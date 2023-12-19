«Вода в тексте»: что это такое, как ее найти и сократить

Очень часто при написании статей копирайтеры используют много «воды». Грешить с этим могут как новички, так и опытные копирайтеры, стараясь добиться требуемого количества символов. Но при этом они забывают, что текстовый контент, в первую очередь, должен быть полезным, информативным и грамотным. Разбираемся, что такое «водность» текста, как найти и убрать лишнюю «воду».





«Вода в статье» — что это такое?

Данный термин часто можно встретить в СЕО и контент-маркетинге. Под «водой» подразумевается, что в написанном контенте очень много информации, которая не несет никакой ценности для читателя. Это могут быть вводные слова, местоимения, повторы, прилагательные с чрезмерной эмоциональностью. Если их убрать, смысл текста не изменится, но водность снизится. «Вода» тесно связана с информативностью контента. Чем ее меньше, тем проще воспринимается материал и больше пользы извлекает для себя читатель. Водность определяется соотношением «воды» к общему объему текста. Чем выше этот показатель, тем ниже качество.

«Вода» в текстах и оптимизация

Нужно понимать, что наличие «воды» в тексте — это не всегда плохо. Например, для художественных текстов это считается нормой. Что касается SEO-текстов, то содержание «воды» в них нежелательно и ее всегда стараются минимизировать.

Делать проверку написанного контента на водность нужно по следующим причинам:

Наличие текстового мусора делает текст непонятным и сложно восприимчивым для читателя. Пользователю важно сразу найти ответы на поставленные вопросы, а если это не получается, он быстро теряет интерес к материалу. Этот поведенческий фактор сразу снижает частоту запросов.

Высокий процент воды в тексте снижает сайт, на котором он опубликован, в выдаче.

Проверка водности выполняется по стоп-словам. Чем их меньше в тексте, тем полезнее считается контент.

Из самых часто встречающихся стоп-слов можно выделить:

прилагательные, которые несущественно влияют на материал (лучшее решение, незабываемый эпизод);

местоимения (поэтому, когда-либо);

междометия (батюшки, ах, ура);

вводные слова (несомненно, разумеется, конечно, естественно, бесспорно);

союзы, предлоги (или, и, только, возможно, ведь);

Нужно ли полностью отказаться от «воды»?

Если снизить «воду» до нулевого процента — это не всегда даст положительный результат, то есть текст может оказаться «сухим» и совершенно нечитаемым. А это уже не понравится читателю. Поэтому небольшая доля стоп-слов может присутствовать, но перенасыщать и беспричинно вписывать их в каждое предложение ради повышения уникальности или набора требуемого количества символов не стоит.

Как определить количество «воды»?

Поиск «воды» — это важный шаг в процессе редактирования и корректировки. Чтобы определить ее, нужно четко понимать структуру текста. Для этого можно придерживаться такой последовательности:

Прочтите весь текст или статью. Это позволит улучшить представление о том, что хотел сказать автор.

Определите фразы, которые утяжеляют восприятие, кажутся лишними или не связанными с основной темой.

Проанализируйте лучше эти фразы и определите, как будет читаться статья, если их убрать. Оптимальное соотношение — 30-40% воды на 60-70% материала.

Сервисы проверки

Сделать семантический анализ можно в специальных онлайн-сервисах. Разные алгоритмы считают водность по-разному:

Text.ru — до 15%.

Istio.com — до 60%.

Advego — до 75%.

В некоторых тематиках не получится обойтись без «воды». Это возможно в текстах, которые пишутся на сайты бьюти-услуг, детской тематики, туризма. Что касается технических, юридических, деловых тем, то здесь водность должна быть минимальной.

Способы сокращения «воды»

Сократить «воду», улучшив, таким образом, качество контента, несложно. Достаточно выполнить несколько простых шагов:

Составьте план. Это своего рода последовательность, в которой нужно выражать свои мысли. Если задача написать контент исходит от вас, постарайтесь четко сформулировать задачу, обозначить вопросы, которые нужно раскрыть. Написание копирайтером статьи по четкому плану поможет ему сразу продумать, что он будет освещать в статье и по какому плану. Это скажется не только на его продуктивности, но и на качестве готового материала.

Прочтите и сократите статью. Не нужно сразу отправлять готовое задание клиенту после выполнения. В первую очередь она написана для читателя, поэтому прочтите ее 1-2 раза, оцените свежим взглядом, что лучше удалить, чтобы снизить водность.

Следуйте главной теме. Писать нужно строго по структуре, не отклоняясь от плана или рассуждая на другие темы. Сведите к минимуму громоздкие фразы, сложные речевые обороты, шаблонные выражение и наречия. Они не просто делают текст сложным для восприятия, но и повышают водность в среднем на 15%.

Уйдите от повторений. Допустимое расстояние между одинаковыми словами составляет 3 предложения (минимум 600 символов).

Перечисляйте конкретные характеристики. Снизить водность поможет указание конкретных фактов, цифр. Достаточно заменить прилагательные «лучший», «прекрасный», «замечательный» реальным подтверждением этих характеристик.

Уберите канцеляризмы, модальные глаголы. Всегда уходите от сложных оборотов, которые не обозначают действия — можно, нужно. Например, «вы можете получить бесплатную консультацию врача» лучше заменить на «вы получите бесплатную консультация врача».

Соблюдайте одну стилистику. Любой текст имеет свой стиль и структуру. Нужно говорить с читателем на одном языке и стараться адаптировать стиль под определенную аудиторию.

Предлагайте интересный материал. Сейчас статьи пишутся не только ради поисковых систем, они должны нести определенную ценность. В качественном материале почти нет ничего лишнего, и он несет достаточно пользы для читателя. Не нужно философствовать и писать неуместные фразы, когда нечего сказать по теме.

С точки зрения правил русского языка, вводные слова — это не ошибки, а поисковые системы нормально реагируют на их наличие в тексте. Но так происходит только в том случае, если их не очень много. Однако высокий процент снижает качество текста, ухудшает поведенческие факторы.

Воспользовавшись нашими советами, у вас получится легко снизить воду собственными силами. Но если у вас ничего не получилось, воспользуйтесь нашим сервисом Antiplagius. Загрузите документ с работой и через несколько минут вы получите переработанный текст с хорошей уникальностью и низким содержанием «воды».