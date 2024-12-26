Как проверить работу в сервисе ВКР ВУЗ ― подробная инструкция для студентов и преподавателей

Обилие открытых и квалифицированных источников информации подталкивает современных студентов к непроизвольному цитированию авторитетов в своих выпускных квалификационных работах. Чтобы не выглядеть плагиатором в глазах своего дипломного руководителя, вам придется добиться нужного показателя уникальности текста, который оговаривается заранее. Для проверки уникальности дипломной работы обычно используют сервис ВКР ВУЗ, поэтому далее по тексту мы рассмотрим процедуру выявления заимствований с его помощью. Вас ждет подробный обзор сервиса, с указанием его сильных и слабых сторон, а также советы по улучшению показателей отчета ВКР ВУЗ.





ВКР ВУЗ ― что это такое и кто пользуется этим сервисом

Цель существования сервиса ВКР ВУЗ понятна из его названия. Эта система проверяет квалификационные работы студентов учебных заведений, чтобы выявить случаи прямого цитирования авторитетных источников и уже принятых ВКР. Проще говоря, сервис ВКР ВУЗ «подсвечивает» те абзацы выпускной работы, которые были списаны у студентов, доцентов, профессоров или даже академиков.

Сервис выявляет факты прямого заимствования в тексте за относительно короткое время, а также с очень высокой точностью, сообщая проверяющему работу пользователю ссылку на первоисточник. Из названия ясно, что с помощью этого ресурса проверяют студенческие работы, но ВКР ВУЗ можно применять во время оценки авторства любого профессионального текста ― от этой статьи до диссертации соискателя ученой степени.

От прочих «Антиплагиатов» этот сервис отличается ориентацией на специализированные каталоги. Вашу квалификационную работу сравнивают с аналогичными текстами, а не с рекламными материалами или обзорными статьями из общедоступного интернета. В этом контексте сервис демонстрирует более чем впечатляющие результаты, которыми пользуются около 250 научно-исследовательских центров, университетов, институтов, колледжей. Причем все пользователи обязуются наполнять сервис актуальными академическими работами, встроенными в каталоги университетов, академий, институтов, колледжей.

Система ориентирована не только на проверку. Она формирует и хранит портфолио учащихся, аспирантов, ученых. Ресурс уже стал частью программы цифровизации академической среды, перешагнув границы базовой функции ― проверки студента. Поэтому круг пользователей сервиса расширился и вобрал в себя не только учеников. Сейчас этот ресурс используют даже ученые советы университетов.





Лайфхак от Antiplagius

Наш сервис ― Antiplagius ― облегчает доступ простого студента к системе ВКР ВУЗ и другим ресурсам, позволяющим сделать квалифицированное заключение об уникальности дипломной работы. Наши пользователи могут загрузить свой текст или его часть в базу данных Antiplagius, чтобы получить отчет об уровне прямого цитирования первоисточников из академической среды. Если этот отчет не устроит вас или вашего дипломного/научного руководителя, мы предложим услугу повышения уникальности материала путем рерайта (переписывания сведений из первоисточника в уникальном стиле, без искажения смысла и фактов). Мы очистим ваши тексты от мешающих защите работы нестыковок и случаев явного плагиата. Antiplagius работает с любыми академическими направлениями ― от гуманитарных до технических дисциплин.

Зачем нужна проверка на антиплагиат

Если вы не уверены, что вам нужно использовать сервис проверки на плагиат, то вам стоит рассмотреть следующие аргументы:

Все люди мыслят примерно одинаково. При самостоятельной генерации текста квалификационной работы вы можете использовать те же аргументы и обороты, что и ваши предшественники. Ведь у вас будут одинаковые первоисточники и даже преподаватели, от которых вы могли усвоить устоявшиеся словесные обороты. Из-за этого вас могут заподозрить в банальном списывании, отвергнув любые претензии на истинное авторство.

Доверяй, но проверяй. Нанятые для написания квалификационной работы специалисты могут ошибиться при уникализации текста (рерайте) или сознательно проигнорировать требования по уникальности, предложив заказчику элементарную компиляцию. Даже если у агентства, к которому вы обратитесь для заказа диплома/диссертации, будет 100-процентная репутация, проверка необходима в обязательном порядке.

Большинство людей идет по пути наименьшего сопротивления. Во время проверки студенческих или аспирантских работ вы наверняка столкнетесь с фактами прямого заимствования целых абзацев или даже глав. Чтобы гарантированно выявить этот факт, вам придется хранить в памяти сотни аналогичных работ или загрузить текст в систему проверки на плагиат. Последний вариант выглядит более реалистично.

Исправить текст по отчету намного проще, чем написать полностью уникальную работу. Когда нет своих идей, а есть только доступ к аттестационным работам предшественников, то лучшим способом создать что-то более-менее похожее на уникальную дипломную или научную работу считается банальный рерайт. В этом случае вам придется проверять с помощью сервиса каждый абзац, добиваясь приемлемых показателей уникальности. Без нужного балла по антиплагиату переписанную работу у вас не примут.

Профессиональные авторы используют антиплагиат-сервисы в обязательном порядке. Без этого инструмента вам нечего делать в профессии. Если вы оказываете услуги создания дипломных или научных работ, то ваш рейтинг и заработок будет зависеть от оценок клиентов, а без уникальности их работу не примут даже на проверку.

Антиплагиат-сервисы используют копирайтеры, журналисты, редакторы и даже некоторые писатели. В этом бизнесе любая попытка выдать чужой текст за свой заканчивается крахом карьеры. Для студента игнорирование подобного сервиса проверок заканчивается банальным отчислением, которое воспринимается не менее остро. Поэтому вам лучше заранее узнать, как проверить ваш текст на уникальность, чем расплачиваться за последствия своей нерасторопности.

Проверяем работу в ВКР ВУЗ ― пошаговая инструкция для студентов и дипломных/научных руководителей

Благодаря сервису Antiplagius многоуровневая проверка квалификационной работы занимает совсем немного времени. Наша система запускает одновременную проверку текста по собственным алгоритмам, а также на сервисах Антиплагиат ВУЗ, Текст.ру, Руконтекст, Етхт.ру, Антиплагиат Ру. Чтобы запустить проверку, необходимо сделать следующее:

Зайти на главную страницу сервиса.

Скопировать в текстовом редакторе, который вы использовали для набора квалификационной работы, весь текст или его часть (блок до 20 000 знаков проверяется бесплатно).

Вставить скопированный блок или весь текст в соответствующее окно формы онлайн-проверки.

Отметить интересующие вас системы оценки плагиата в тексте.

Нажать на кнопку «Проверить весь текст».

Дождаться отчета о проверке.

Для запуска формы бесплатной проверки уникальности работы или блока объемом до 20 000 знаков вам необходимо зарегистрироваться в сервисе Antiplagius, используя свою электронную почту, аккаунты в Одноклассниках или VK. При проверке всего текста мы рекомендуем не тратить время на копирование, а загрузить в систему файл с квалификационной работой. Мы гарантируем, что файл или текстовый блок будет проверен именно тем сервисом, который вы укажете в блоке «Система проверки».





Как выглядит отчет о проверке в системе ВКР ВУЗ

Система Антиплагиат ВУЗ проверяет текст клиента нашего сервиса и составляет полный отчет о проверке, в котором указывается:

Информация о проверяемом документе/тексте ― время загрузки или обращения к системе, размер файла в байтах, количество символов/слов/предложений.

Информация об отчете ― дата и время начала оценки текстовой уникальности документа, продолжительность проверки, список примененных алгоритмом сервиса модулей, процентное содержание заимствований, цитат и оригинального текста в документе.

Полный перечень фактов заимствования и цитат, которые выделяются непосредственно в тексте красным и зеленым цветом (оригинальные блоки остаются без маркировки).

В сводной таблице все заимствования приведены в порядке размещения в тексте, с указанием модуля алгоритма проверки, который позволил найти случаи плагиата, а также ссылки на первоисточник. Отчет с такой точностью оценки уникальности научной или студенческой работы генерируется только по запросу зарегистрированного пользователя системы ВКР ВУЗ. Для регистрации необходима лицензия, которая выдается образовательной организации.

Сгенерированный ВКР ВУЗ отчет доступен и преподавателю, и студенту. Но официальный запрос на оценку уникальности в систему в большинстве случаев подает преподаватель, дипломный или научный руководитель. Он же получает файл с отчетом по указанным по регистрации каналам. Каждый отчет о проверке получает уникальный QR-код, который служит подтверждением оригинальности такого заключения и позволяет найти выводы в общей базе сервиса ВКР ВУЗ.

Почему прямое обращение студента к сервису ВКР ВУЗ ― не самая лучшая идея

Наша система Antiplagius предлагает проверку текста в ВКР ВУЗ без обязательной регистрации, что делает ее доступной любому студенту. Это платная услуга, однако мы гарантируем, что никто из преподавателей вашего университета/института/академии не увидит первоначального значения балла уникальности текста. Благодаря нашей помощи, вы избежите лишнего в вашем случае внимания к автору студенческой работы с проблемной уникальностью.

Вы можете обратиться в студенческую библиотеку с просьбой о бесплатной проверке вашего труда ― некоторые университеты и академии предлагают такую услугу. Но в этом случае все результаты попадают в ваше портфолио, которое собирает система ВКР ВУЗ в рамках концепции цифровизации образовательного процесса. Когда-то факт загрузки от вашего имени явно списанной работы будет оценен «по достоинству» вашими руководителями или недоброжелателями.

Услуги сервиса Antiplagius делают вашу проверку полностью анонимной. Вы получаете официальный отчет, но не указываете свое имя, название учебного заведения и номер группы. Обвинить вас в рерайте чужой работы, с целью искусственного увеличения уникальности, будет уже невозможно.

Чем ВКР ВУЗ лучше/хуже других антиплагиат-сервисов

Главное преимущество ВКР ВУЗ ― универсальность подобного сервиса, который решает сразу три задачи:

Проверяет текст на плагиат;

Сохраняет текстовый массив в своей базе данных;

Закрепляет текст за организацией или человеком, формируя портфолио из учебных или научных работ.

Дополнительное преимущество системы ― наличие множества модулей, увеличивающих эффективность алгоритма проверки уникальности. При оценке текста используют модули научной литературы и учебники, сайты и базы данных, ресурсы учебных заведений, которые зарегистрированы как пользователи, а также те данные, которые ввели частные лица. Несмотря на только четыре модуля проверки, ВКР ВУЗ может конкурировать с системой Антиплагиат ВУЗ, у которой около 30 таких модулей.

По сравнению с Текст.ру, Руконтекст, Етхт.ру, возможности ВКР ВУЗ выглядят еще более впечатляюще, что также считается важным преимуществом. Профильная система проверки ВКР ВУЗ ориентирована на профессиональный язык, принятый в академической среде. Тот же Текст.ру хорош для околонаучных блогеров, но настоящую проверку на заимствование диссертации можно провести только с помощью ВКР ВУЗ.

Из относительных недостатков системы следует отметить корпоративную ориентацию ― официальными пользователями ВКР ВУЗ могут быть только высшие учебные заведения, в лице их студентов, аспирантов, преподавателей. Свой канал доступа имеют научно-исследовательские институты и ученые советы. Пользоваться тем же Текст.ру может вообще любой человек, у которого есть время на регистрацию.

Что делать с низкой уникальностью текста по ВКР ВУЗ ― правила обхода системы

Есть несколько способов повысить объем оригинального текста в вашем дипломе или диссертации:

Ручная правка залитых красным маркером участков ― вы перефразируете предложение, оставляя смысл, но меняя все слова на синонимы. Это самый качественный и трудоемкий способ правки неуникальных блоков. Разумеется, перед этим вы должны получить отчет от системы ВКР ВУЗ, в приложении к которому будет файл с вашим дипломом, а также красными (плагиат) и зелеными (прямая цитата) отметками.

Заказ ручной правки на сервисе Antiplagius ― вы открываете соответствующий раздел в нашей онлайн-форме подачи заявки, выбираете необходимый вам процент уникальности с помощью ползунка, загружаете ваш текстовый файл на наш сервис и получаете уникальный текст после оплаты. Если вы не уверены в уникальности изначально ― можете даже не заказывать проверку по ВКР ВУЗ. Этот метод считается надежным, но требует дополнительной оплаты.

Прямое мошенничество, когда вместо переписывания неуникальных блоков практикуется изменение в кодировке текстового файла. Например, все русские буквы «заменяются на английские «с», что реально повышает уникальность текста, но легко обнаруживается даже простейшими блоками проверки от распространенных сервисов типа Текст.ру.





Какой способ выбрать ― решать вам. Мы готовы помочь проверить переписанный вручную неуникальный текст или сделать это за вас.

Перспективы использования системы ВКР ВУЗ

Теперь вы знаете, зачем нужен ВКР ВУЗ, как пользоваться этой системой и чем она лучше востребованного у копирайтеров и блогеров сервиса Текст.ру, а также других алгоритмов проверки на плагиат. Мы рассказали, что может предложить наш ресурс ― Antiplagius, который пользуется ВКР ВУЗ, как официально зарегистрированный клиент системы.

Стоит ли доверять свою работу и судьбу сервисам ВКР ВУЗ и Antiplagius ― решать вам. Если интересно мнение наших клиентов, можно изучить отзывы на сайте или в социальных сетях. Ближе к сессии нашим сервисом пользуется около 1000 человек в сутки. С 2013 года сервис Antiplagius стал надежным партнером для сотен тысяч студентов. Мы знаем, что сможем помочь и вам.