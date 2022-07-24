Как оформить цитирование в научной работе и избежать плагиата

Уже более 10 лет все российские ВУЗы в обязательном порядке проверяют каждую научную работу на плагиат — таково распоряжение Министерства Образования РФ. Проверка касается не только студентов (рефераты, курсовые, дипломные), но и преподавателей (диссертации, научные статьи, повышение квалификации или получение аттестации).
Если рассматривать проверку на плагиат поверхностно, но все выглядит логично: нельзя копировать чужие труды, нужно опираться только на собственные знания. Однако существует одна серьезная загвоздка — можно написать работу самостоятельно от первого и до последнего слова, но она будет признана плагиатом. Почему? Потому что автор использовал литературу, размещенную в Интернете или различных базах данных:
- теории;
- законы;
- высказывания известных личностей;
- аксиомы;
- доказательства;
- и т.д.
Но как отказаться от всего перечисленного, если учебные методички требуют теорию? Например, любая юридическая работа состоит из цитирования законов и особенностей их применения в той или иной ситуации. А научная работа по технической специальности не может обойтись без аксиом, доказательств теорий и т.д. Получается замкнутый круг…
Как правильно оформить заимствования
Если вы зададитесь вопросом правильного цитирования и поищите информацию в Интернете, то найдете сразу несколько советов от бывалых студентов:
- выделять заимствования кавычками;
- делать сноски внизу страницы (указывать источник);
- указывать автора и публиковать информацию через двоеточие;
- и т.д.
Думаете, что все это работает на практике? К сожалению, нам придется вас разочаровать.
На данный момент нет способов выделения цитирования, чтобы сервисы проверки не снижали процент уникальности. Вам не помогут ни кавычки, ни сноски, ни скобки! Ничего!
Хотите убедиться — можете попробовать все способы. Но мы предупреждаем, что вы лишь потратите время зря.
Есть вариант только для журналистов и копирайтеров, которые проверяют свои тексты самостоятельно, — некоторые сервисы проверки позволяют вручную исключать источники.
Но студентам и научным сотрудникам это не поможет:
- Сервисы проверки для ВУЗов ничего не исключают.
- Они автоматизированы и не допускают постороннего вмешательства.
Авторы всех популярных антиплагиатов заявляют, что они разрабатывают механизмы цитирования и в скором времени их внедрят. А некоторые уже даже запустили тестовые версии, но только забыли сказать, что пока ничего не работает — все цитаты по-прежнему отрицательно влияют на процент уникальности.
Прошло 2–3 года с момента первых заявлений о легализации цитирования, а воз и ныне там. Значит, нужно учиться обходить антиплагиат. Тем более, что в большинстве случаев это не хитрость, а скорее необходимость и восстановление справедливости.
Согласитесь, не хочется терять бюджетное место, сдавать ЕГЭ заново или служить в армии из-за некомпетентности сервисов проверки.
Поэтому далее мы осветим три важнейших вопроса:
- Как снизить процент плагиата при цитировании.
- Как проверить научную работу на уникальность.
- Как гарантировано устранить заимствования.
Учимся правильно цитировать
Вы уже знаете, что все заимствования снизят итоговый процент уникальности, но без них обойтись нельзя. Значит, ваша задача — минимизировать плагиат.
Вот, важные правила:
- Сокращайте цитату. Оставляйте только самое главное, игнорируя вводные конструкции, «воду», дополнительные пояснения. Чем меньше вы скопируете, тем лучше.
- Не копируйте огромные абзацы. Почти у каждого научного определения есть несколько формулировок — выбирайте самую лаконичную.
- Разбавляйте заимствования уникальным текстом. Взяли цитату — дополните ее своими комментариями или размышлениями, а только потом переходите к следующей.
- Увеличивайте объем работы. Если в теоретической части пришлось копировать слишком большой объем текста, то «растяните» практику. Чем больше уникального контента в работе, тем выше суммарный процент оригинальности.
- Переносите заимствования в приложения. Некоторые преподаватели проверяют только текст, а приложения считают отдельным автономным материалом.
Порой удается добиться высокого процента уникальности только лишь соблюдением этих простых правил — пробуйте. Если не поможет, то существуют и другие способы обойти антиплагиат.
Проверяем работу
Запомните раз и навсегда: не нужно ждать проверки уникальности в ВУЗе — проверяйте предварительно своими силами. Если текст забракует ВУЗ, то на устранение замечаний останется всего несколько дней — можно просто не успеть. А если вы узнаете процент заранее, то шансы успеть все исправить куда выше.
Каждый ВУЗ работает со строго определенным сервисом проверки — нужно ориентироваться на его результаты. Но не все так просто, есть загвоздки:
- сервис может быть недоступен для студентов;
- за проверку нужно заплатить;
- система не предоставляет отчет, а лишь сообщает процент;
- нет ссылок на первоисточники;
- можно загрузить только небольшие тексты, а объемные научные работы — нельзя;
- и т.д.
Поэтому логичнее использовать бесплатные универсальные системы, в которых учтены алгоритмы всех современных антиплагиатов. Например, вам подойдет наш сайт.
Во-первых, все автоматизировано, и проверка займет не более минуты, если нет очереди.
Во-вторых, можно загрузить текст до 200 000 знаков или документ до 20 Мб. Поверьте, этого хватит для научной работы.
В-третьих, вы сможете дополнительно выбрать и другие системы (в том числе «закрытый» «Антиплагиат.ВУЗ»).
В-четвертых, получите подробнейший отчет, в котором будут отмечены все заимствованные фрагменты.
В-пятых, узнаете первоисточники.
Повышаем уникальность
Процент уникальности ниже нормы, а заимствований слишком много, чтобы переписывать самостоятельно? Есть 2 варианта:
- Кодирование.
- Профессиональный рерайт.
Кодирование — вмешательство в программный код документа. Вы сами указываете сервис проверки и желаемый процент оригинальности текста, а уже через 5 минут получаете уникальную работу.
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Профессиональный рерайт — ручная работа наших специалистов. За 3 дня они полностью перепишут текст, и он станет уникальным для любого антиплагиата.
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