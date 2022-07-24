Как оформить цитирование в научной работе и избежать плагиата

Уже более 10 лет все российские ВУЗы в обязательном порядке проверяют каждую научную работу на плагиат — таково распоряжение Министерства Образования РФ. Проверка касается не только студентов (рефераты, курсовые, дипломные), но и преподавателей (диссертации, научные статьи, повышение квалификации или получение аттестации).

Если рассматривать проверку на плагиат поверхностно, но все выглядит логично: нельзя копировать чужие труды, нужно опираться только на собственные знания. Однако существует одна серьезная загвоздка — можно написать работу самостоятельно от первого и до последнего слова, но она будет признана плагиатом. Почему? Потому что автор использовал литературу, размещенную в Интернете или различных базах данных:

теории;

законы;

высказывания известных личностей;

аксиомы;

доказательства;

и т.д.

Но как отказаться от всего перечисленного, если учебные методички требуют теорию? Например, любая юридическая работа состоит из цитирования законов и особенностей их применения в той или иной ситуации. А научная работа по технической специальности не может обойтись без аксиом, доказательств теорий и т.д. Получается замкнутый круг…

Как правильно оформить заимствования

Если вы зададитесь вопросом правильного цитирования и поищите информацию в Интернете, то найдете сразу несколько советов от бывалых студентов:

выделять заимствования кавычками;

делать сноски внизу страницы (указывать источник);

указывать автора и публиковать информацию через двоеточие;

и т.д.

Думаете, что все это работает на практике? К сожалению, нам придется вас разочаровать.

На данный момент нет способов выделения цитирования, чтобы сервисы проверки не снижали процент уникальности. Вам не помогут ни кавычки, ни сноски, ни скобки! Ничего!

Хотите убедиться — можете попробовать все способы. Но мы предупреждаем, что вы лишь потратите время зря.

Есть вариант только для журналистов и копирайтеров, которые проверяют свои тексты самостоятельно, — некоторые сервисы проверки позволяют вручную исключать источники.

Но студентам и научным сотрудникам это не поможет:

Сервисы проверки для ВУЗов ничего не исключают. Они автоматизированы и не допускают постороннего вмешательства.

Авторы всех популярных антиплагиатов заявляют, что они разрабатывают механизмы цитирования и в скором времени их внедрят. А некоторые уже даже запустили тестовые версии, но только забыли сказать, что пока ничего не работает — все цитаты по-прежнему отрицательно влияют на процент уникальности.

Прошло 2–3 года с момента первых заявлений о легализации цитирования, а воз и ныне там. Значит, нужно учиться обходить антиплагиат. Тем более, что в большинстве случаев это не хитрость, а скорее необходимость и восстановление справедливости.

Согласитесь, не хочется терять бюджетное место, сдавать ЕГЭ заново или служить в армии из-за некомпетентности сервисов проверки.

Поэтому далее мы осветим три важнейших вопроса:

Как снизить процент плагиата при цитировании. Как проверить научную работу на уникальность. Как гарантировано устранить заимствования.

Учимся правильно цитировать

Вы уже знаете, что все заимствования снизят итоговый процент уникальности, но без них обойтись нельзя. Значит, ваша задача — минимизировать плагиат.

Вот, важные правила:

Сокращайте цитату. Оставляйте только самое главное, игнорируя вводные конструкции, «воду», дополнительные пояснения. Чем меньше вы скопируете, тем лучше. Не копируйте огромные абзацы. Почти у каждого научного определения есть несколько формулировок — выбирайте самую лаконичную. Разбавляйте заимствования уникальным текстом. Взяли цитату — дополните ее своими комментариями или размышлениями, а только потом переходите к следующей. Увеличивайте объем работы. Если в теоретической части пришлось копировать слишком большой объем текста, то «растяните» практику. Чем больше уникального контента в работе, тем выше суммарный процент оригинальности. Переносите заимствования в приложения. Некоторые преподаватели проверяют только текст, а приложения считают отдельным автономным материалом.

Порой удается добиться высокого процента уникальности только лишь соблюдением этих простых правил — пробуйте. Если не поможет, то существуют и другие способы обойти антиплагиат.

Проверяем работу

Запомните раз и навсегда: не нужно ждать проверки уникальности в ВУЗе — проверяйте предварительно своими силами. Если текст забракует ВУЗ, то на устранение замечаний останется всего несколько дней — можно просто не успеть. А если вы узнаете процент заранее, то шансы успеть все исправить куда выше.

Каждый ВУЗ работает со строго определенным сервисом проверки — нужно ориентироваться на его результаты. Но не все так просто, есть загвоздки:

сервис может быть недоступен для студентов;

за проверку нужно заплатить;

система не предоставляет отчет, а лишь сообщает процент;

нет ссылок на первоисточники;

можно загрузить только небольшие тексты, а объемные научные работы — нельзя;

и т.д.

Поэтому логичнее использовать бесплатные универсальные системы, в которых учтены алгоритмы всех современных антиплагиатов. Например, вам подойдет наш сайт.

Во-первых, все автоматизировано, и проверка займет не более минуты, если нет очереди.

Во-вторых, можно загрузить текст до 200 000 знаков или документ до 20 Мб. Поверьте, этого хватит для научной работы.

В-третьих, вы сможете дополнительно выбрать и другие системы (в том числе «закрытый» «Антиплагиат.ВУЗ»).

В-четвертых, получите подробнейший отчет, в котором будут отмечены все заимствованные фрагменты.

В-пятых, узнаете первоисточники.

Повышаем уникальность

Процент уникальности ниже нормы, а заимствований слишком много, чтобы переписывать самостоятельно? Есть 2 варианта:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

Кодирование — вмешательство в программный код документа. Вы сами указываете сервис проверки и желаемый процент оригинальности текста, а уже через 5 минут получаете уникальную работу.

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