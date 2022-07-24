Оформление приложений в курсовой работе

Курсовые являются одним из наиболее распространенных видов научных работ. Некоторые специальности подразумевают 2-3 курсовые за один учебный семестр. Существует сразу несколько важных моментов, на которые стоит обращать особое внимание при написании работы:

смысловая составляющая;

правильное оформление;

высокий процент уникальности;

презентация для защиты.

Первый пункт зависит только от знаний самого студента, последний – довольно прост. А вот оформление и уникальность мы разберем подробно в рамках этого материала. Причем, мы сосредоточимся на оформлении приложений, ведь именно для них в учебных методичках содержится большинство рекомендаций.

Как правильно оформить приложение в курсовой?

Приложения – обязательная составляющая каждой работы. К ним может относиться почти любая информация:

расчеты;

законы;

правила;

списки исследуемых объектов;

статистика;

и т.д.

Они должны находиться в самом конце документа, уже после «Заключения» и «Библиографического списка».

Приложений в работе может быть абсолютно любое количество, в зависимости от ситуации, и каждое отмечается буквой русского алфавита.

Пометки к приложениям необходимы для формирования ссылок в тексте. Например, вы рассказываете, сколько продукции определенная компания продала за последний год работы, и ссылаетесь на приложение в курсовой, в котором содержатся выкладки из отчета организации. Иными словами, в работе вам не нужно объяснять, откуда вы взяли ту или иную информацию, а можно просто указать на номер источника, размещенного в конце документа. Если преподавателю будет необходимо, то он сам посмотрит, откуда и что взялось.

Обратите внимание, что каждое новое приложение должно быть размещено на новой странице. Их нумерация ведется с самого начала курсовой.

Перенос на другую страницу ничем не отличается от переноса обычного текста. Вы просто дублируете заголовок и продолжаете публиковать материал.

Важно понимать, что существует нумерация таблиц и рисунков внутри одного приложения курсовой работы, и каждый раз она начинается заново. Перед вами образец, как правильно оформлять одну таблицу и два рисунка: «Таблица Д.1», «Рисунок Д.1», «Рисунок Д.2.».

По сути, каждое приложение является отдельным документом внутри курсовой и может содержать свою структуру: заголовок, подзаголовки, списки. Единственная особенность, как уже было сказано, – нумерация страниц идет с начала работы, то есть с «титульного» листа.

Правила оформления ссылок на приложения в курсовой работе периодически изменяются, поэтому мы рекомендуем перед написанием, во-первых, читать последнюю версия учебной методички, а во-вторых, просматривать ранее сданные работы студентов вашего ВУЗа и находить конкретные примеры.

Требований к оформлению приложений много, но ничего сверхъестественного в них нет. Гораздо сложнее пройти проверку антиплагиата, и большинство работ “зарубаются” именно из-за нее.

Уникальность в курсовой работе

Подавляющее большинство приложений просто копируются. И это – не хитрость, а необходимость. Как можно изменить, например, юридические законы, на которые учащийся ссылается в курсовой? Или отчет статистиков какой-либо компании? Никак. А и то, и другое есть в Интернете или базах данных, и антиплагиат решит, что студент просто хочет обмануть преподавателя, позаимствовав чужой материал.

Как повысить процент и пройти проверку курсовой на плагиат? Предлагаем две услуги, которыми вы сможете воспользоваться на нашем сайте:

кодирование;

профессиональный рерайт.

Суть кодирования – работа с программным кодом документа, который изменяется для конкретного сервиса проверки. Как результат, курсовая становится уникальной, а текст остается прежним. Стоимость услуги составляет всего 10 рублей за страницу, а срок выполнения – не более 5 минут.

Рерайт – ручная работа наших сотрудников. Они не изменят то, что нельзя редактировать, но перепишут остальной текст так, что курсовая в целом станет уникальной для любого антиплагиата. Наши специалисты сохранят структуру и смысл текста, а также учтут все требования учебной методички. Цена рерайта – 100 рублей за одну страницу, но зато прохождение проверки гарантировано.

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Вопросы и ответы

Как правильно оформить приложение? Приложение оформляется на отдельной странице, надо указать слово «Приложение» и его номер (или букву) вверху страницы, отцентровано. Внизу страницы должно быть его название. Как оформляются приложения в содержании курсовой? В содержании курсовой работы приложения указываются под соответствующим разделом с упоминанием страницы, на которой оно начинается. Нужно ли нумеровать приложение в курсовой? Каждое приложение в курсовой работе необходимо нумеровать по порядку (числами или буквами) для удобства ссылки на них в тексте работы. Сколько должно быть приложений в курсовой? Количество приложений в курсовой работе не фиксировано и определяется необходимостью и целесообразностью включения дополнительных материалов, таких как таблицы, схемы, графики, опросники.