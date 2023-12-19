Чем отличается копирайтинг от рерайтинга?

В школьной программе приходится иметь дело с сочинениями и пересказами, а чем они отличаются, знает каждый школьник. Сочинение пишется самостоятельно с нуля, а пересказ подразумевает изложение готового произведения или мыслей. Что касается копирайтинга и рерайтинга, здесь все то же самое. Копирайтинг — это сочинение, а рерайтинг — пересказ.

Если дать точное определение, то копирайтинг — это написание уникального текстового контента, в основе которого лежат собственные знания и жизненный опыт. А копирайтинг — это переписывание готового текста своими словами, сохраняя содержание, но при этом уникализируя его. В чем отличие копирайтера от рерайтера? Новички в этой сфере ввиду отсутствия у них нужного опыта предпочитают начинать именно в рерайтинга. При этом нельзя сказать, что эта работа такая простая, какой может показаться. Перестановкой слов и предложений, заменой слов на синонимичные, уже не так просто получить уникальный контент. «Глубокий» рерайт, наряду с копирайтингом, требует профессионализма и оценивается ничуть не меньше авторских статей.





Что общего и отличного у копирайтинга и рерайтинга?

Отличие заключается не только в определении этих двух понятий, различаются они и по другим параметрам.

Количество источников

Для рерайтинга используется только один источник, для копирайтинга несколько или текст пишется на основании своих мыслей, цитат, официальных данных из первоисточников.

Приемы написания текстов

В копирайтинге не используется подбор синонимичных слов, перестановка слов местами, перефразирования чужих мыслей, изменение структуры текста. Другими словами, копирайтинг — это уникальная работа, в которой умело использованы приемы создания коммерческих текстов.

Методы создания текстов

Копирайтеры разрабатывают структуру текста самостоятельно, рерайтерам не нужно ничего придумывать дополнительно, они берут готовый контент и переделывают его под техническое задание.

Профессиональные умения

Копирайтерам нужно быть почти экспертами в теме, изучить много информации, прежде чем подготовить статью. Для рерайтера не нужно глубоко погружаться в тематику, главное разобраться в сути, чтобы сохранить основную мысль и не потерять ее при переписывании.

Стилистика

В копирайтинге четко прослеживается свой стиль, могут использоваться шутки, примеры из личной практики. У рерайтеров есть ограничения в этом плане, поскольку они могут пользоваться только исходным материалом. Хороший исполнитель может переработать исходник и построить его под стиль других текстов, но выполнить это намного сложнее, чем с текстом «из головы».

Что выбрать?

Для тех, кто задумывается, в каком направлении пробовать себя реализовать, стоит заранее определить для себя основные отличия и преимущества:

Авторство ценится намного больше, поэтому за написанную статью вы получите намного больший гонорар, чем за пересказанный текст.

Если вопрос стоит в скорости, то выполнить рерайт получится намного быстрее, добавив несколько свежих мыслей и уникализировав предложения.

Присвоить статьям авторство и поставить под ними свою подпись можно только в копирайтинге.

Достаточно часто рерайт рассматривается как элемент копирайта, поскольку без обращения к первоисточникам подготовить статью не получится. Чтобы сайт, на котором опубликована статья, не попал в «бан», авторы уникализируют необходимые данные. Такой прием нельзя считать плагиатом, ведь в отдельных частях приходится излагать мысли своими словами. При написании новостей, научных статей используется терминология, которая не может быть авторской, поэтому ее излагают своими словами.

Часто перед рерайтером стоит куда более сложная задача, чем перед копирайтером. Переработать техническую статью простым языком, чтобы читатель смог разобраться в написанном, не прилагая сил, — задача сложная. У опытных рерайтеров получается переработать исходник настолько качественно, что даже у автора этой статьи не всегда получается узнать свой текст. Именно поэтому глубокий рерайт такой востребованный, поскольку без него, как и без авторских статей, сайты не могут существовать.

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