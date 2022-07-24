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Проверить текст диссертации на уникальность

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Перетащите файл илиЗагрузите документ

Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

Диссертация — научная работа для получения ученого звания (кандидат наук, доктор наук). По сути, она ничем не отличается от привычных курсовых и дипломных. Единственный важный момент — диссертацию может писать только тот, кто имеет определенный стаж работы в научном заведении (минимум 3 года).

Согласно рекомендация учебных методичек, правильная диссертация должна являться структурированным и логичным рассказом:

  • обозначенная проблема;
  • описание возможных вариантов решения;
  • применение решений на практике;
  • заключение;
  • аргументация научной значимости работы.

Все это было сформулировано еще в середине прошлого века, и за это время десятки тысяч ученых успешного защитили свои работы. Кажется, ничего сложного — бери, пиши, получай звание.

Но нет — загвоздка все-таки имеется! В 2012 году Министерство Образования РФ ввело обязательную проверку диссертаций на плагиат. А это значит, что текст каждой работы должен быть уникален!

Не спешите утверждать, что это правильная инициатива — вы просто никогда не были на месте авторов. Дело в том, что внедрение онлайн-проверки диссертаций на антиплагиат убивает саму идею этого вида научных работ. И вот, почему:

  • в работе необходимо опираться на предыдущие исследования;
  • цитирование затронутых теорий и законов — обязательное требование учебных методичек;
  • в каждой главе должна содержаться общепринятая научная терминология.

Перед нами замкнутый круг. С одной стороны, автор должен написать уникальный текст. С другой, у него есть целый перечень обязательной информации, которую необходимо использовать в работе.

Теперь затронем не менее важную проблему. Если студент сдаст не уникальную курсовую или дипломную — его пожурят и попросят переписать, если ученый сдаст не уникальную диссертацию — могут лишить всех уже присвоенных званий. Это серьезно! Значит, пришло время поговорить о том, как заранее и бесплатно проверить диссертацию на плагиат.

Как проверить диссертацию на антиплагиат?

Процент уникальности абсолютно любой научной работы (курсовой, дипломной, магистерской диссертации и т.д.) проверяется онлайн-сервисами: вы загружаете документ — программа показывает результат. Сервисов очень много, но это не значит, что можно пользоваться любым. Вот, распространенные недостатки, с которыми вы можете столкнуться:

  • закрытый доступ;
  • только платная проверка;
  • устаревшие алгоритмы;
  • отсутствие ссылок на первоисточники;
  • и т.д.

Идеального антиплагиата для диссертаций не существует, но мы уверены, что можем предложить посетителям нашего сайта достойный вариант.

Во-первых, наш сервис работает бесплатно. Если нет очереди, то тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб проверяются буквально за 30 секунд. Сервис полностью автоматизирован и работает круглосуточно. На сайте не нужно регистрироваться — заходите и пользуйтесь.

Во-вторых, вы можете не сомневаться в правдивости полученных результатов. Мы смогли учесть все современные алгоритмы проверки диссертаций на плагиат и привести их к единому формату.

В-третьих, вы не просто узнаете процент, а увидите все заимствованные фрагменты. Плюс, получите ссылки на первоисточники.

Приятные бонусы — возможность сохранить отчет в формате pdf и поделиться результатом в социальных сетях или с помощью ссылки.

А вот, дополнительные услуги, которыми можно будет воспользоваться, узнав процент оригинальности:

  1. Платная проверка диссертации на плагиат в других сервисах (в том числе и в «Антиплагиат.ВУЗ»).
  2. Анализ текста профессионалами, поиск заимствований и технических ошибок.
  3. Повышение уникальности.

Что делать, если диссертация не прошла проверку на плагиат

Если вы узнали процент оригинальности, и он недостаточно высок, — не спешите расстраиваться. Предлагаем сразу 2 варианта решения:

  1. Кодирование.
  2. Профессиональный рерайт.

Кодирование — экспресс-метод, когда результат нужен здесь и сейчас. Текст документа остается прежним, а все изменения происходят на уровне программного кода. Вы сами указываете желаемый процент и сервис проверки, для которого работа должна стать уникальной.

5 минут времени, 10 рублей за страницу текста — быстро, недорого, эффективно.

На ручной рерайт понадобится 3 дня, но такая научная работа станет уникальной для любого сервиса проверки. Наши специалисты полностью перепишут текст, но сохранят структуру и учтут требования учебной методички.

Стоимость профессионального рерайта — 100 рублей за страницу текста.

Уже 300 000 студентов и научных сотрудников воспользовались услугами нашего сайта. Они узнали процент уникальности своей работы, повысили его (если это было необходимо) и успешно защитились. Обращайтесь — мы обязательно поможем и вам!

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