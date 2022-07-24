В 2005 году Российские ВУЗы стали централизованно подхватывать волну борьбы с плагиатом и переходить на систему проверки рефератов, диссертаций, курсовых и дипломных работ.

Это вызвало много критики, однако положение дел не изменилось. Сегодня у сотен тысяч студентов по всей стране на одну проблему стало больше. А вернее, на две.

Как определить уникальность работы до сдачи ее преподавателю? Как избавиться от антиплагиата, если он будет обнаружен?

Обе проблемы решает антиплагиат-сервис Antiplagius. Он позволяет проверить уникальность текста онлайн через закрытые базы (доступные только преподавателям), и, если текст недостаточно оригинален, то повысить процентное содержание авторского материала. При этом система повышает уникальность на уровне машинного кода, не изменяя сам текст. Этот уникальный алгоритм борьбы с антиплагиатом упростил жизнь более 150 тысяч студентов по всей России.

Что значит уникальность текста в антиплагиате?

Давайте немного проясним ситуацию. Антиплагиат.ру - это система проверки, к которой насильно подключили ВУЗы России. С ней можно работать на двух уровнях.

“Интернет” (проверка только по открытым источникам). Этот уровень доступен студентам. “Интернет+закрытые базы” (база сданных работ, база “кольца ВУЗов”, база РГБ и другие). Этот уровень доступен только преподавателям.

Уникальность - показатель, который отображает совпадение текста в вашей работе и всех базах. При этом поиск ведется по точным совпадениям.

Если проверять текст на антиплагиат по двум описанным выше уровням, процент уникальности будет отличаться. Это обусловлено дополнительными закрытыми базами, которые влияют на результат. Например, даже если в открытых источниках работы нет, велика вероятность, что дубликат найдется в базе “кольца ВУЗов”. Особенно для тех работ, которые “кочуют” по общежитиям и передаются от старшего поколения студентов к младшему.

Какой процент уникальности текста допустим?

При проверке работ на антиплагиат норма считается 85% (+/-5%). Все, что ниже считается неуникальным материалом. Все, что выше - вызывает подозрения, т.к. невозможно написать работу с уникальностью 100% (в конце-концов, есть определения, устойчивые выражения и т.д.).

Другими словами, уникальность текста должна быть в промежутке от 80 до 90%. В идеале - от 85 до 90%.

Как повысить процент уникальности текста и сэкономить время?

Возвращаемся к сервису Antiplagius. Вы проверили работу по закрытой системе “Антиплагиат.ВУЗ” и выяснили, что работа неуникальна. Если еще не проверили, то сделайте это прямо сейчас.

Затем система автоматически уникализирует для вас одну страницу, чтобы вы могли оценить качество работы сервиса. Если качество устраивает, можете смело повышать уникальность оставшейся работы.

Исключение из правил

Изменение текста на уровне машинного кода идеально подходит, когда вам нужно сдать курсовую или диплом. Но если вы пишете диссертацию или статью в научное издание, то этот метод не подойдет. В таких случаях нужна ручная уникализация. Это когда вашу работу берут специалисты и делают так, чтобы она была и уникальна и содержание не пострадало. Так вы гарантированно проходите проверку на плагиат и можете не бояться, что работу опубликуют.

Как бы то ни было, первый шаг самый простой. Проверьте работу на антиплагиат. Загрузите файл документа, а все остальное система сделает за вас.