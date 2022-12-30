Лабораторная работа: что это, как правильно делать?

Один из форматов студенческих заданий на факультетах технических направлений — лабораторная работа. Это непривычный для многих тип задач, который вызывает трудности на каждом этапе: от подготовки до оформления результатов. Требования в вузах намного выше, чем в школах, поэтому учащиеся первых курсов часто получают низкие оценки из-за незнания и отсутствия опыта. Чтобы избежать этого, мы подготовили статью, в которой расскажем об особенностях работы, правилах ее выполнения, оформления и защиты.

Лабораторная работа — что это такое?

Несмотря на больший теоретический уклон в российских вузах, каждая учебная программа включает большой практический блок. На гуманитарных и социально-экономических факультетах он обычно ограничивается семинарами, дискуссиями и исследовательскими задачами. В естественных науках эксперименты — это основа, без нее невозможно хорошо разобраться в своей специальности, поэтому здесь есть дополнительный формат практики — лабораторная работа. С ней сталкиваются учащиеся следующих направлений:

Биология.

Физика.

Химия.

Медицина.

Фармацевтика.

Ветеринария.

Другие смежные направления.

Главная задача с образовательной точки зрения — проверить, как студент может применить теоретические знания на практике. Это нужно не столько для контроля, сколько для закрепления полученных навыков и усвоения информации. Количество лабораторных заданий в рамках семестра зависит от направления, курса и программы: обычно они проводятся от 2 до 5 раз за полугодие.

Ошибка во время обучения — это опыт, ее легко исправить. Во время работы по специальности риски намного выше. Например, для проведения биологических исследований закупается дорогое оборудование и образцы, а исследования проводятся несколько месяцев. Если вы нарушите ход работы, то придется начинать все сначала, а для исследовательских центров это большие потери. В медицине ценой ошибки может быть человеческая жизнь. Поэтому как бы ни хотелось пропускать лабораторные работы, не стоит делать этого — на них вы получаете наиболее важные навыки для будущей профессии. К тому же без них обычно не допускают к сдаче зачетов и экзаменов.

Несмотря на практический характер, важно хорошо разобраться в теме. По этой причине для проведения экспериментов требуется хорошая теоретическая подготовка.

Особенности лабораторных работ

Хотя этот формат относится к практическим занятиям, между ними есть существенные отличия. На семинарах студенты закрепляют или углубляются в материал, изученный на лекциях. К ним нужно так же готовиться дома, например, писать доклады или рефераты, изучать дополнительную литературу, отвечать на вопросы. У лабораторной работы есть специфические характеристики, которые выделяют ее на фоне остальных студенческих заданий:

Применение знаний, а не повторение. В процессе вы не просто закрепляете теорию, которую узнали на парах, а отрабатываете ее в условиях, приближенных к реальным задачам специалистов в этой отрасли.

Для хорошего результата необходимо присутствие в ходе эксперимента. Вы можете без последствий прогулять семинар, но провести практическое исследование дома — невозможно. Чтобы сдать письменную часть, нужно узнавать о ходе работы от одногруппников или приходить отдельно, договариваясь с лаборантом.

Для получения оценки требуется защита. Часть учащихся делает это устно, а оставшиеся сдают в письменном виде. В течение семестра всех успевают спросить очно, поэтому на одной из работ придётся вживую отвечать на вопросы преподавателя.

Задания в лаборатории подразумевают реальные риски, поэтому нужно соблюдать все правила безопасности.

Те студенты, которые поступают в вуз не ради «корочки», а из-за тяги к выбранной специальности, обычно любят этот формат занятий, потому что это намного интереснее лекций и семинаров. Эксперименты вовлекают учащихся и погружают в реальные задачи.

Как хорошо выполнить лабораторную работу?

Хорошая оценка и баллы в рейтинг — не главная цель задания. Ваша задача — понять, как работать в реальных практических условиях, а не в абстрактной ситуации. Однако эксперимент состоит не только из действий в лаборатории, но и из теоретической подготовки, поэтому преподаватели сначала проверяют уровень знаний студентов. Для этого проводят тестирования, письменные проверочные работы или контрольные. Иногда они используются как допуск.

Как выполнить работу?

Пройти инструктаж по безопасности. Перед началом преподаватель рассказывает о правилах работы в лаборатории, инструментах, оборудовании, химикатах и т.д. По итогу вам нужно расписаться в журнале, подтверждая, что вы ознакомились со всеми условиями и несете ответственность за свои действия.

Подробно фиксировать ход эксперимента. В процессе это лучше делать на черновике, потому что не всегда результаты очевидны сразу — вы можете допустить ошибку. Записывайте все детали — это поможет вам хорошо оформить письменную часть.

Защититься у преподавателя. Если вы заранее подготовились по теоретическим вопросам и активно участвовали в эксперименте, то сложностей на этом этапе не возникнет. Всё, что нужно — это рассказать о результатах и ответить на вопросы.

Правильно оформить работу. Поскольку время защиты ограничено, ответить смогут не все — оставшимися студентам нужно сделать это письменно. У формата есть строгий список требований, например, ваш текст могут проверить на антиплагиате. Без прохождения этого фильтра преподаватель не будет оценивать содержание и оформление.

Если соблюдать все эти правила, вы сможете получить хорошую оценку.

Допуск к работе

Задания в лаборатории — это обязательная часть учебной программы. Как и к сессии, учащимся нужно получить допуск. У каждого преподавателя — свои критерии, однако все они базируются на одних и тех же принципах. Студент должен понимать, о чем идет речь. Если он не ходит на пары и не знает никакой теории, то практическая работа бессмысленна, а иногда опасна.

Список требований может включать следующие пункты:

посещаемость: касается и лекций, и семинаров;

ведение конспектов: иногда нужно сдать свои записи на проверку;

оценки и рейтинг: пока ваш средний бал не дотягивает до нужного уровня, вы не можете получить допуск;

зачет по проверочной работе: преподаватель оценивает уровень знаний — если по итогам контроля учащийся разбирается в теме, то он получает возможность работать в лаборатории.

У некоторых лекторов другой подход — они считают саму работу допуском к сессии. В таком случае посещаемость, конспекты, оценки не имеют значения. Логика такая: пока вы не сдадите задание, вы не сможете пойти на экзамены по итогам семестра.

Искать информацию по лабораторным в интернете обычно бесполезно — лучше спросить всю информацию у учащихся старших курсов. Иногда они готовы поделиться своими конспектами и работами, на основе которых вам будет легче сдавать свои.

Выполнение лабораторной работы по шагам

Практические задания выполняются по парам, в группах или индивидуально. Однако при работе в лаборатории всегда применяется единый алгоритм — он не зависит от факультета. Содержание этапов отличается, но подход сохраняется.

Шаг №1: инструктаж

Обычно на это выделяется отдельная пара или первая часть занятия, если эксперимент не требует много времени и сложных манипуляций. Важно, чтобы в процессе каждый учащийся знал, что можно, а что нельзя в рамках техники безопасности.

Шаг №2: изучение оборудования

На этом этапе студенты всё ещё остаются слушателями, а преподаватель рассказывает, какое оборудование потребуется в работе и как им пользоваться. Письменное задание обычно включает в себя инструкцию, которую нужно изучить перед началом.

Шаг №3: подготовка рабочего места

Здесь все зависит от предмета и содержания эксперимента. Сбор оборудования по схеме, расположение пробирок, изучение материалов — нужно подготовиться так, чтобы не отвлекаться в процессе.

Шаг №4: тестовое задание

Чтобы проверить, всё ли в порядке, обычно выполняют тестовое упражнение. Если всё получилось, можно переходить к основному.

Шаг №5: эксперименты

На этом этапе от студентов требуется последовательно выполнять, двигаясь по методичке и записывать результаты в черновик. Даже если всё кажется простым, не стоит сразу писать в чистовик, чтобы не отвлекаться на правила оформления и не упустить важные моменты.

Шаг №6: работа с чистовиком

Остается правильно структурировать полученные в ходе работы результаты и оформить их так, соблюдая все перечисленные в условиях задания требования.

Шаг №7: защита

Последний этап — защита у преподавателя, который может задать дополнительные вопросы.

При сложных заданиях уложиться в одну пару не всегда получается, поэтому иногда лабораторная работа растягивается на две. Хотя она всегда проводится в вузе, некоторые части, например, письменное оформление результатов, могут быть в виде домашнего задания. К таким отчетам предъявляют повышенные требования и всегда проверяют на антиплагиате, потому что вместо самостоятельного описания выводов, студент может скопировать информацию из интернета. По уровню проработки это напоминает практическую часть курсовой.

Как правильно оформить письменную часть?

После инструктажа студенты получают описания лабораторной работы, в которой прописана цель, задание, необходимая теория, вопросы, ссылки на дополнительные материалы. В этом же документе указано, как проводить изменения, обрабатывать результаты и оформлять отчет. Если вы сдаете письменную часть сразу же после лабораторной, то у вас должна быть с собой чистая тетрадь, в которую нужно аккуратно перенести данные из черновика и написать выводы с ответами на вопросы. Однако если это домашнее задание, то оформление должно соответствовать стандартам ГОСТа.

В таком случае документ должен состоять из следующих частей:

Титульный лист с названием, ФИО ученика и другой информацией. Цели и список задач работы. Краткая подборка теории, которая нужна для проведения исследования и выводов — здесь нужны термины и формулы. Оснащение: оборудование, инструменты, вещества (с указанием веса в граммах), материалы — всё, что вы использовали для проведения эксперимента. Описание исследования: здесь от студента требуется подробно, по шагам рассказать, что он делал в процессе. Итоги: заключительная часть с анализом результатов — самая важная с точки зрения оценки часть, на содержание которой смотрит преподаватель.

В основной части могут потребоваться таблицы, чтобы структурировать данные. При объемной теории в конце нужно прикрепить список использованной литературы. Всё это также оформляется по правилам ГОСТ. При отправке работы она проверяется не только по указанным требованиям, но и на процент плагиата.

Если преподаватель запрещает забирать работу домой и нужно всё успеть во время пары, расписывать подробно все пункты не нужно. Самые важные части — это ход исследования, анализ результатов и выводы. Описывайте в деталях всё, что вы делаете, аргументируйте, ссылайтесь на теорию. Пишите аккуратным, разборчивым почерком.

Как проходит защита?

Даже при групповой работе, защита проходит в индивидуальном порядке. Каждый самостоятельно оформляет письменную часть. Большинство пунктов, связанных с оборудованием, измерениями и ходом исследования, дублируется, поэтому детально проверяют анализ результатов. Однако переписывать слово в слово друг у друга не стоит — это тоже может вызвать дополнительные вопросы у преподавателя.

Критерии проверки:

Содержание с большим вниманием в отношении интерпретации результатов и выводов.

Оформление с учетом всех требований.

Структура — в работе должны быть все пункты.

При грубых ошибках, студенту нужно сразу переделывать работу. Если их нет, то начинается сессия вопросов. Они не такие сложные, как на экзамене: их задача — проверить, что вы самостоятельно разобрались в эксперименте и в теме вокруг него. Они не затрагивают теорию, которая выходит за рамки лабораторной работы. Когда учащийся не может ответить на них, его отправляют на пересдачу.

Что делать, если работу не приняли?

Пересдача — это дополнительные проблемы, но не настолько серьезные, как во время сессии. Иногда переделать ее можно в тот же день, пока проверяют другие работы. Если вы не смогли ответить на вопросы, то нужно лучше разобраться в теме — прочитать дополнительные теоретические материалы, пролистать свои конспекты или спросить у одногруппников о ходе исследования.

Если не принимают письменную работу, которую вы делали дома, то нужно будет перерабатывать большой объем информации. Старайтесь сразу всё оформить правильно и проверить текст на антиплагиате. Поскольку ход исследований общий для всех, уровень уникальности должен быть не такой высокий. Важнее отследить оригинальность аналитической части.

Как обойти антиплагиат

Темы лабораторных работ в вузах повторяются из года в год, поэтому большинство из них можно найти в готовом виде в интернете. Однако отправлять ее без переработки — не самая удачная идея, поскольку преподаватели легко определяют копирование. Для проверки обычно используется закрытая программа Антиплагиат.ВУЗ с большой базой студенческих и научных текстов. Самостоятельно проверить лабораторную через нее не получится, но вы можете сделать это на платформе Antiplagius.

Если уровень уникальности слишком низкий, вы можете переписать отдельные абзацы своими словами — объемы у работы не такие большие, поэтому это требует не так много времени. Второй способ — загрузить текст на перекодировку с помощью алгоритмов Antiplagius. В таком случае содержание не меняется, а программа изменяет только код файла, а преподаватель при проверке увидит выбранный процент уникальности.