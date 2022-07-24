Рерайт текста – способ пройти антиплагиат

Студенчество – самая веселая и беззаботная пора. Много свободного времени, работать еще не нужно, а возраст позволяет развлекаться так, как этого хочется. Но все меняется, когда наступает сессия.

Рерайт

Рерайтинг текста считается одним из самых рабочих способов. Его суть заключается в перефразировании каждого предложения. И выполняется изменение текста не машиной, а человеком. То есть, существующие «минусы» синонимайзеров здесь невозможны при ответственном подходе к работе.

Но если студент решит выполнять рерайт самостоятельно, то это выглядит бессмысленным: он потратит такое же количество времени на работу, как если бы просто написал ее «с нуля». А если у студента еще и проблемы с русским языком? Можно месяц переписывать работу, которую все равно отклонят в ВУЗе из-за большого количества ошибок, хоть она и будет уникальной.

Значит, стоит обратиться к специалистам. Но каким? Либо к фрилансерам, либо к сотрудникам специализированных организаций. Рассмотрим варианты.

Если к экзаменам и зачетам можно подготовиться за одну ночь или просто списать, то дипломная и курсовая отбирают очень много сил и времени. Вариант «скачать подходящую работу, исправить фамилию студента и преподавателя, сдать и получить оценку» больше не работает. Уже все знают, что каждый ВУЗ обязан проверить работу на антиплагиат, и если она будет признана скопированной, то к защите не допускается.

И что, теперь действительно писать самому? А если это сугубо техническая тема, и ничего нового по ней уже не придумать? А если студент – взрослый заочник, у которого семья и работа, и лишнего месяца на курсовую или дипломную просто нет? А если хочется веселиться и гулять?

Конечно, нет. Известно сразу несколько способов пройти антиплагиат с заимствованной из Интернета работой. Давайте разберем самые популярные и оценим их эффективность.

Синонимайзеры

Онлайн-программы, которые имеют в базе синонимы к абсолютно любому слову. Кажется, что это отличная идея: стоит просто загрузить текст в сервис, и он изменит все слова и выдаст новый уникальный текст, идентичный по смыслу. Спешим расстроить. Это больше не работает.

Современные системы проверки умеют различать замену слов синонимами, и уникальность не меняется в лучшую сторону!

Но и без этого «минусов» работы с синонимайзерами было достаточно:

путались окончания;

терялся смысл;

не выдерживался деловой стиль;

допускались пунктуационные ошибки.

Подмена букв

Очень нахальный вариант, но он часто срабатывал. Смысл в том, что буквы русского алфавита заменялись на английские. Можно было поменять, например, «а», «р», «с», «е», «х» и т.д. Визуально это было незаметно, а старые системы проверки показывали высокую уникальность текстов смешанного алфавита. Теперь антиплагиат такого не допустит, и выделит каждое слово, в котором буквы будут подменены.

Фрилансеры

Это люди, которые всегда обещают выполнить рерайт текста в срок и с соблюдением всех требований. А как на деле? В 99 процентах случаев вы столкнетесь с одной из перечисленных проблем, а может, и со всеми сразу:

фрилансеры нарушают сроки (они не обременены ответственностью);

часть фрилансеров безграмотны;

цена может вырасти в процессе работы;

исполнитель может просто пропасть.

Отдав курсовую или дипломную фрилансеру, вы полагаетесь на случай. Не удивляйтесь, что к преподавателю в итоге придется идти с пустыми руками. А еще – фрилансеры не работают бесплатно, нужно будет заплатить не меньше 200 рублей за одну страницу текста. Очень сомнительный вариант, который подходит только богатым любителям риска.

Сотрудники организаций

Но если вы обратитесь к рерайтерам, работающим в компании, то это совсем другое дело. Во-первых, рерайтер – наемный работник, который лишится зарплаты, если не выполнит заказ. Во-вторых, специалист будет знаком со студенческими работами и требованиями методичек. В-третьих, вы знаете точные сроки и цену, которые не могут измениться в процессе работы. В-четвертых, цены более адекватны, чем у фрилансеров.

Например, если заказать профессиональный рерайт на нашем сайте, то всего за 3 дня вы получите переделанную работу с соблюдением всех требований. И такой текст гарантировано пройдет проверку в любой системе.

Стоимость рерайта одной страницы текста нашими специалистами составляет всего 100 рублей, что заметно ниже предложений фрилансеров.

Кодирование текста

Хотите вариант еще дешевле и быстрее? Тогда вам подойдет наш сервис, который повышает процент уникальности благодаря программному коду. Текст работы остается неизменным, но антиплагиат расценивают работу, как уникальную. Вы сами указываете систему проверки на уникальность и желаемый процент, а сервис вносит необходимые изменения в программный код документа. На задачу необходимо не более 5 минут. Стоимость услуги всего 10 рублей за одну страницу текста.

Уже 300 000 студентов обратились к нам за профессиональным рерайтом и кодировкой текста. Ждем и вас! Сомневаетесь? Загрузите документ и убедитесь лично!