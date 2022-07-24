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Проверка диплома на плагиат онлайн

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Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

Написание диплома — итоговое задание, завершающее процесс обучения студента. Разумеется, к дипломной работе больше требований, чем к привычным рефератам и курсовым. От студента требуется внести свой вклад в науку, сделать важные для общественности выводы.

Раньше учащиеся находили подходящий готовый диплом в Интернете. Да, часть информации приходилось менять, но писать по шаблону было все равно гораздо легче, чем с чистого листа. В 2005 году такой возможности не стало — Министерство Образования РФ ввело обязательную проверку дипломной работы на антиплагиат.

Теперь нужно писать самому, не опираясь на труды предшественников, потому что ВУЗ имеет возможность проверить оригинальность (подлинность) текста. Если в дипломе будет найден плагиат — придется переписывать.

Есть и другая проблема. Любая дипломная работа условно делится на две части:

  1. Теория.
  2. Практика.

И если практика состоит из авторских мыслей студента, то теория обязательно должна содержать информацию, указанную в учебной методичке:

  • теории;
  • законы;
  • цитаты;
  • и т.д.

Но все это опубликовано в Интернете, поэтому онлайн-сервисы для проверки диплома на антиплагиат снижают процент оригинальности. Как результат, работа признается неуникальной, и студент не допускается до защиты.

Поэтому мы расскажем, как заранее и бесплатно проверить дипломную работу на плагиат, чтобы успеть исправить все замечания перед защитой.

Проверка диплома на антиплагиат

Десятки онлайн-сервисов предлагают проверить дипломную работу на антиплагиат, но это не значит, что можно воспользоваться любым из них. Некоторые программы доступны только преподавателям, за некоторые — придется заплатить, третьи — проверяют оригинальность (подлинность) текста по устаревшим алгоритмам, четвертые — не предоставляют отчет.

Мы учли все возможные проблемы и создали свой бесплатный сервис для нахождения плагиата в дипломной работе.

Во-первых, наша программа полностью автоматизирована и работает круглосуточно. На проверку одного текста, если нет очереди, требуется всего 30 секунд. Регистрироваться не нужно — заходите и пользуйтесь.

Во-вторых, вы не только узнаете процент уникальности диплома, но и увидите все элементы заимствования, а также получите ссылки на первоисточники. Отчет можно сохраните в формате pdf, а результаты — разместить на своей странице в социальных сетях или отправить друзьям ссылкой.

В-третьих, современные алгоритмы проверки дипломных работ на антиплагиат. Вы можете не сомневаться в точности полученного результата.

Мы работаем с текстами до 200 000 символов и документами до 20 Мб.

А вот, дополнительные услуги, которые так же могут понадобиться для успешной сдачи диплома:

  1. Проверка в других сервисах (в том числе и в «Антиплагиат.ВУЗ»).
  2. Анализ текста — поиск и устранение заимствований и технических ошибок.
  3. Повышение уникальности.

Что делать, если диплом не прошел проверку на антиплагиат

Процент уникальности вашей дипломной работы ниже минимальной планки? Это не повод расстраиваться. Предлагаем 2 варианта решения:

  1. Кодирование.
  2. Профессиональный рерайт.

Кодирование — изменение программного кода документа (сам текст остается прежним). Вы сами определяете процент оригинальности и программу для проверки. Срок выполнения — 5 минут, цена — 10 рублей за страницу.

Рерайт выполняют вручную наши специалисты. Они перепишут текст, сохранив его структуру и смысл. Такая дипломная работа пройдет проверку в любом онлайн-сервисе.Стоимость услуги — 100 рублей за страницу текста.

Уже 300 000 студентов успешно защитили свои научные работы, воспользовавшись услугами нашего сайта. Обращайтесь — мы обязательно поможем и вам!

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