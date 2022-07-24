Как можно сделать текст уникальным

Частная компания ЗАО «Атиплагиат» внесла предложение проверять письменные работы в сфере образования на плагиат, чтобы каждый учащийся или преподаватель не пользовался знаниями других, а выполнял работу только своими силами. Министерство Образования такую инициативу одобрило, и теперь все курсовые, дипломные, докторские, диссертации и т.д. не допускаются до защиты, если программы оценки уникальности считают материал заимствованным

Проблемы преподавателей, повышающих свою квалификацию и зарабатывающих ученые степени, нас волнуют мало, – они взрослые люди, и это их добровольный выбор. А вот студентов жаль. Они больше не могут скачать работу из Интернета и просто сдать ее. Любой чужой документ придется серьезно редактировать, чтобы его не забраковала программа-антиплагиат. Как это сделать правильно — читайте далее.

Как превратить неуникальную работу в уникальную

Существует несколько способов работы с чужим документом, но мы остановимся на самом популярном – рерайте. Что это такое? Это перефразирование текста другими словами с сохранением смысла.

Почему-то большинство студентов считают, что это очень просто. «Ну я возьму готовый текст, поменяю там порядок абзацев, что-то перепишу, что-то удалю, что-то допишу, да и будет он уникальный». Всем знакома такая мысль?

Но для рерайта нужны определенные знания и опыт! Профессиональные рерайтеры оттачивают мастерство годами и то признают, что им еще учиться и учиться.

Это не работа, которой можно обучиться буквально за несколько дней! Но если вы хотите попробовать это сделать, то мы готовы рассказать основы.

Вот, базовые правила рерайта:

для нового текста необходимо создать новый документ;

структура должна быть изменена;

стиль должен быть соблюден;

правке подлежит абсолютно каждое предложение;

нельзя оставлять в неизменном виде таблицы и прочие текстовые дополнения.

Теперь объясним каждый пункт подробнее.

Если вы будете создавать новый текст в исходном документе, то поверьте, рано или поздно вы запутаетесь и перестанете улавливать мысль. Важно понимать, что, переписывая каждое предложение, вы все равно отклоняетесь от хода рассуждений, и каждое следующее предложение выглядит нелогичным. Желательно не просто создать новый документ, но и сразу «накидать» в нем структуру текста: заголовки, подзаголовки, места для таблиц, списков и т.д.

Идем далее. Специфика работы каждого антиплагиата различна, но, например, «Антиплагиат.ВУЗ» (наиболее распространенный сервис в образовании) умеет понимать сходство структуры. Вам необходимо, как минимум, изменить порядок разделов, а еще лучше – либо изменить порядок больших абзацев, либо изменить объем каждого абзаца и местонахождение списков или таблиц. Только так вы получите уникальную работу.

Теперь самое сложное – стилистика. Если сказать грубо, то вы занимаетесь подбором синонимов, но только не к каждому слову, а к предложению в целом. Но вы ведь пишете научную работу, поэтому ваш словарный запас ограничен. Помните, вам нельзя использовать просторечные слова, жаргонизмы и т.д. Здесь и скрывается главная «загвоздка»: огромное количество слов в научном стиле не имеет корректных синонимов, поэтому без словаря здесь не обойтись, чтобы найти что-то более-менее подходящее по смыслу.

Вы неправы, если считаете, что заменить можно только часть абзацев и предложений. Да, от вас никто не требует 100 процентов уникальности, и сделать 80-85 будет вполне достаточно. Но не забывайте, что по итогам проверки преподаватель получит подробный отчет, где будут выделены все неуникальные фрагменты. Если уникальность вашей работы будет высокой, но антиплагиат «подчеркнет» несколько объемных «кусков», то ждите проблем. Редактируем каждое предложение!

Нельзя оставлять неизменными таблицы и дополнения к работе. Во-первых, они сильно повлияют на итоговый процент, а во-вторых, станут сигналом преподавателю, что вы их скопировали, и вас не помешает проверить тщательнее.

Подводя итог, заниматься рерайтом без должных навыков и опыта – занятие бесперспективное. Почти наверняка вы допустите ошибки, вас уличат в рерайте чужой работы и заставят сделать все заново.

Но как тогда быть, если вы нашли подходящую работу, но понимаете, что она имеет низкий процент уникальности? Забыть о ней и писать новую «с нуля»? Нет! Мы можем вам помочь.

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Профессиональный рерайт

Это тот же самый рерайт, который вы собирались выполнить своими силами, только заниматься им будут профессионалы, для которых это основная работа, и занимаются они ей всю взрослую жизнь. Простой пример: на переписывание текста стандартной по размеру курсовой или дипломной студенту понадобится около месяца, а профессионалам – не более трех дней.

К тому же, наши специалисты сохранят смысл, выдержат деловой стиль, проверят работу на уникальность в «закрытой» системе «Антиплагиат.ВУЗ» и будут сопровождать ее до самой защиты.

Всего 100 рублей за страницу вы получите полностью уникальный текст, и вам не будут страшны никакие антиплагиаты и придирки преподавателей.

Кодирование

Профессиональный рерайт – дорого или долго? Тогда представляем экспресс-метод, на который вы потратите не более 5 минут и всего 10 рублей за страницу текста.

Наш сервис внесет необходимые изменения в программный код документа, не тронув текст, и вы получите уникальную работу. Вы сами задаете желаемый процент для любой из следующих систем проверки:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Не испытывайте судьбу и не пытайтесь научиться рерайту за несколько дней. Есть проверенные решения, которыми воспользовались уже более 300 тысяч студентов. Выбор за вами!