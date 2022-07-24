Что такое антиплагиат и как работает программа?





Что такое Антиплагиат?

Антиплагиат - это новое слово, которое появилось в обороте студентов около 10 лет назад. Запустил его в обиход Рособрнадзор, с одобрения которого в 2005 году стартовал проект Antiplagiat.ru - открытая система проверки уникальности текста.

Казалось бы, теперь авторские тексты польются рекой. Но это Россия, и здесь все не так просто. Параллельно с открытой версией сервиса была также запущена закрытая версия сервиса - “Антиплагиат.ВУЗ”, доступ к которой имеют только преподаватели, и которая проверяет тексты по большему количеству баз. В результате стали частыми ситуации такого рода.

«Решил перед сдачей проверить работу на плагиат через онлайн-сервис. В результате получил незачет. Сервис показал уникальность 90%. А препод сказал, что уникальность низкая – 54%» Вот вам и антиплагиат, как пользоваться им?

«Ненавижу нашего историка! Принесла ему реферат, а он мне: все списано, я проверил на уникальность. А я тоже проверяла онлайн – у меня уникальность была почти 80%. Дурацкий антиплагиат, как работает он вообще, кто-нибудь знает?».

«Диплом придется переписывать. Сказали, что он не прошел проверку на плагиат. Хотя я сам проверял его через программку в интернете – все там было нормально. Где проверить на антиплагиат, чтоб было как у преподавателя?».

Подобные отзывы часто встречаются в социальных сетях и на форумах. Их авторов объединяет одна проблема: проверка на плагиат онлайн дала положительный результат, проверка в ВУЗе – отрицательный. Кто-то уверен, что обманывают сервисы – плохо проверяют. Кто-то – что обманывают преподаватели. Якобы они придираются к тем, кого, например, редко видели на своих лекциях.

На самом деле не виноваты ни те и не другие. Давайте рассмотрим, как работает система антиплагиат, и что о ней нужно знать

Принцип работы: антиплагиат и преподавательский отчет

Как вы уже поняли, как таковых “антиплагиатов” два: открытая система для студентов и закрытая система для преподавателей. При этом если проверять через две системы один и тот же текст, то вы увидите различную уникальность (с расхождением вплоть до десятков процентов). Зачем так сделано - большой вопрос. Но мы имеем то, что имеем.

В обычных условиях у студентов нет доступа к преподавательской системе. Но у любого правила есть исключения. И одно из них - это сервис Antiplagius.

Как проверить работу на антиплагиат через сервис Antiplagius

Antiplagius - это комплексная система, которая позволяет не только проверять дипломные, курсовые и рефераты на плагиат, но и сразу повышать их уникальность, если она ниже 80%. Но самое главное - у сервиса есть доступ к системе “Антиплагиат.ВУЗ” и всем его закрытым базам:

Базе Российской Государственной библиотеки

Базе Кольца ВУЗов

Базе сданных работ

Базе нормативной документации и др.

По итогам проверки вы можете получить преподавательский отчет. Такой же отчет получает ваш преподаватель, когда проверяет работу.

Как пользоваться антиплагиатом Antiplagius

Все очень просто. Вы загружаете документ с работой, а остальное за вас делает сервис. Проверка (в том числе через закрытую преподавательскую систему) занимает всего 1-2 минуты. Затем, если уникальность низкая, вы сразу можете заказать ее повышение. При этом визуально текст не изменится (т.е. уникализация проходит на уровне машинного кода).

Попробуйте проверить текст на антиплагиат прямо сейчас. Нажмите на кнопку, загрузите документ с работой и следуйте дальнейшим инструкциям.