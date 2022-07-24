



«Антиплагиат Киллер»: легкое повышение уникальности работы

Вы написали реферат, курсовую или дипломную сами. Сдаете работу преподавателю, он говорит «посмотрю позже». А потом ставит неуд или звонит и говорит, что все нужно переделать — у текста низкий процент уникальности…

Раньше было проще: написал, сдал, забыл. Сейчас это выглядит так: написал, сдал, преподаватель сказал, что работа полностью состоит из плагиата, и вернул текст на доработку. Вы снова и снова бессонными ночами переписываете текст, пытаясь снизить уровень плагиата. Знакомо? Если нет, значит, у вас все еще впереди.

Даже если пишете работу сами, процент уникальности будет низким. Все потому, что нельзя отказаться от цитат, терминов, ГОСТов и других неизменных данных.

В 2018 году больше 450 ВУЗов используют проверки студенческих работ на плагиат. Сервисы, которые подсчитывают процент уникальности, ищут совпадения в открытых и закрытых базах, и придираются к любым словам. Добавили в работу термин, который уже был написан где-то в сети хоть один раз, уникальность снизится. Используете в работе цитаты, врезки, факты, показатель уникальности упадет еще ниже. Если же уникализировать текст самостоятельно, можно получить смысловой бред из-за неправильного подбора синонимов, перестроения фраз, банальной усталости и невнимательности. Технически текст будет уникальным, но преподаватели придерутся к его содержанию: формулировкам, фактам.

Что делать? Использовать нашу программу «Antiplagiat-killer» онлайн. Она позволяет поднять процент уникальности без вмешательства в смысл — текст останется таким же, но антиплагиат будет воспринимать его как уникальный.

Что такое «Антиплагиат Киллер»

Программа Антиплагиат-киллер это сервис, который помогает студентам сдавать работы без лишних проблем. Регистрация не нужна — можете просто загрузить документ и забрать готовый реферат, диссертацию, дипломную или курсовую с высоким процентом уникальности.

Antiplagiat Killer работает онлайн, вам не нужно скачивать и устанавливать софт. Поднятие процента уникальности занимает около 30 секунд, если в системе нет очереди. Если она есть, максимальный срок ожидания — до 2-х минут. Сравните: если поднимать процент уникальности самому, нужно потратить как минимум 4 дня для самых простых рефератов, и в среднем 2-3 недели на дипломную или курсовую.

Как работает «Антиплагиат Киллер»

Мы предлагаем два проверенных, популярных среди студентов способа поднятия уникальности: кодирование и рерайт.

Кодирование — вмешательство в исходные элементы документа на уровне кода без изменения самого текста. Работа остается такой, какой сделали ее вы. Меняется только код. В результате антиплагиат, который используется в вашем ВУЗе, не может найти совпадений в интернете и закрытых базах, и признает работу уникальной. А вы получаете хорошую оценку или «зачет».

Цена на кодирование — от 10 ₽ за страницу, в зависимости от длины текста и выбранной системы проверки. Максимальный срок повышения уникальности — 2 минуты.

Рерайт — обработка текста профессиональным автором. Он вручную повысит уникальность текста, и его можно будет проверять даже через Яндекс и Google. Автор не отклонится от научного стиля, не исказит факты и смысл, сохранит изначальную структуру. Более того, исправит имеющиеся грамматические и пунктуационные ошибки. Рерайт нужен, когда предстоит серьезная и строгая проверка работ — например, сразу по нескольким антиплагиатам или целой комиссией.

Цена на рерайт — от 100 ₽ за страницу. Срок выполнения задачи — 1–3 дня, в зависимости от объема работы.

Как повысить уникальность текста с помощью «Антиплагиат Киллер»

Используйте «Антиплагиат Киллер» онлайн, на нашем сайте. Чтобы повысить процент уникальности, сделайте три простых шага — они не отнимут у вас больше минуты:

Загрузите документ. Выберите готовую студенческую работу. Проследите, чтобы в ней не осталось ваших примечаний, исправлений, источников. Система не умеет отличать одно от другого и уникализирует весь текст. А если вы потом будете исправлять его, кодировка может «слететь».

Укажите параметры уникализации. Выставьте нужный процент уникальности, добавьте ваш email. Выберите систему уникальности, по которой будут проверять работу. Если ваш ВУЗ есть в этом списке, выбирайте обработку по Antiplagiat.ru/Антиплагиат.ВУЗ. Если нет, уточните систему проверки у сокурсников или преподавателя. Если никто не знает, какой антиплагиат будут использовать, выбирайте обработку по всем системам сразу или заказывайте рерайт.

Заберите работу. Подождите, пока документ обработается — это не займет много времени. Оплатите заказ онлайн любым удобным вам способом. После оплаты сможете скачать документ, а также получите его на ваш email.

Можно сразу купить дополнительные опции — они стоят 100. Закажите индивидуальное сопровождение до защиты или отчет о проверке вашей работы в закрытой системе «Антиплагиат.ВУЗ».

Отзывы о программе «Антиплагиат Киллер»

Студенты публикуют отзывы о нас на сайте, в группах в социальных сетях, на других площадках. Например, пишут отзывы во ВКонтакте и оставляют мнения о нашей работе на Studwork. Также о нашей программе «Антиплагиат Killer» есть публикации в известных СМИ, например, в:

Можете проверить подлинность отзывов — например, написать студентам, которые рассказывали о нас в социальных сетях.

Как скачать «Антиплагиат Киллер»

Лучше не ищите, где скачать «Антиплагиат Киллер». Можете натолкнуться на мошенников, которые предложат старую версию программы или просто возьмут деньги и исчезнут. Используйте нашу онлайн-версию: мы предоставляем гарантии возврата средств, если вы не пройдете защиту. Наш сервис уже помог более, чем 1 000 000 студентов — попробуйте его и вы!

Егор Меисов, 21-11-2018



