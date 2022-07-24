Повышение уникальности рефератов

— Что? Какой плагиат?! Какая проверка?! Нет, не слышали.

— А про систему «Антиплагиат»? А про процент уникальности?

— Тоже не слышали. Да и какая разница? Реферат есть? Есть. По теме? По теме. Все! Зачет в зачетку — и давай, до свидания!

Раньше так и было. Теперь иначе. Уже более 450 ВУЗов подключены к системе «Антиплагиат», через которую преподаватели проверяют все курсовые, дипломные и рефераты на заимствования.

Если вкратце, то система проверяет уникальность рефератов по 5-ти базам. Это базы сданных работ, нормативной документации, «кольца ВУЗов», нац. библиотеки и, само собой, интернет.

Вы можете написать реферат самостоятельно, но если программа скажет, что его уникальность ниже 80%, его отправят на доработку. В лучшем случае. В худшем — поставят неуд. Зависит от преподавателя.

Мечта многих студентов услышать от преподавателя фразу: «Я проверил ваш реферат, плагиата в нем не обнаружено. Ставлю зачет».

Какого…?! Но ведь это же бред!

Совершенно верно. Уникальных рефератов не существует в природе. Например, как вы думаете, насколько уникальна фраза «Особенности экономического развития России в XIX веке»? К слову, это одна из самых популярных тем для реферата. Увы и ах, 0%. Просто она является устойчивым выражением, которое встречается в сотнях тысяч студенческих работ и даже научных трудов. И таких устойчивых и поэтому неуникальных фраз тысячи. Сотни тысяч. В любой тематике.

Система ищет совпадение в тексте вашей работы и по шести базам. При обнаружении более 20% совпадений, реферат не принимается.

Кроме того, люди мыслят и пишут шаблонами. Поэтому большинство студенческих работ так похожи друг на друга. Одинаковые темы, одинаковые мысли — одинаковые слова.

Программы проверки на плагиат этого не учитывают. Они лишь распознают совпадения. Поэтому не имеет значения, скачали вы реферат в интернете или поступили как примерный студент и написали его самостоятельно. В обоих случаях вы рискуете получить незачет.

Переписывание текста не помогает

Многие студенты в качестве подстраховки проверяют свои работы через общедоступные программы: Advego, Etxt, Antiplagiat.ru и т.д., а затем пытаются подобрать синонимы к неуникальным фрагментам текста. Все это отнимает массу времени и сил. Кроме того, есть три аспекта, которые могут обернуться неприятными сюрпризами.

Во-первых, все программы проверки работают по разным алгоритмам. И если одна из них одобрит ваш текст, то другая может забраковать.

Во-вторых, не всегда известно какую программу использует преподаватель.

В-третьих, очень многие вузы пользуются закрытыми программами, например, Антиплагиат.ВУЗ, которые ведут проверку по гораздо большему числу баз.

Но выход есть. Если сделать то же, что и +120 000 студентов из разных ВУЗов России, которые уже смогли успешно пройти проверку реферата на плагиат, причем с первого раза. Все благодаря сервису Antiplagius.

Распространенная ситуация: студент, которому общедоступная программа проверки реферата на плагиат выдала 90-95% уникальности, слышит от преподавателя вердикт: «Ваша работа списана!». И доказать обратное очень сложно.

Зачетный реферат за считанные минуты

Antiplagius — это сервис, который уже более 4-х лет помогает студентам уникализировать рефераты, курсовые и дипломные работы. Всего за 5-10 минут он повышает уникальность текста до любого выбранного вами уровня — 60, 70, 80 или 90%. Причем по всем программам проверки: Антиплагиат.ру, ETXT Антиплагиат, Advego Plagiatus, DC Finder, а также в закрытой преподавательской системе «Антиплагиат.ВУЗ».

Сравните: Страница реферата до использования Antiplagius и после использования сервиса

До После Для того, что бы увидеть полный отчет — кликните на каждую из картинок.

Изюминка сервиса — принципиально новый подход к повышению уникальности. Сервис уникализирует тексты (можно сказать, выполняет антиплагиат рефератов и других работ) путем изменения машинного кода. Это — невидимые для глаза изменения, которые предназначены исключительно для программ проверки. На содержании и внешнем виде работы они никак не сказываются.

Ваше спокойствие и уверенность по цене чашки кофе

При всех преимуществах стоимость повышения уникальности с помощью Antiplagius в десятки раз ниже стоимости заказа работы с нуля. Сравните:

от 10 рублей за страницу (уникализация через Antiplagius)

от 1 500 рублей (уникальный реферат на заказ).

При этом вы платите только за количество страниц, а не за процент уникальности.

Знаете ли вы, что можете заказать другие услуги: Проверка работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ»

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Повысьте уникальность своего реферата за один клик

Еще одно безусловное преимущество Antiplagius — простота использования. Чтобы повысить уникальность своего текста, сделайте три простых шага:

Загрузите документ Настройте параметры. Вы можете поднять процент уникальности до желаемого уровня и снизить количество совпадений. Введите Email на который придет уникализированный текст.

Все. Теперь расслабьтесь и ждите результата. Через несколько минут сервис повысит уникальность вашего реферата и пришлет вам на почту пробную страницу.

Если результат вас утраивает, вы производите оплату (можете выбрать любой из 50-ти способов) и забираете готовую работу. Теперь вы можете спокойно, без дрожи в коленях сдавать свой полностью уникальный реферат.

Преподаватель может проверить реферат любыми, даже самыми дотошными программами. Он будет принят. В любом случае.

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