Профессиональный подход к написанию текстов

Можно представить положение, когда куплена уникальная, как заверил продавец, единственная в мире статья. Но после некоторого периода пользования ею, неожиданно обратился один человек и заявил, что статья в полном праве принадлежит ему, и она просто украдена.

Стоит согласиться, не совсем приятное положение, если не иметь понятия о том, кто такой плагиатор. Чтобы сохранить материальные ценности, применяются разного типа предметы – начиная современными охранными системами, завершая собаками на цепях. Приобретая что-нибудь уникальное, без сомнения, любой потребует доказать законность сделки по документам.

Как поступать с собственностью интеллектуального плана, такой, как тексты? Здесь вам точно не поможет антиплагиат киллер. Покупая рукописи конкретно у автора, можно каким-нибудь способом сделать проверку оригинальности того, что написано. Но что делать, когда сделка состоялась по сети, где продавцы и покупатели могут проживать за тысячу километров друг от друга?

При приобретении или реализации уникального содержимого никто в состоянии перекопать все в интернете, отыскивая копии. Да и времени на это не хватит. Вот здесь и требуется помощь разума машины, чтобы моментально и четко сделать анализ терабайтов информации, выдать процент уникальности. Такая проверка, если скачать плагиат нет, способствует тому, чтобы не соприкасаться с повторениями, плагиата, копирования фраз или оборотов речи.

В этих целях и создан наш сайт, позволяющий повышать уникальность готовых текстов в считанные минуты. Мы знаем, как обойти систему антиплагиат, и уверены, что уникальность содержания, неповторимость стиля и грамотность — путь к успеху для любого автора.