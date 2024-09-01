База данных РИНЦ

На сайте Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) хранятся публикации российских ученых и данные о количестве цитирований. В базе примерно 12 миллионов трудов. Этот инструмент используют для составления объективных рейтингов ученых, научных журналов и организаций.
Общая информация
База организована в электронной библиотеке eLIBRARY. В ней более 7 тысяч авторитетных журналов, а также цитирования трудов, выпущенных более чем 12 тысячами организаций.
Различия между РИНЦ и ВАК
У этих организаций разные функции. ВАК ― высшая аттестационная комиссия, учреждение, которое присваивает ученые степени. РИНЦ ― база материалов, которые должны отвечать критериям и требованиям ВАК.
Плюсы и минусы
Плюсы РИНЦ по мнению научного сообщества:
- можно посмотреть количество цитирований;
- все необходимые источники надежной информации хранятся в одном сервисе;
- у авторов есть возможность дорабатывать списки и подборки;
- на сайте предусмотрена удобная навигация;
- базой данных можно пользоваться бесплатно.
У РИНЦ есть недостатки. Основной минус заключается в том, что авторы цитируют себя или договариваются с коллегами о взаимном цитировании. Это приводит к повышению личного рейтинга, но снижает объективность и качество самого проекта.
По мнению экспертов, не все публикации в базе можно считать глубоко проработанными и полезными для научного сообщества. К любой информации на сайте нужно относиться критично.
Возникают трудности с данными диссертаций, так как диссертационные советы не передают необходимую информацию в базу.
Ядро РИНЦ
Количество публикаций постоянно увеличивается. Ядро ― это проект, в котором собраны материалы, прошедшие строгий отбор по нескольким критериям. Работы оцениваются по следующим параметрам: актуальность темы, оформление работы, новизна результатов исследования и прочие.
В проект включены журналы, которые прошли проверку по требованиям ВАК, а также российские научные публикации из журналов, индексируемых Scopus и Web of Science Core Collection.
Различия между ядром РИНЦ и RSCI
Если в базе РИНЦ можно встретить материалы разного качества, то в RSCI ― только лучшие публикации ученых.
Особенности:
- на сайте размещаются работы из разных сфер науки;
- материалы соответствуют уровню ВАК;
- тексты часто публикуют на русском и английском языках, значит, они доступны для ученых из разных стран;
- материалы проходят экспертизу, которая подтверждает их значимость и эффективность для науки.
Система Science Index
Science Index ускоряет поиск материалов. Чтобы пользоваться этой системой, нужно дополнительно зарегистрироваться и пройти проверку личных данных.
- Учитывается частота публикаций.
- Система выдает только те научные работы, которые относятся к заданным журналам.
- Публикации оцениваются с опорой на цитирования.
Регистрация в РИНЦ
Регистрацию проходят на сайт elibrary.ru. Для подтверждения нужно ввести код, который система высылает автоматическим письмом на электронную почту.
Научные работы, опубликованные в определенных журналах, можно просматривать только по платной подписке.
После регистрации авторы могут смотреть статистику по своим статьям, в частности, индекс цитирования, добавлять ссылки на работы коллег и т. д.
Система оценивает работы по количеству публикаций, самоцитированию, упоминанию авторских публикаций в библиографических списках, ссылок на работы соавторов.
В системе действует индекс Хирша, который используют для оценки определенных авторов и статей. Импакт-фактор показывает, насколько полезно конкретное исследование для науки.
Идентификаторы
Author ID
Система определяет личность автора. После регистрации пользователи могут публиковаться в журналах, участвовать в мероприятиях, конкурсах.
SPIN-код
С помощью SPIN-кода в Science Index можно привязывать статьи к профилю, редактировать, переводить, рецензировать материалы. Такой код выдается только при наличии Author ID.
Бесплатный доступ к текстам
Некоторые материалы можно читать без подписки, но только после регистрации. На сайте есть поисковая строка, куда нужно ввести данные автора, название журнала и другую фактическую информацию. Показатель цитируемости рассчитывается автоматически.
Как опубликовать статью в системе
Научную работу нужно оформить по правилам ВАК: шрифт, отступы, ссылки, изображения и прочее. Кроме того, для системы важны польза и значимость исследования. Списки литературы оформляются по актуальным нормативным документам.
Если при публикации возникают сложности, рекомендуем показать свою работу специалистам, которые знают требования РИНЦ.
Антиплагиат: