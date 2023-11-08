Гипотеза исследования в курсовой и дипломе с примером

Самая сложная часть в дипломе — это вводная часть. Она подразумевает четкое выполнение всех пунктов. Также в научной работе обязательным является наличие гипотезы исследования. Многие студенты не знакомы с данным разделом и не знают, какую именно информацию он должен содержать. Рассказываем, что такое гипотеза и рассмотрим примеры ее использования в разных квалификационных работах.

Определение гипотезы исследования

Гипотеза является неотъемлемой частью введения. Она расположена после цели работы, но перед методами. Во вводной части гипотеза только указывается, а ее доказательство или опровержение приводятся уже по ходу работы. Чтобы изложить, гипотезу изначально предстоит разобраться с темой, внимательно вникнуть во все ее тонкости. Мысль формулируется четко и понятно, объем изложения составляет один абзац. Другими словами, гипотеза — это предположение, как будет решаться или совершенствоваться проблема. В конце диплома уже будет подводиться итог, истинная эта гипотеза или нет.

Сама гипотеза рассматривается по таким характеристикам:

ее можно проверить и обосновать научными фактами;

в ее основе лежит научная проблема, которую может объяснить сам исследователь.

Истина будет устанавливаться на основе анализа, синтеза и сравнения. Можно пользоваться своими собственными суждениями, которые возникли во время знакомства с проблемой. Если идей пока нет, допускается написание теоретической и практической частей, чтобы поближе познакомиться с проблемой или исследуемым предметом.

Гипотеза исследования может начинаться с таких шаблонных выражений:

«Можно ожидать, что это будет совершенствоваться, за счет...»

«Можно предположить, что это будет иметь успех, когда...»

«Предполагается, что наступят изменения после...»

Гипотеза исследования в курсовой

Чтобы разобраться, что из себя представляет гипотеза, приведем простой пример:

«После того, как квалификационная работа написана, вы сможете приступить к ее защите и заработать хорошую оценку. Для этого нужно поработать над планом, оформить все разделы согласно требованиям, набрать нужную уникальность и после этого выйти на защиту. Только если все будет выполнено на отлично, и вы сможете доказать, что писали работу самостоятельно, то получите хороший балл».

Исходя из этого, можно заранее предположить, как проблема в курсовой может на что-то повлиять. Уже после этого проводится исследование, которое подтверждает или опровергает утверждение.

Для наглядности рассмотрим несколько реальных примеров гипотез по разным специальностям:

Социология: «Значение семьи в рекламе».

Гипотеза: «Можно предположить, что значение семьи берет за основу западную модель и формирует образ подражания».

Журналистика: «Деятельность местной газеты новостей».

Гипотеза: «Предполагается, что на первое место газета выдвигает освещение актуальных новостей, а не рекламу».

Менеджмент: «Обучение кадрового персонала компании».

Гипотеза: «Предполагается, что прохождение обучения и повышение квалификации персонала в будущем повысит эффективность и принесет хорошую прибыль для компании».

Чтобы выдвинуть гипотезу, совершенно не потребуется формулировать заумные мысли и придумывать что-то сложное. Гипотеза должна быть выдвинута доступными предположениями и говорить о том, что поддается исследованию своими силами.

Как пишется гипотеза в дипломе?

Прежде чем приступить к гипотезе, выбирается предмет, ставится цель. Иногда предпочтительнее заполнять введение в последний момент, когда написана вся работа.

Рассмотрим несколько примеров гипотез:

Биология: «Флора рек Московской области».

Гипотеза: «Предполагается, что бассейны рек сохранили большое количество растений».

История: «Пивоварение во времена внедрения новой политики в экономике».

Гипотеза: «Можно предположить, что внесение поправок в законодательные нормы может повлечь за собой различные изменения».

Гипотеза может выражаться одним предложением, но выдвинутая мысль будет прослеживаться в каждом разделе.

Формулирование гипотезы в диссертации

Правильно подать гипотезу в такой научной работе можно, если опираться на научную базу. Предположение должно быть цепляющим и интригующим. Идея подразумевает поиск новых нестандартных решений. Если у гипотезы нет подтверждения или ее можно легко опровергнуть, пишется еще одна, противоположная первой.

Рассмотрим на примере диссертаций в разных специальностях:

Педагогика: «Формирование нравственности у учащихся образовательных учреждений во внеурочной работе».

Гипотеза: «Нравственные ценности учащихся будут эффективными, когда:

Содержание данного утверждения определяется согласно положений о чувствах, разуме.

Развитие нравственности происходит на основании внедренной в образование педагогической поддержки.

Как понятно из примеров, в диссертации возможно выдвинуть более широкую гипотезу. Это позволяет выдвинуть точную формулировку, сузив рамки решения проблемы.

Какие могут возникнуть ошибки при написании?

Теперь опишем основные ошибки студентов во время изложения гипотезы:

Забывают про определение. Иногда студенты не знают, что ее обозначают во введении студенческой работы.

Меняют порядок. Гипотеза прописывается, когда указана цель работы.

Применяют понятия, которым не могут самостоятельно дать определение. Описание должно быть конструктивным и понятным.

Определяют гипотезу, у которой нет новизны и много раз приведены обоснования.

Не связывают гипотезу с темой и проблемой. Это все относится к определению исследования и разъяснению, поэтому все утверждения и обоснования должны выдерживаться в едином ключе.

Верные и ошибочные гипотезы

Рассмотрим еще несколько вариантов оформления:

Диплом по языковым наукам: «Выразительность и стиль речи комментаторов в спорте».

Гипотеза: «Можно предполагать, что речь комментаторов направлены так, чтобы воздействовать на аудиторию речью и повышать ее интерес к игре».

Курсовая по психологии: «Функционал психолога по формированию креативности у дошкольников».

Гипотеза: «Можно предположить, что помощь психолога требуется абсолютно всем детям дошкольного возраста».

В данном утверждении нет научного обоснования, поскольку это личное предположение автора, которое никак не связано и не отражает суть работы. Данная гипотеза не может быть исследована, а для ее опровержения также нет никаких фактов.

На основании приведенных примеров можно сделать вывод, что выделять гипотезу нужно правильно. Если нет понимания, как изложить свои мысли, лучше оставить вводную часть на потом. Вернуться к ней можно будет, когда вы напишите заключение и будете знать, что требуется написать.

Уникальность квалификационной работы

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