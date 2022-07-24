Проверка диплома на плагиат онлайн

Написание диплома — итоговое задание, завершающее процесс обучения студента. Разумеется, к дипломной работе больше требований, чем к привычным рефератам и курсовым. От студента требуется внести свой вклад в науку, сделать важные для общественности выводы.

Раньше учащиеся находили подходящий готовый диплом в Интернете. Да, часть информации приходилось менять, но писать по шаблону было все равно гораздо легче, чем с чистого листа. В 2005 году такой возможности не стало — Министерство Образования РФ ввело обязательную проверку дипломной работы на антиплагиат.

Теперь нужно писать самому, не опираясь на труды предшественников, потому что ВУЗ имеет возможность проверить оригинальность (подлинность) текста. Если в дипломе будет найден плагиат — придется переписывать.

Есть и другая проблема. Любая дипломная работа условно делится на две части:

Теория. Практика.

И если практика состоит из авторских мыслей студента, то теория обязательно должна содержать информацию, указанную в учебной методичке:

теории;

законы;

цитаты;

и т.д.

Но все это опубликовано в Интернете, поэтому онлайн-сервисы для проверки диплома на антиплагиат снижают процент оригинальности. Как результат, работа признается неуникальной, и студент не допускается до защиты.

Поэтому мы расскажем, как заранее и бесплатно проверить дипломную работу на плагиат, чтобы успеть исправить все замечания перед защитой.

Проверка диплома на антиплагиат

Десятки онлайн-сервисов предлагают проверить дипломную работу на антиплагиат, но это не значит, что можно воспользоваться любым из них. Некоторые программы доступны только преподавателям, за некоторые — придется заплатить, третьи — проверяют оригинальность (подлинность) текста по устаревшим алгоритмам, четвертые — не предоставляют отчет.

Мы учли все возможные проблемы и создали свой бесплатный сервис для нахождения плагиата в дипломной работе.

Во-первых, наша программа полностью автоматизирована и работает круглосуточно. На проверку одного текста, если нет очереди, требуется всего 30 секунд. Регистрироваться не нужно — заходите и пользуйтесь.

Во-вторых, вы не только узнаете процент уникальности диплома, но и увидите все элементы заимствования, а также получите ссылки на первоисточники. Отчет можно сохраните в формате pdf, а результаты — разместить на своей странице в социальных сетях или отправить друзьям ссылкой.

В-третьих, современные алгоритмы проверки дипломных работ на антиплагиат. Вы можете не сомневаться в точности полученного результата.

Мы работаем с текстами до 200 000 символов и документами до 20 Мб.

А вот, дополнительные услуги, которые так же могут понадобиться для успешной сдачи диплома:

Проверка в других сервисах (в том числе и в «Антиплагиат.ВУЗ»). Анализ текста — поиск и устранение заимствований и технических ошибок. Повышение уникальности.

Что делать, если диплом не прошел проверку на антиплагиат

Процент уникальности вашей дипломной работы ниже минимальной планки? Это не повод расстраиваться. Предлагаем 2 варианта решения:

Кодирование. Профессиональный рерайт.

Кодирование — изменение программного кода документа (сам текст остается прежним). Вы сами определяете процент оригинальности и программу для проверки. Срок выполнения — 5 минут, цена — 10 рублей за страницу.

Рерайт выполняют вручную наши специалисты. Они перепишут текст, сохранив его структуру и смысл. Такая дипломная работа пройдет проверку в любом онлайн-сервисе.Стоимость услуги — 100 рублей за страницу текста.

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Вопросы и ответы

Как писать диплом, чтобы не было плагиата? Чтобы написать дипломную работу без плагиата, следует тщательно обрабатывать исходные материалы, формулировать собственные уникальные мысли и выводы, корректно цитировать использованные источники и применять сервис Antiplagius для проверки уникальности текста перед сдачей работы. Какой процент оригинальности должен быть в дипломе? Для приемлемого уровня оригинальности дипломной работы в большинстве учебных заведений требуется, чтобы процент уникальности составлял не менее 70-80%. Однако конкретные требования могут варьироваться в зависимости от политики вуза и специфики дисциплины. Сколько раз можно сдавать диплом на антиплагиат? Количество попыток сдачи диплома на антиплагиат может быть ограничено вузом, но обычно студентам разрешают проверять работу несколько раз до официальной сдачи. Какую часть дипломной работы проверяют на антиплагиат? На антиплагиат проверяют весь текст дипломной работы, чтобы убедиться в оригинальности содержания и отсутствии недопустимого заимствования. Можно ли самому проверить диплом на антиплагиат? Да, можно самостоятельно проверить диплом на антиплагиат, используя специализированный онлайн-сервис Antiplagius, который сравнивает текст с базой данных публикаций и работ для выявления заимствований. Как проверить диплом на плагиат бесплатно? Чтобы проверить диплом на плагиат бесплатно, можно воспользоваться нашим онлайн-сервисом для проверки уникальности текста. Загрузите текст диплома и следуйте инструкциям на сайте для анализа текста на наличие заимствований.