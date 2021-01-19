Антиплагиат 2.0 — уникальный текст за 2 минуты!
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Тарифы. Добровольное комбинированное жилищное страхование.doc
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за 2 минуты до 85-100%
За сутки было проверено — 16310 работы
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Сервис Antiplagius.ru — самый популярный и распространенный в РФ. Работаем с 2010 года, получая рекомендации не только простых пользователий, но и медийных личностей, таких как Юрий Хованский, Стинт и др. Стараемся предвосхитить ожидания клиентов, предоставив максимальный уровень сервиса и помощи.
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10 отзывов студентов о нашем сервисе
Более 700 положительных отзывов
Как проверить текст на плагиат?
Для удобства проверки и повышения уникальности текста наша система основана на трех принципах:
- Без регистрации.
- Быстро.
- Качественно.
Вам не придется создавать аккаунт: перешли на страницу с проверкой — загрузили текст или документ — программа предоставит подробный отчет, который можно сохранить в формате pdf. Захотите — сможете поделиться результатом, сделав репост в социальные сети или просто скопировав ссылку.
Программа полностью автоматизирована, проверка текста не требует вмешательства сотрудников и работает круглосуточно. Если нет очереди, процесс занимает около 30 секунд.
Сервис позволяет бесплатно проверить тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб. Это стандартные среднестатистические объемы курсовых, рефератов, дипломных и диссертаций.
Решили бесплатно повысить уникальность текста или банально подстраховаться? Воспользуйтесь дополнительными услугами, чтобы точно пройти проверку:
- Платная проверка в сервисах, одобренных Министерством Образования РФ (включая закрытый для студентов «Антиплагиат.ВУЗ»).
- Квалифицированная оценка текста научной работы и последующее устранение плагиата и различных ошибок.
- Повышение уникальности с помощью кодирования или профессионального рерайта.