Как обойти проверку на антиплагиат?

В 2005 году был создан сервис «Антиплагиат», позволяющий проверить любой текст на уникальность. Как и кто пропихнул этот проект в Рособрнадзор — неизвестно. Но вот факты: спустя 2 года, все учебные заведения получили настойчивые рекомендации использовать сервис. В 2013 году Минобрнауки уже в приказном порядке велит вузам проверять дипломы выпускников на плагиат.

Начали с диссертаций, постепенно увеличивая сферу применения. Теперь контролю подвергаются дипломные и курсовые работы, даже рефераты. Создатели онлайн-сервисов обхода проверки на антиплагиат нашли золотую жилу, предлагая помощь учебным заведениям по всей стране.

Чиновники, которые принимают ключевые решения в сфере образования, далеки от высоких технологий. Они понятия не имеют, как работают эти сервисы, в чем их плюсы и минусы. Цель благая: заставить студентов самостоятельно писать работы, а не скачивать в интернете. Но реализация, как обычно, подвела.

Почему студентам приходится обманывать антиплагиат?

Зачем обманывать? Можно же честно написать все самому от первого до последнего слова. Ведь тогда работа будет уникальна на 100%, да? Нет. Вот вы самостоятельно писали работу: собирали по крупицам факты и материалы, изучали специализированную литературу. Сдаете, а преподаватель не принимает. Пройти проверку на антиплагиат не удалось.

Проблема в том, что система проверки просто берет текст и ищет похожие фрагменты в других научных работах и материалах, выложенных в интернете. Если совпадения найдены, уникальность снижается. Например, вы пишете реферат на тему Великой Отечественной войны. Может ли быть такое, что словосочетание «Великая Отечественная война» никто до вас не использовал?

Чиновники почему-то не подумали, что любая научная работа базируется на предыдущих трудах ученых. В ней могут встречаться фрагменты, которые не бывают уникальными:

цитаты;

формулировки из законов;

аксиомы, постулаты, теории;

названия событий, имена исторических личностей.

Но ведь преподаватели это понимают, так? Нет. Они открывают отчет, видят низкий процент уникальности и выделенные фрагменты, которые система посчитала плагиатом. Закрывают отчет и возвращают работу на исправление, даже не читая.

Какие есть способы пройти проверку на плагиат?

Для использования нашего сервиса не требуется регистрация. Вам не нужно создавать аккаунт на сайте, запоминать логин и пароль. Antiplagius.ru предоставляет 3 способа пройти проверку на плагиат.

Техническая перекодировка

Программа для обхода антиплагиата меняет внутренний код документа, не затрагивая его содержание. Текст, шрифты, отступы, таблицы, рисунки — все остается в прежнем виде. Документ тот же, но системы проверки воспринимают его иначе. Работа получает требуемый показатель уникальности.

Цена услуги от 10 рублей за страницу. Этот метод подходит для рефератов, курсовых и дипломных работ. Для диссертаций и статей в научные журналы стоит использовать рерайт.

Ручной рерайт

Лучший способ повысить уникальность текста — переписать заново. Чтобы не тратить нервы и время, этот процесс лучше доверить нашим профессиональным авторам. Они гарантировано:

не допустят орфографических и пунктуационных ошибок;

повысят процент оригинальности до нужного показателя;

не нарушат научного стиля изложения материала.

Диплом или курсовая по схеме «все включено»

Вы даете нам тему и получаете готовую работу, написанную профессиональными авторами. Гарантируем уникальность, предоставляем преподавательский отчет в качестве бонуса. Сделаем все сами, вам не придется сражаться с антиплагиатом, страдая от недосыпа и нервного тика. Останется только скачать работу и отнести на проверку.

Как обойти плагиат самостоятельно?

Надеемся, что когда-нибудь алгоритмы проверки научатся отличать скачанные работы от написанных самостоятельно. А пока этого не случилось, даже добросовестные студенты вынуждены ломать голову, как «обмануть» антиплагиат.. Вот что они делают:

Используют англоязычные источники. Находят статью на нужную тему на английском языке, переводят на русский. Это работало раньше, пока в «Антиплагиат.ВУЗ» не добавили модуль поиска переводных заимствований. Заменяют русские буквы на символы из других языков, похожие по написанию. Обычно используют греческий и английский алфавиты. Системы проверки легко распознают такой трюк и сигнализируют о нем в преподавательских отчетах. Транскрибация с видео. Берут ролик на Youtube с подходящей тематикой и переводят в текстовую форму. Увы, но текст для ролика тоже кто-то заранее писал. Вряд ли он окажется уникальным. Синонимайзинг. В интернете немало программ, которые автоматически заменяют слова на синонимы. Получается оригинальный, но чудовищный бред, который невозможно читать. Добавляют слова-паразиты. Распихивают по тексту слова вроде «следовательно», «непосредственно», «очевидно». Уровень уникальности слегка повышается, а вот качество работы резко ухудшается.

Вывод такой: Лучше не экспериментировать с сомнительными методами повышения оригинальности. Когда нужен гарантированный результат, используйте обход антиплагиата онлайн через Antiplagius.

Отзывы учащихся, прошедших проверку на антиплагиа

Петр

Диплом писал полностью сам. Но с кафедры пришел ответ: «Работа не допущена к защите из-за низкой уникальности». Нужно 80% минимум, а у меня 69%. В отчете все цитаты и даже список литературы отмечены как плагиат. Пришлось обойти плагиат через Antiplagius. Сдал закодированный текст с уникальностью 90%, до защиты допустили.

Яна

Преподаватели пользуются антиплагиатом, чтобы валить студентов. Спрашиваю: «А вы материал хоть смотрели?». Но они даже не читали. Увидели желтые фрагменты, которые якобы я списала, и вернули курсовую. Раз со мной так поступают, значит, у меня руки развязаны. Прогнала текст через систему против антиплагиата и принесла повторно. Вот тогда приняли.

Руслан

У нас в университете используют «Антиплагиат.ВУЗ», который почему-то нельзя показывать студентам. Мы вынуждены подгонять текст наобум, вслепую. Нашел сайт antiplagius.ru, где можно посмотреть закрытые преподавательские отчеты. Не знаю, как они это делают, но справедливость восторжествовала. Если уникальность низкая, можно сразу ее повысить.