Как оформить список литературы в дипломе?

Каждый студент, столкнувшийся с написанием диплома, признает, что самое сложное – правильно оформить работу и пройти проверку антиплагиата на уникальность. Сам текст – да, трудно, но в распоряжении учащегося несколько месяцев и сотни источников. А еще есть примеры работ прошлых студентов и преподаватели, которые никогда не откажут в помощи. Да и для человека, прошедшего весь путь обучения, не составит большого труда написать что-то сносное по своей специальности.

В рамках данного материала мы расскажем о заключительном этапе оформления работы – о правильном написании списка литературы в дипломной работе. А также коснемся темы проверки уникальности: что это, как пройти и что делать, если процент оригинальности текста ниже нормы.

Оформление списка использованной литературы

Логично, что при написании научной работы студент пользуется множеством источников, в которых находит необходимые законы, теоремы, формулы, правила и т.д. И каждый раз, когда учащийся вносит в текст какую-либо информацию, он должен указать, откуда он ее узнал. Конечно, если только это не является авторским исследованием дипломника, и знания не получены на основе личных наблюдений.

Существует специальный ГОСТ, который регламентирует правила оформления списка литературы в дипломе. Но ГОСТ достаточно «гибок» и допускает отклонения. Это серьезное преимущество: студент имеет возможность оформлять литературу так, как ему удобнее в рамках конкретной работы.

Начнем с общего и неизменного. Список литературы располагается в конце основного текста: после «Заключения», но перед приложениями, которые всегда завершают документ.

Теперь об упомянутой «гибкости». Должный порядок источников определяет сам студент из четырех вариантов:

алфавитное расположение;

хронологическое расположение;

систематическое расположение;

расположение по главам.

Если вы ориентируетесь на алфавит, то первой буквой источника является первая буква фамилии автора. В ситуации, когда у вас несколько источников одного и того же автора, их порядок неважен. Есть еще два важных момента. Первый: если авторов несколько, то за главного считается тот, чья фамилия указана в источнике первой. Второй: если несколько разных авторов – однофамильцы, то первым считается тот, чьи инициалы (сперва сравниваются имена, затем – отчества) по алфавиту находится раньше. Есть простое решение и для совсем маловероятной ситуации. Например, вы позаимствовали информацию у двух ученых: Иванова Александра Алексеевича и Иванова Андрея Арсеньевича. Оба Ивановы, оба Ивановы А.А. Тогда порядок определяется вами случайным образом, и уже дело преподавателя, как он будет разбираться, где какой Иванов А.А.

Хронология – расположение источников по датам. Должный порядок выглядит следующим образом: либо по дате произошедших событий, либо по дате публикации материалов.

Систематическим называют самый простой и очевидный порядок – по очереди использования в тексте. Пожалуй, это самый удобный вариант, потому что при нем нельзя запутаться и нет необходимости сравнивать инициалы.

Расположение по главам не стоит путать с систематическим. Тут все гораздо сложнее. Сперва вам придется оформлять общие источники, а затем – относящиеся исключительно к главам. Это еще более запутано, чем алфавит или даты.

Мы рекомендуем пользоваться вариативностью ГОСТа и выбирать систематический способ расположения. Так, вы не запутаетесь и сэкономите время. А если уже по ходу добавится новый источник, то все цифры после него нужно будет просто сместить на «единицу» вперед, ничего не перепроверяя.

Теперь скажем об исключении, которое относится к любому варианту расположения. Оно простое и легко запоминается. Все официальные документы должны оформляться в начале списка литературы, а их хронология – определяется по дате принятия (от более новых к более старым). К таким документам относятся:

Конституция;

международные нормативные акты;

кодексы;

законы;

распоряжения;

постановления суда;

указы президента;

ГОСТЫ;

и т.д.

Примеры оформления списка литературы в дипломе

Переходим к самому трудному – к самой записи. Итак, мы уже разобрались, что список используемой литературы начинается с официальных документов. У них не существует конкретного автора (фамилии, имени и отчества). Даже если это указ президента, то он так и называется, без фамилии действующего главы государства. Вы просто пишите название (без кавычек), дату публикации, издательство (если оно имеется) и страницу.

Пример:

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. — М.: Эксмо, 2013. — 63 с.

Другое дело, когда источник – книга или журнал. Тогда порядок меняется, и сперва должны оформляться фамилия автора и название.

Пример:

Петров, П.П. История сквозь века: учебное пособие / П.П. Петров. — М: Эксмо, 2010. — 213 с.

Еще один вариант – вы нашли информацию на одном из сайтов в Интернете. Тут все совсем просто: фамилия автора (если он известен) и название, а также ссылка. Если автор и название неизвестны, то вы должны использовать заголовок на сайте, например, «Словарь юридических терминов». В квадратных кавычках перед ссылкой указывается, что это электронный источник.

Пример:

Сидоров, М.М. Моя история. [Электронный источник]. — ссылка или (если нет автора) Экономический словарь [Электронный источник]. — ссылка

Это все основные требования к оформлению литературы. Существуют также и совсем тонкие нюансы, касающиеся использования, например, научных статей коллектива авторов или статей научных объединений. Но для них требования учебных методичек различаются и устанавливаются индивидуально каждым ВУЗом. Поэтому перед написанием не ограничивайтесь нашей статьей, а внимательно изучите и учебную методичку именно вашего учебного заведения.

Уникальность текста

Итак, мы разобрались с оформлением литературы, использованной при написании. Кажется, что это был последний этап создания дипломной, но на самом деле сложности только начинаются: настает время проверки на уникальность. Это обязательное условие для любой научной работы, и даже заслуженные преподаватели не могут избежать проверки диссертации на плагиат.

Проверка уникальности – сравнение текста вашей работы на схожесть со всем контентом, созданным ранее и размещенным в Интернете и во всевозможных базах данных. Проверка осуществляется автоматически, одним из сервисов:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Для каждой конкретной специальности устанавливается определенная планка уникальности. Как правило, это 50-80 процентов. Если работа студента преодолевает ее, то учащегося допускают к защите, если нет – просят доработать текст и прийти на повторную проверку. До защиты у вас будет лишь несколько попыток, и если все они окажутся неудачными, то вам либо разрешат перенести сдачу на следующую сессию, либо отчислят.

Узнать необходимый процент уникальности, и каким сервисом пользуется ваш ВУЗ, вы можете у преподавателя или в деканате.

Даже если вы напишете весь текст самостоятельно, это не гарантирует высокую уникальность. Для наглядности вы можете перечитать предыдущий раздел и заново уловить мысль, что работа состоит из информации источников. Если обычный текст из учебного пособия еще можно перефразировать, сохранив смысл, то официальные документы, которые приходится цитировать в дипломной, пересказать другими словами просто невозможно. Только задумайтесь, как переписать статью уголовного кодекса, главу Конституции или постановление суда? Но не воспринимайте это, как вызов! Если вы все-таки справитесь с перефразированием официального документа, то незамедлительно будете отправлены на доработку, ведь это грубейшая ошибка.

Самостоятельно проверить уникальность работы возможно во всех сервисах, кроме «Антиплагиат.ВУЗ». И как назло, более 90 процентов ВУЗов пользуются именно этим сервисом. Это закрытая система, доступная только преподавателям и организациям, доказавшим, что она им необходима для работы. Вам повезло: мы сотрудничаем с «Антиплагиат.ВУЗ» и проверим вашу работу в системе, предоставив вам преподавательский отчет. Можем помочь и с другими сервисами, если у вас возникнут трудности.

Но главное, на нашем сайте вы сможете не только узнать процент уникальности, но и повысить его, чтобы гарантировано получить допуск к защите.

Antiplagius в борьбе с низкой уникальностью

Воспользовавшись нашим сайтом, вы сможете увеличить оригинальность текста научной работы двумя способами:

Кодирование документа. Профессиональный рерайт.

В чем разница? Кодирование представляет собой изменение программного кода документа для конкретного сервиса проверки уникальности. Вы сами указываете антиплагиат и желаемый процент, а наш сервис – вносит необходимые поправки в код. Как результат, вы получаете уникальную работу без изменения текста. На все потребуется не более 5 минут, а стоимость услуги – 10 рублей за страницу. Идеальный вариант, когда нет времени ждать, и результат необходим здесь и сейчас.

Профессиональный рерайт – ручной труд наших специалистов. За 3 дня они полностью перепишут текст вашей дипломной, и вы получите идеальную работу, которая пройдет любую проверку любого антиплагиата. Наши сотрудники сохранят структуру и логику текста, а также учтут все требования учебной методички. Вам останется только сдать документ преподавателю и спокойно готовиться к защите. Стоимость рерайта составляет 100 рублей за страницу.

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