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За сутки было повышено — 1834 работы
за 2 минуты до 85-100%
За сутки было проверено — 16310 работы
так, как будет проверять преподаватель
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