База данных РИНЦ

На сайте Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) хранятся публикации российских ученых и данные о количестве цитирований. В базе примерно 12 миллионов трудов. Этот инструмент используют для составления объективных рейтингов ученых, научных журналов и организаций.

Общая информация

База организована в электронной библиотеке eLIBRARY. В ней более 7 тысяч авторитетных журналов, а также цитирования трудов, выпущенных более чем 12 тысячами организаций.

Различия между РИНЦ и ВАК

У этих организаций разные функции. ВАК ― высшая аттестационная комиссия, учреждение, которое присваивает ученые степени. РИНЦ ― база материалов, которые должны отвечать критериям и требованиям ВАК.

Плюсы и минусы

Плюсы РИНЦ по мнению научного сообщества:

можно посмотреть количество цитирований;

все необходимые источники надежной информации хранятся в одном сервисе;

у авторов есть возможность дорабатывать списки и подборки;

на сайте предусмотрена удобная навигация;

базой данных можно пользоваться бесплатно.

У РИНЦ есть недостатки. Основной минус заключается в том, что авторы цитируют себя или договариваются с коллегами о взаимном цитировании. Это приводит к повышению личного рейтинга, но снижает объективность и качество самого проекта.

По мнению экспертов, не все публикации в базе можно считать глубоко проработанными и полезными для научного сообщества. К любой информации на сайте нужно относиться критично.

Возникают трудности с данными диссертаций, так как диссертационные советы не передают необходимую информацию в базу.

Ядро РИНЦ

Количество публикаций постоянно увеличивается. Ядро ― это проект, в котором собраны материалы, прошедшие строгий отбор по нескольким критериям. Работы оцениваются по следующим параметрам: актуальность темы, оформление работы, новизна результатов исследования и прочие.

В проект включены журналы, которые прошли проверку по требованиям ВАК, а также российские научные публикации из журналов, индексируемых Scopus и Web of Science Core Collection.

Различия между ядром РИНЦ и RSCI

Если в базе РИНЦ можно встретить материалы разного качества, то в RSCI ― только лучшие публикации ученых.

Особенности:

на сайте размещаются работы из разных сфер науки;

материалы соответствуют уровню ВАК;

тексты часто публикуют на русском и английском языках, значит, они доступны для ученых из разных стран;

материалы проходят экспертизу, которая подтверждает их значимость и эффективность для науки.

Система Science Index

Science Index ускоряет поиск материалов. Чтобы пользоваться этой системой, нужно дополнительно зарегистрироваться и пройти проверку личных данных.

Учитывается частота публикаций.

Система выдает только те научные работы, которые относятся к заданным журналам.

Публикации оцениваются с опорой на цитирования.

Регистрация в РИНЦ

Регистрацию проходят на сайт elibrary.ru. Для подтверждения нужно ввести код, который система высылает автоматическим письмом на электронную почту.

Научные работы, опубликованные в определенных журналах, можно просматривать только по платной подписке.

После регистрации авторы могут смотреть статистику по своим статьям, в частности, индекс цитирования, добавлять ссылки на работы коллег и т. д.

Система оценивает работы по количеству публикаций, самоцитированию, упоминанию авторских публикаций в библиографических списках, ссылок на работы соавторов.

В системе действует индекс Хирша, который используют для оценки определенных авторов и статей. Импакт-фактор показывает, насколько полезно конкретное исследование для науки.

Идентификаторы

Author ID

Система определяет личность автора. После регистрации пользователи могут публиковаться в журналах, участвовать в мероприятиях, конкурсах.

SPIN-код

С помощью SPIN-кода в Science Index можно привязывать статьи к профилю, редактировать, переводить, рецензировать материалы. Такой код выдается только при наличии Author ID.

Бесплатный доступ к текстам

Некоторые материалы можно читать без подписки, но только после регистрации. На сайте есть поисковая строка, куда нужно ввести данные автора, название журнала и другую фактическую информацию. Показатель цитируемости рассчитывается автоматически.

Как опубликовать статью в системе

Научную работу нужно оформить по правилам ВАК: шрифт, отступы, ссылки, изображения и прочее. Кроме того, для системы важны польза и значимость исследования. Списки литературы оформляются по актуальным нормативным документам.

Если при публикации возникают сложности, рекомендуем показать свою работу специалистам, которые знают требования РИНЦ.