Заимствование из белых источников

Обязательная проверка научных письменных работ на уникальность была введена в 2007 году, и с этого момента задача студентов серьезно осложнилась: теперь любая дипломная или курсовая работа должна не только соответствовать теме, но и являться уникальной. Каждый текст антиплагиат сравнивает со всем текстовым контентом, написанным ранее и размещенным в Интернете или базах данных. Есть процент совпадения велик, то учащийся не допускается к защите, потому что сделал работу не сам, а позаимствовал ее из каких-либо источников.

Такой подход кажется правильным только если не сталкиваться с написанием работ лично. Существует целый ряд информации, обязательной к использованию в работе, но не поддающейся редактированию:

юридические законы;

цитаты известных личностей;

научные законы и теории;

распространенные речевые обороты.

Все перечисленное выше, конечно же, уже опубликовано в сети Интернет или различных базах данных, и антиплагиат снижает процент, полагая, что студент хочет обмануть преподавателя. Получается замкнутый круг: с одной стороны, учащийся не должен добавлять в работу неуникальный текст, чтобы пройти проверку, а с другой, работа, например, по юриспруденции не может быть написана без цитирования законов.

Чтобы избежать столь абсурдной ситуации, разработчики сервисов для проверки уникальности приняли решение создать «белые источники». Что это такое и как работает, мы разберем в этом материале.

Что такое «белые источники»

Это особая база данных, которая создается индивидуально каждым сервисом проверки уникальности текстов. По идеи авторов, в нее должна входить вся информация из любых источников, которая обязана быть в научных работах, но не является уникальной: законы, теоремы, цитаты и т.д.

Но в действительности в базы «белых источников» занесены далеко не все данные, а многие сервисы и вовсе своих списков не создали.

Поэтому студентам пока не имеет смысла изучать правила цитирования или узнавать, как оформить заимствования, чтобы антиплагиат не снизил процент.

Когда-нибудь «белыми источниками» займутся более ответственно, и проблема решится, но сейчас учащимся важнее знать, как сделать работу уникальной, чтобы точно пройти проверку.

Как повысить уникальность

Сделать любой текст уникальным может наш сайт. Предлагаем два возможных решения проблемы: кодирование и профессиональный рерайт.

Кодирование – изменение программного кода документа для конкретного сервиса проверки. Вы сами указываете необходимый процент, а уже через 5 минут получаете готовый документ, текст которого, остается неизменным. Стоимость услуги – 10 рублей за страницу.

Профессиональный рерайт – ручная работа наших специалистов. Буквально за 3 дня они полностью перепишут вашу курсовую или дипломную, сохранив смысл и структуру. екст, переписанный вручную, преподаватели могут проверить на антиплагиат онлайн в любой программе — работа всегда будет оригинальной. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу.

Обратитесь к нам и не переживайте за уникальность своей научной работы. Мы уже помогли 300 тысячам студентов. Поможем и вам!