Проверить текст диссертации на уникальность

Диссертация — научная работа для получения ученого звания (кандидат наук, доктор наук). По сути, она ничем не отличается от привычных курсовых и дипломных. Единственный важный момент — диссертацию может писать только тот, кто имеет определенный стаж работы в научном заведении (минимум 3 года).

Согласно рекомендация учебных методичек, правильная диссертация должна являться структурированным и логичным рассказом:

обозначенная проблема;

описание возможных вариантов решения;

применение решений на практике;

заключение;

аргументация научной значимости работы.

Все это было сформулировано еще в середине прошлого века, и за это время десятки тысяч ученых успешного защитили свои работы. Кажется, ничего сложного — бери, пиши, получай звание.

Но нет — загвоздка все-таки имеется! В 2012 году Министерство Образования РФ ввело обязательную проверку диссертаций на плагиат. А это значит, что текст каждой работы должен быть уникален!

Не спешите утверждать, что это правильная инициатива — вы просто никогда не были на месте авторов. Дело в том, что внедрение онлайн-проверки диссертаций на антиплагиат убивает саму идею этого вида научных работ. И вот, почему:

в работе необходимо опираться на предыдущие исследования;

цитирование затронутых теорий и законов — обязательное требование учебных методичек;

в каждой главе должна содержаться общепринятая научная терминология.

Перед нами замкнутый круг. С одной стороны, автор должен написать уникальный текст. С другой, у него есть целый перечень обязательной информации, которую необходимо использовать в работе.

Теперь затронем не менее важную проблему. Если студент сдаст не уникальную курсовую или дипломную — его пожурят и попросят переписать, если ученый сдаст не уникальную диссертацию — могут лишить всех уже присвоенных званий. Это серьезно! Значит, пришло время поговорить о том, как заранее и бесплатно проверить диссертацию на плагиат.

Как проверить диссертацию на антиплагиат?

Процент уникальности абсолютно любой научной работы (курсовой, дипломной, магистерской диссертации и т.д.) проверяется онлайн-сервисами: вы загружаете документ — программа показывает результат. Сервисов очень много, но это не значит, что можно пользоваться любым. Вот, распространенные недостатки, с которыми вы можете столкнуться:

закрытый доступ;

только платная проверка;

устаревшие алгоритмы;

отсутствие ссылок на первоисточники;

и т.д.

Идеального антиплагиата для диссертаций не существует, но мы уверены, что можем предложить посетителям нашего сайта достойный вариант.

Во-первых, наш сервис работает бесплатно. Если нет очереди, то тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб проверяются буквально за 30 секунд. Сервис полностью автоматизирован и работает круглосуточно. На сайте не нужно регистрироваться — заходите и пользуйтесь.

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В-третьих, вы не просто узнаете процент, а увидите все заимствованные фрагменты. Плюс, получите ссылки на первоисточники.

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А вот, дополнительные услуги, которыми можно будет воспользоваться, узнав процент оригинальности:

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Что делать, если диссертация не прошла проверку на плагиат

Если вы узнали процент оригинальности, и он недостаточно высок, — не спешите расстраиваться. Предлагаем сразу 2 варианта решения:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

Кодирование — экспресс-метод, когда результат нужен здесь и сейчас. Текст документа остается прежним, а все изменения происходят на уровне программного кода. Вы сами указываете желаемый процент и сервис проверки, для которого работа должна стать уникальной.

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Вопросы и ответы

Какой процент плагиата допускается в диссертации? Допустимый процент плагиата в диссертации варьируется в зависимости от требований учебного заведения или организации, которая проводит проверку. Обычно допускается уровень оригинальности текста не ниже 70-80%, что соответствует 20-30% совпадений с источниками, однако эти цифры могут отличаться и должны быть уточнены в соответствующих методических рекомендациях вашего учреждения. Как проверить диссертацию на антиплагиат? Для проверки диссертации на антиплагиат воспользуйтесь специализированным программным обеспечением, таким как «Антиплагиат.ВУЗ». Загрузите текст работы в систему, после чего она проведёт сравнение с базой данных публикаций, выявляя совпадения и выдавая отчет о проценте уникальности. Какая часть диссертации проверяется на антиплагиат? При проверке диссертации на плагиат анализируется весь текст работы, включая введение, основные главы, заключение и список литературы, чтобы обеспечить уникальность и оригинальность исследования. Что является плагиатом в диссертации? Плагиат в диссертации – это использование чужих идей, текстов, результатов исследований без указания источника и представление их как собственных. Это серьезное нарушение академической этики, которое может привести к аннулированию научной работы.