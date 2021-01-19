Антиплагиат 2.0 — уникальный текст за 2 минуты!

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Укажите нужный процент уникальности
60%
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Повысить уникальностьНажмите и выберите файл

за 2 минуты до 85-100%

За сутки было проверено — 16310 работы

Проверить уникальностьБесплатно до 20 000 знаков

так, как будет проверять преподаватель

Antiplagius

WOW! О нас говорят блогеры

Сервис Antiplagius.ru — самый популярный и распространенный в РФ. Работаем с 2010 года, получая рекомендации не только простых пользователий, но и медийных личностей, таких как Юрий Хованский, Стинт и др. Стараемся предвосхитить ожидания клиентов, предоставив максимальный уровень сервиса и помощи.

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4 млн. подписчиков
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Стинт
Стинт
1.7 млн. подписчиков

607 ВУЗов с превосходной статистикой принятия работ в нашу пользу

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10 отзывов студентов о нашем сервисе

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Леонид Околелов

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Более 700 положительных отзывов

Как проверить текст на плагиат?

Отчет о проверке программой антиплагиат

Для удобства проверки и повышения уникальности текста наша система основана на трех принципах:

  1. Без регистрации.
  2. Быстро.
  3. Качественно.

Вам не придется создавать аккаунт: перешли на страницу с проверкой — загрузили текст или документ — программа предоставит подробный отчет, который можно сохранить в формате pdf. Захотите — сможете поделиться результатом, сделав репост в социальные сети или просто скопировав ссылку.

Программа полностью автоматизирована, проверка текста не требует вмешательства сотрудников и работает круглосуточно. Если нет очереди, процесс занимает около 30 секунд.

Сервис позволяет бесплатно проверить тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб. Это стандартные среднестатистические объемы курсовых, рефератов, дипломных и диссертаций.

Решили бесплатно повысить уникальность текста или банально подстраховаться? Воспользуйтесь дополнительными услугами, чтобы точно пройти проверку:

  1. Платная проверка в сервисах, одобренных Министерством Образования РФ (включая закрытый для студентов «Антиплагиат.ВУЗ»).
  2. Квалифицированная оценка текста научной работы и последующее устранение плагиата и различных ошибок.
  3. Повышение уникальности с помощью кодирования или профессионального рерайта.
Antiplagius