Оплата услуг

Банковская карта

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:

МИР;

VISA International ;

Mastercard Worldwide;

JCB

Данный способ доступен только для физических лиц.

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перемещены на платёжный шлюз. Взаимодействие с платёжным шлюзом и передача информации реализуется в защищённом режиме с применением протокола кодирования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного осуществления интернет - платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для осуществления платежа также может понадобиться ввод дополнительного пароля.

Настоящий веб-сайт поддерживает 256 - битное кодирование. Конфиденциальность сообщаемой личной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством России. Осуществление платежей по банковским картам реализуется в строгом соответствии с предписаниями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

Посещение веб-сайта, приобретение и транспортировка конкретного продукта / услуги могут быть противозаконными на территории страны, где располагается Держатель карты.

Держатель карты несет ответственность за неисполнение законов своей страны при посещении данного веб-сайта и попытке купить продукты / услуги, если таковые запрещены законодательством на территории страны, где он располагается.