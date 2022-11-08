Как повысить оригинальность диплома?

Требования к выпускным работам растут с каждым годом. Актуальность темы, переработка теории, самостоятельное исследование — всё это критерии проверки диплома. К характеристикам содержания добавляются технические правила, среди которых самое сложное — высокий показатель уникальности.

Главная проблема, с которой сталкиваются выпускники — противоречивость требований. С одной стороны, термины, формулы и другую теоретическую информацию менять нельзя. В работе должны быть цитаты и ссылки. С другой стороны, минимальный показатель оригинальности — 80-85%. Удовлетворить этим критериям одновременно — сложно. Ответы на вопросы: как написать диплом с низким показателем плагиата, что можно сделать, чтобы обойти фильтры и получить хорошую оценку — в этом материале.

Как написать уникальный текст

Часто вопросами снижения плагиата выпускники задаются после завершения работы. После загрузки документа на проверку выясняется, что процент заимствований превышает норму. Студент начинает искать способы повышения оригинальности и тратит время на редактирование.

Если изучить методы заранее, вы сможете сразу написать хороший диплом, который пройдет все фильтры. Проработка диплома включает в себя три этапа — сбор теории, практическое исследование, выводы. При самостоятельном написании больше всего проблем с плагиатом — в теоретической части. Для упрощения корректировок вы можете сразу редактировать скопированные фрагменты, используя следующие инструменты.

Инструмент №1 — пересказ, рерайтинг

Самый эффективный, но сложный инструмент, который требует времени и навыков. С его помощью показатель уникальности можно довести до 100%. В рамках этого метода используется несколько техник:

Вы можете прочитать отрывок несколько раз, закрыть его и воспроизвести то, что запомнили.

Можно переписывать фрагмент по предложениям, разбавляя его эпитетами, вводными словами или заменяя на синонимичные выражения.

Сокращение: не все пишут хорошо, поэтому вы можете сжать фрагмент, убрав из него воду и поменяв некоторые формулировки.

Корректировать фразы можно и с помощью перестановок. Однако этой техникой нужно пользоваться вдумчиво — если вы поменяете местами два слова, это не повысит уникальность. Лучше менять части речи там, где это возможно. Например, сложноподчиненное предложение с деепричастным оборотом легко переделать в простое с перечислениями.

Ограничений по рерайтингу нет — вы можете переписать так даже готовый текст, скачанный из интернета. Проблема только в том, что иногда написание диплома с подбором информации из разных источников занимает меньше времени, чем переписывание. Выбирайте способы, которые для вас удобнее и проще.

Инструмент №2 — шинглы

В процессе переработки целых фрагментов помогает понимание работы алгоритма. Программы антиплагиата для проверки разбивают весь текст на словосочетания и по ним проводят сравнение с доступными источниками. Эта короткая фраза называется шинглом. Его стандартная длина — 3-4 слова.

Как это может помочь? Если какие-то предложения сложно перефразировать, вы можете через каждые три слова вставлять одно новое или подбирать синоним. Помогают вводные конструкции и бессмысленные вставки, например: «действительно», «определенно», «также», «к тому же» и т.д. При повышении уникальности целого диплома в 80 страниц разбивка шинглов занимает много времени, но если использовать методику сразу, то можно при первой же проверке получить хорошую оценку. При редактировании она эффективна, если для зачета нужно сократить заимствования до 10-15%.

Инструмент №3 — синонимайзер

Синонимы — главный помощник в рерайте, который помогает повышать уникальность. Опираясь на эту информацию, разработчики создали десятки сервисов, которые автоматически подбирают аналогичные слова и исправляют текст.

Если загружать в программу большие объемы, то на выходе получается набор бессмысленных фраз, потому что контекст не учитывается. Хорошего результата можно добиться, если комбинировать автоматический метод с ручным:

Скопируйте абзац, который нужно добавить в диплом. Проверьте, адекватно ли звучат предложения, не исказился ли смысл. Отредактируйте полученный фрагмент вручную.

Инструмент №4 — иностранные источники

В написании уникального текста могут помочь зарубежные научные статьи. Вы можете использовать англоязычный поиск в Google Scholar или на других площадках. В браузере есть встроенные переводчики, поэтому найти нужную информацию не так сложно даже с невысоким уровнем языка. Хотя после программ для перевода фрагменты выглядят неадекватно с грамматической точки зрения, их можно быстро поправить.

Если у вас готовый диплом, который нужно уникализировать, вы тоже можете использовать переводчик. Выберите абзац для редактирования и добавьте его в сервис. Выберите любой язык. Полученный отрывок скопируйте и поменяйте языки местами. В процессе двойного перевода структура меняется, поэтому оригинальность повышается. Отредактируйте так, чтобы предложения звучали естественно.

Лайфхаки для редактирования

Если для допуска не хватает около 20%, помогают даже небольшие изменения. Вы можете использовать один или несколько советов из списка:

Формулы и таблицы можно сделать в виде картинок — часто это смотрится лучше, а при изменении форматирования отображение остается таким же. Перечисления можно оформить в виде списков — так вы разобьете шинглы и измените структуру. Оба фактора влияют на уникальность. Из некоторых текстовых фрагментов получаются хорошие таблицы. Помимо снижения доли плагиата это помогает лучше структурировать информацию в дипломе. Уточнения, которые не влияют на логику изложения, можно убрать в сноски. Приложения к диплому можно отправить отдельным файлом и вынести в него некоторые неуникальные фрагменты. Обычно эту часть со списком источников не проверяют.

Иногда такие мелкие корректировки помогают в разы сократить долю заимствований в дипломе.

Способы, которые не помогают улучшить оценку антиплагиата

Многие популярные в интернете методики потеряли свою актуальность, поскольку алгоритмы программ проверки постоянно улучшаются. При выявлении попыток обхода фильтров в лучшем случае вас попросят исправить, а в худшем — могут отказать в допуске до следующего года. Каких способов стоит избегать?

Белый шрифт

Принцип «лайфхака» в том, чтобы вставить белые буквы между словами. Они выглядят как обычный пробел, а программа антиплагиата выдает уникальность 100%. Проблема только в том, что и вычислить его можно моментально, просто открыв Word. Программа считывает фрагмент как одно слово и подчеркивает всё красным. При большом количестве выдается уведомление, что текст содержит слишком много ошибок. Иногда это может быть причиной зависаний.

Второй способ вычислить — сопоставить количество знаков с пробелами и без. Для людей, которые постоянно проверяют дипломы или курсовые, интуитивно понятно, что с работой что-то не так. Еще один вариант проверки — CTRL-A, выделяющий весь текст, + изменение цвета шрифта во всем документе. Преподавателю хватит минуты, чтобы узнать, не пытаетесь ли вы обмануть его.

Замена букв

Этим способом активно пользовались 10 лет назад — и уже тогда проверяющие легко выявляли подвох. Однако этот совет до сих пор появляется в разных статьях с методами обхода плагиата. Раньше рекомендовали менять кириллические символы на латиницу, сейчас в хитростях упоминают греческий алфавит. Ни один из таких методов не работает и моментально вычисляется даже примитивными программами.

Функции Word

Некоторые лайфхаки собираются из программных возможностей текстовых редакторов. Одна из таких рекомендаций предлагает вставлять фрагменты с помощью функции «Надпись», другая — предлагает добавлять скопированные абзацы с инструментом по созданию формул, которые не учитываются при проверке. Оба варианта повышают уникальность незначительно, а раскрыть обман можно за пару минут.

Вставка невидимых символов

В текстовых редакторах можно также вставлять скрытые коды, которые незаметны при прочтении. Раньше онлайн-сервисы повышения уникальности использовали этот метод, чтобы повысить уникальность — он работал. Однако с доработками алгоритмов антиплагиат стал легко выявлять этот метод обхода — теперь системы учитывают только читабельные буквы и знаки препинания, игнорируя коды. Этот пример подтверждает, что при повышении оригинальности лучше использовать честные, актуальные методы.

Кодировка отдельных знаков

Основываясь на предыдущем способе, некоторые сервисы стали предлагать вставку подстрочных или надстрочных знаков. На практике в программах проверки они выделяются как непонятные знаки, поэтому до содержательной проверки работа не доходит.

Перестановки слов

Несмотря на метод шингла и техники редактирования структуры, не все перестановки работают. Если вы просто меняете местами слова в предложении, сохраняя форму и общий порядок фраз — на уникальность текста это не повлияет.

Работа с пунктуацией

Этот метод могут продвигать только те люди, которые никогда не пользовались сервисами антиплагиата. Знаки препинания никогда не учитывались в проверке — системы анализируют только словосочетания.

Выводы

Повышать уникальность диплома намного проще в процессе написания работы, поэтому изучать принципы лучше заранее. Самый эффективная группа методов, которые не считаются обманом антиплагиата — инструменты рерайта: от перефразирования до ручного подбора синонимов.

Обманывая преподавателя, вы всегда рискуете. Если в результате проверки оказывается, что работа написана не самостоятельно, вы можете столкнуться с двумя сценариями:

Хороший — диплом вернут на доработку. Это возможно, если до защиты есть время, в тексте много уникальных фрагментов, но вам не хватает несколько процентов. Плохой — защиту перенесут на следующий год.

Многие популярные способы обхода системы легко вычисляются при проверке. В интернете много онлайн-сервисов, которые предлагают автоматическое снижение процента плагиата, но большинство предложений — обман. Выбирайте только те, которые подтверждают свои гарантии на практике. Например, Антиплагиус помимо возврата денег в случае недопуска, предоставляет подтверждающий отчет от Антиплагиат.ВУЗ и сопровождает клиентов до защиты.