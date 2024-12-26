Как изменить уровень заспамленности текста

Спам может быть не только рекламным, но и текстовым. Причем заспамленный текст мешает пройти проверку на антиплагиат и сдать работу заказчику, руководителю или преподавателю. Чтобы избежать этой ситуации, автор должен понимать, что такое текстовый спам, а также как изменить этот параметр до приемлемого для принимающей стороны уровня. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим определение заспамленности, а также способы коррекции этого параметра.





Что такое текстовый спам?

Заспамленность ― результат работы не самого умелого автора, который использует базовый набор словоформ, повторяя их практически во всех абзацах. Чем выше процент текстового спама, тем ниже желание дочитывать статью, диссертацию, диплом или курсовую до конца. Автор тиражирует стандартные обороты, делая все предложения, абзацы, главы похожими друг на друга. Поэтому при высокой заспамленности работа неопытного автора будет признана некачественной не только людьми. Алгоритмы системы проверки заимствований могут указать на высокий процент плагиата. Потому что определенный набор спам-слов используют все неопытные авторы.

Основные причины появления спама в тексте





Повторение ключевых слов (переспам). Существует несколько способов сделать текст более заметным для алгоритмов поисковой системы. Одним из таких способов считается распределение по текстовому массиву так называемых «ключевых слов», которые повторяют поисковые запросы пользователей с точностью до буквы. Если в массив вставить слишком большое количество таких слов или выражений, поисковая система может заподозрить автора в манипуляции. Поэтому переспам приводит к потере первых мест в поисковой выдаче.

Применение фраз-шаблонов, стандартных оборотов, клише, прочих костылей, которыми маскируются провалы в логике. При незначительном проценте пустых словесных оборотов проблем с проверкой на плагиат не будет. Если шаблонные фразы превысят критическую массу, ваш текст будет похож на творчество большинства неопытных авторов. Кроме низкой уникальности он получит плохую читаемость. Такие последствия не нужны ни коммерческому автору, ни студенту, претендующему на высокую оценку.

Бедность словарного запаса автора. Если вы не умеете подбирать синонимы, не знаете, как работать со структурой или стилями изложения, то не беритесь за сложные темы, для освоения которых у вас пока еще не хватает навыков письменной речи. Даже курсовая работа может быть динамичной, живой, уникальной, не говоря уже о коммерческих текстах. Попробуйте отказаться от стандартных фраз, и ваша работа получит высокую оценку не только при проверке уникальности.

Частое цитирование других авторов или копирование отдельных текстовых блоков без переработки (уникализации). Частые заимствования или отсылки к авторитетному мнению снижают уникальность вашей работы и воспринимаются, как спам. К таким приемам прибегают начинающие авторы, прикрывающие недостаток мастерства отсылками на авторитетные источники. Если вы хотя бы попытаетесь пересказать чужое мнение своими словами, ваш текст получит нужную читателю глубину, вызывая неподдельный интерес.

Длинные предложения, насыщенные деепричастными оборотами, прочим словесным мусором. Разумеется, полностью отказаться от этого приема невозможно. Однако написанный короткими предложениями текст легче читается. Смысл написанного в этом случае не ускользает от читателя. Повышается плотность передаваемой информации. Поэтому старайтесь избегать ненужной детализации всеми способами. Иначе любой антиплагиат система укажет на заспамленность, а также низкую читабельность.

Чрезмерное внимание к мелочам, а также перегруженность текста ненужной читателю информацией. Возникающий на этом фоне эффект нагромождения воспринимается как текстовый спам. Оставьте читателю право думать, не разжевывайте свои мысли, отбивая охоту углубляться дальше первого абзаца.

Проблемы со структурой и логикой повествования. Хаотичный текст, с частыми обрывами нити повествования, метаниями мысли автора выглядит как минимум непоследовательным, а значит и неинтересным.





Как спам может испортить уникальность текста

Обычная система проверки на плагиат фиксирует только факты прямого заимствования. Более продвинутые сервисы умеют искать блоки, полученные в результате плохого рерайта, когда меняется одно слово из трех. Начинающие рерайтеры используют схожие синонимы, повышая процент вхождения определенных словоформ, что фиксируется блоком проверки на спам. При критических показателях заспамленности система проверки отмечает попытку искусственного повышения уникальности заимствованного текста.

Методы корректировки заспамленности

Бороться с текстовым спамом можно и нужно. Ведь чем ниже уровень спама, тем выше читабельность, уникальность, удовольствие от чтения. Для снижения уровня заспамленности обычно используют следующие приемы:

Замену стандартных фраз альтернативными словосочетаниями, редкими синонимами и близкими по смыслу оборотами. Этот прием повышает читабельность, уникальность, а также студенческие оценки.

Разнообразие синтаксиса. Старайтесь использовать вопросительные, утвердительные и прочие формы предложений. Так вы повысите динамику повествования, снизите процент словесного мусора, привлечете внимание читателя.

Контроль объема ключевых слов, а при высоком уровне мастерства ― вообще всех словоформ текста. Ключи выписывают в текстовый массив максимально естественным образом, когда фраза из поискового запроса становится частью предложения. Количество вхождений ключевых и прочих словоформ обычно ограничивают 2-3 процентами (от всех слов в массиве). Придерживаясь этого правила, вы расширяете свой словарный запас, а также навык письменной речи.

Чистку от клише, вводных фраз, слов-паразитов. Шаблонные блоки ― основная причина заспамленности. Меняя клише на оригинальные словоформы, вы повышаете уникальность и читабельность.

Контроль количества слов в предложении. Чем короче предложения, тем меньше уровень текстового спама. В идеале длина предложения не может быть больше двух строк. Абзац следует собирать из 3-4 таких предложений.

Уровень заспамленности проверяется перед сдачей работы преподавателю или заказчику. Первая проверка обычно показывает не самый лучший результат, но процент спама можно снизить, работая с плотностью словоформ, структурой, клише. Поэтому при рерайте чужой работы нужно уделять внимание не только словам, а еще и структуре предложений/абзацев. Среди коммерческих авторов студенческих работ считается хорошим тоном вообще поменять структуру курсовой или диплома, оставив на месте столько вложенный в предложение/абзац смысл. Да и при работе со словами такие авторы подбирают синонимы не из своего словарного запаса, а из тематического словаря, опираясь на альтернативные трактовки терминов. Ведь переписать технический или научный текст с повышением уникальности, но без снижения уровня заспамленности ― практически невозможная задача.

Нужно ли корректировать объем текстового спама в студенческих работах

Текст без спама легко читается, вызывает интерес, получает более высокую оценку при проверке уникальности. Если вашей студенческой работе нужна уникальность, оригинальность, легкость изложения, то коррекцию заспамленности нужно провести в обязательном порядке. Если ваши преподаватели не ждут слишком многого от студенческих работ, коррекцию заспамленности можно проводить по желанию автора. Но стать успешным автором, не умея корректировать процент спама в тексте, довольно проблематично.