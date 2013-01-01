Проверить уникальность текста
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Любая научная работа (дипломная, курсовая, реферат, статья, диссертация и т.д.) перед сдачей должна пройти обязательную проверку на антиплагиат (уникальность текста). Согласно требованиям Министерства Образования, студент или научный сотрудник при написании текста обязан пользоваться только собственными знаниями: если работа скопирована — университет не допускает автора до защиты.
Но самостоятельное написание не является гарантией высокого процента уникальности текста, потому что любая работа содержит ряд обязательной информации:
- теории;
- юридические законы;
- цитаты;
- распространенные речевые обороты.
Онлайн проверка текста на антиплагиат
Поэтому лучше проверять уникальность текста заранее — это позволит устранить все замечания антиплагиата еще до проверки преподавателями. В Интернете можно найти десятки платных и бесплатных антиплагиат-сервисов, но не каждому из них можно доверять. Одни программы используют устаревшие алгоритмы, другие — не предоставляют отчет, третьи — недоступны для студентов.
Поэтому мы создали свою программу для проверки текста и контента на плагиат. Она полностью автоматизирована, работает круглосуточно и без регистрации. На проверку одного текста или документа требуется не более 30 секунд.
Как происходит анализ уникальности документа?
За те 30 секунд, пока идет анализ, онлайн-сервис для проверки антиплагиата, проделывает огромную работу. Она сопоставляет исходный текст с миллионами других документов, которые опубликованы в интернете или хранятся в закрытых базах данных библиотек и университетов.
Для этого текст разбивается на фрагменты определенной величины — шинглы. Вот «постулат теории относительности» — это шингл из 3 слов. Программа по специальным алгоритмам ищет эту фразу в других документах. Если находит, то отмечает фрагмент как заимствованный и снижает процент уникальности. К примеру, показатель 80% означает, что в документе содержится 80% авторского материала, а оставшиеся 20% — это плагиат.
Программа антиплагиата учитывает порядок слов в предложении, общую структуру повествования. Как определить оригинальность текста:
- Загружаете текст, который нужно проверить на уникальность. Поддерживаются все основные форматы: doc, docx, odt, pdf, rtf, txt.
- Выбираете алгоритм, по которому будет осуществляться онлайн проверка. Нужно использовать ту систему антиплагиата, которую применяют в вашем учебном заведении. Просто уточните у преподавателя — это не тайна, такая информация является открытой.
- Если нужны дополнительные опции, отметьте их галочками. Можно поискать в файле следы технического кодирования и скрытый текст. Это признаки того, что документ подвергался искусственному увеличению уникальности. Если такие «улики» обнаружены, программа позволяет их сразу же уничтожить.
- Работа отправляется на проверку. Анализ текста на антиплагиат занимает примерно 30 секунд.
- Вы получаете подробный отчет, где указан процент оригинальности, а заимствованные словосочетания выделены цветом. Здесь же можно посмотреть, откуда, по мнению умного алгоритма, вы стащили фрагменты материала. Скорее всего, практически все цитаты, теории и названия законодательных актов будут отмечены как плагиат.
Antiplagius — лучший онлайн-сервис проверки текста на антиплагиат
Преимущества нашего онлайн-сервиса анализа уникальности текста:
- В отличие от других ресурсов, мы бесплатно проверяем не только большие тексты, но и документы. Работаем с текстами до 200 000 знаков и с документами до 20 Мб.
- Массовая онлайн проверка текста на антиплагиат без регистрации. Чтобы пройти тест на уникальность, вам не нужно создавать аккаунт на сайте.
- Нам удалось учесть алгоритмы всех современных онлайн-сервисов для анализа текста, поэтому мы можем гарантировать объективность и точность полученных результатов.
- Наша программа проверки уникальности позволяет: установить процент плагиата, увидеть заимствованные фрагменты, получить ссылки на первоисточники.
- Система работает практически мгновенно — всего 30 секунд, и отчет готов. Другие программы, через которые ведется массовая проверка документов, не могут похвастаться такой оперативностью. Там ваша работа попадает в длинную очередь и может стоять в ней часами.
- Мы предоставляем возможность сохранить отчет в формате pdf и поделиться результатами с друзьями в социальных сетях или используя ссылку.
А еще, вы сможете получить на нашем сайте и другие услуги:
- профессиональный анализ работы — поиск плагиата и технических ошибок;
- повышение антиплагиата текста;
- глубокая проверка текста в других онлайн-сервисах (в том числе в закрытой для студентов системе «Антиплагиат.ВУЗ»).
К нам обратились уже 1 500 000 студентов, и все они получили хорошую оценку или «зачет» на защите. Мы можем помочь и вам!