности. Если такие «улики» обнаружены, программа позволяет их сразу же уничтожить. Работа отправляется на проверку. Анализ текста на антиплагиат занимает примерно 30 секунд. Вы получаете подробный отчет, где указан процент оригинальности, а заимствованные словосочетания выделены цветом. Здесь же можно посмотреть, откуда, по мнению умного алгоритма, вы стащили фрагменты материала. Скорее всего, практически все цитаты, теории и названия законодательных актов будут отмечены как плагиат.

Antiplagius — лучший онлайн-сервис проверки текста на антиплагиат

Преимущества нашего онлайн-сервиса анализа уникальности текста:

В отличие от других ресурсов, мы бесплатно проверяем не только большие тексты, но и документы. Работаем с текстами до 200 000 знаков и с документами до 20 Мб. Массовая онлайн проверка текста на антиплагиат без регистрации. Чтобы пройти тест на уникальность, вам не нужно создавать аккаунт на сайте. Нам удалось учесть алгоритмы всех современных онлайн-сервисов для анализа текста, поэтому мы можем гарантировать объективность и точность полученных результатов. Наша программа проверки уникальности позволяет: установить процент плагиата, увидеть заимствованные фрагменты, получить ссылки на первоисточники. Система работает практически мгновенно — всего 30 секунд, и отчет готов. Другие программы, через которые ведется массовая проверка документов, не могут похвастаться такой оперативностью. Там ваша работа попадает в длинную очередь и может стоять в ней часами. Мы предоставляем возможность сохранить отчет в формате pdf и поделиться результатами с друзьями в социальных сетях или используя ссылку.

А еще, вы сможете получить на нашем сайте и другие услуги:

профессиональный анализ работы — поиск плагиата и технических ошибок;

повышение антиплагиата текста;

глубокая проверка текста в других онлайн-сервисах (в том числе в закрытой для студентов системе «Антиплагиат.ВУЗ»).

К нам обратились уже 1 500 000 студентов, и все они получили хорошую оценку или «зачет» на защите. Мы можем помочь и вам!