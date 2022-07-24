Сколько процентов плагиата допускается в дипломе?

Согласно требованиям Министерства Образования РФ, все письменные работы студентов подлежат обязательной проверке на плагиат. И дипломные работы исключением не являются. Студентам важно знать, каким сервисом проверки уникальности текстов пользуется их ВУЗ, а также необходимый процент, чтобы работа была допущена до защиты. Оба момента не являются секретами, и мы расскажем о них подробно в рамках данного материала.

Какой процентов плагиата допустим в дипломе?

Минимальный процент уникальности, необходимый для успешного прохождения проверки, зависит от двух факторов: решение Министерства Образования перед учебным годом и специальность студента.

Например, в 2007 году, когда проверка была введена впервые, минимальная планка составляла всего 60 % для всех специальностей, и проверяли даже студентов технических направлений. Но потом поняли, что 60 для гуманитариев слишком мало, а проверять «технарей» – не имеет смыла. У одних работа состоит только из текста, который легко изменить, а у других – одни формулы и расчеты, не подлежащие редактированию.

Если взять для примера 2017 год, то разброс уникальности составляет от 60 до 95, в зависимости от специальности студентов. И допустимые цифры изменятся к 2018 году, потому что корректировки вносятся абсолютно каждый год.

Чтобы успешно допускаться до защиты, мы рекомендуем узнавать требования в момент написания работы у преподавателей или в Интернете, чтобы понимать, на какой процент ориентироваться.

Какими антиплагиатами пользуются ВУЗЫ

Выбор сервиса для оценки уникальности текста – личное дело каждого ВУЗа. Министерство Образования одобрило сразу несколько программ, которыми можно проверить текст на антиплагиат:



«Антиплагиат.ВУЗ»; Antiplagiat.ru; ETXT; Advego; DC Finder.



Но в 90 % случаев ВУЗы сотрудничают с «Антиплагиат.ВУЗ», потому что этот сервис активнее других рекламируется и развивается. Для преподавателей он действительно хорош, но вот для студентов – настоящая беда. Главная проблема – «закрытость» системы и невозможность предварительной проверки работы. А помимо этого, еще и большее количество источников для сравнения, чем у других, более строгие критерии, умение распознавать деятельность синонимайеров, тщательная проверка орфографии и т.д.

Вопрос об антиплагиате вашего ВУЗа необходимо задать преподавателю перед написанием работы. Если это не «Антиплагиат.ВУЗ», то проблем нет: вы сможете проверить работу предварительно и устранить замечания. А вот если «Антиплагиат.ВУЗ», то необходимо найти, кто имеет доступ к «закрытой» системе и проверит вашу работу.

Например, доступ к «Антиплагиат.ВУЗ» есть у нас, и вы можете заказать проверку на этом сайте. Вам будет предоставлен подробный отчет, где будут указаны все замечания.

А если уникальность окажется недостаточно высокой, то мы гарантировано поможем ее повысить. Как? Расскажем далее.

Antiplagius в борьбе с низкой уникальностью

Мы можем помочь студентам исправить плагиат двумя способами:





кодирование документа; профессиональный рерайт в исполнении наших сотрудников.



Заказав кодирование, уже через 5 минут вы получите уникальную дипломную работу, а какой процент уникальности должен быть у нее, вы определяете сами. Мы работаем с каждым из сервисов, используемых ВУЗами.

Сколько это будет стоить? Цена услуги – 10 рублей за страницу. Обратите внимание, что изменения вносятся в программный код документа, а сам текст не меняется.

Профессиональный рерайт выполняется специалистами вручную. За 3 дня наши сотрудники полностью перепишут вашу работу, и она станет уникальной для любого сервиса оценки уникальности. Это стоит дороже кодирования – 100 рублей за страницу, но зато будут учтены все требования учебной методички, и мы будем сопровождать вас до самой защиты.

Только за последний год к нам обратились более 300 тысяч учащихся. Кто-то заказал кодирование, кто-то – профессиональный рерайт, но итог один: студенты получили уникальный диплом, успешно прошли проверку и защитились.